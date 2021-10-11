Порошенко должен оказаться рядом с Медведчуком / УНИАН

Коварная власть "капитулянтов" продолжает загонять Виктора Медведчука. СБУ объявило ему новое подозрение уже по очень серьезным статьям: госизмена и содействие терроризму.

Теперь, по логике, Медведчук из-под домашнего ареста должен переехать в СИЗО и начать сдавать всех тех, о ком идет речь на аудиозаписях. Сдавать ему не привыкать, так что справится.

Я думаю, ни один вменяемый человек не имел никаких сомнений, что бизнес Медведчука мог беспрепятственно функционировать только при поддержке действующего на тот момент президента Порошенко. Ради этого бизнеса отправили в отставку правительство, которое ему мешало, сорвали международные контракты с ЮАР, зарегистрировали "прокладки" боевиков на подконтрольной территории и затем закупали у них уголь по космическим ценам. Я считаю, что это - преступный сговор, и что Порошенко должен оказаться рядом с Медведчуком как сообщник.

Общими должны быть не только гешефты с голосованиями, но и ответственность.

На самом деле, в этих фактах нет прям такой новости: они были известны еще в 2015-2016 г. г. ,и об этом публично говорили депутаты "Самопомощи", "Народного фронта" и другие политики.

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АТОшники устраивали блокады, за что их глушили ментовскими дубинками и уголовными делами.

Читайте такжеПленки Медведчука-Порошенко: почему вопросов больше, чем ответовИнтересно, что сейчас часть этих политиков оказалась в лагере Порошенко, а некоторые из них даже вошли в его политическую силу. И для меня до сих пор остается загадкой, как они объясняют себе сотрудничество их лидера с Медведчуком, прощают ему ее, еще и умудряются рассказывать о морали. Да, политика - это искусство компромисса, но ведь это не компромисс, а банальная измена Украины.