В соцсетях распространяется информация о смерти сенатора США Линдси Грэма. Именно эта новость стала поводом для колонки публициста Александра Невзорова, который проводит параллель между кончиной сенатора и обострением его давнего противостояния с Кремлём. Автор указывает на совпадение по времени и напоминает об открытой неприязни российских властей к Грэму. Публикуем его текст без изменений.
Сенатор Линдси Грэм, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, скончался! Он всегда работал и был истинным американским патриотом. Линдси будет очень не хватать!!! Так грустно! - Трамп
Поверить в естественную смерть сенатора Линдси Грэма будет очень сложно.
Русский режим долго и подробно описывал свою ненависть к сенатору. Кремль справедливо полагал, что именно Грэм способен "переключать" Трампа в режим реального понимания "русской подлости" и опасности "России для всей земной цивилизации".
Смерть Грэма архиудивительным образом пришлась на дни решающей битвы за "сердце и душу" Трампа.
Это не конспирология. Возможно, всё и "не так". Но, как правило, у смерти и у России "отпечатки пальцев" удивительным образом совпадают.
О персоне: Александр Невзоров
Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года.
Нвзоров - резкий критик Путина в последние годы.
С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы".
3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.
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