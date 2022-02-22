Пора выходить из логики РФ: не существует отдельных проблем Крыма и Донбасса

Путин подписывает документы о признании ЛДНР / Reuters

После аннексии Крыма и начала агрессии на Донбассе Российская Федерация сделала всё возможное чтобы развести эти два понятия по разным кейсам. И была успешна: мы отдельго говорим о Крыме, отдельно о Донбассе. Причём по первому пункту, до недавнего времени, скорее молчали. Но и сейчас есть Крымская платформа (без реального наполнения пока что) и Нормандский формат. Наши внешние партнёры считали и считают такой подход удобным и адекватным. Но давайте рассмотрим проблему с точки зрения логики.

Признание так называемых "ЛНР" и ДНР в корне меняет ситуацию. Вспомним: в Крыму был референдум о якобы "независимости", объявление таковой и просьба "независимого государства" включить его в состав России. Все три этапа уместились в один день. Но они были.

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И, наконец, самое главное. В Крыму находятся российские войска под "своим флагом". Российские войска "под своим флагом" введены и на Донбасс.

Одинаковые условия, просто ОРДЛО не дошло до третьего этапа. Точнее, Кремль решил отложить финал.

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Для нас ситуация должна быть ясна: кейсы одинаковы, только на разных этапах реализации. Соответственно, разделение тем Крыма и Донбасса сегодня является нерациональным неразумным и неадекватным позиционированием со стороны тех или иных политических сил как в Украине, так и за её пределами. Украинское государство должно наконец прямо заявить, что не существует отдельных "проблемы Крыма" и "проблемы Донбасса". Есть факт российской агрессии, и эта агрессия распространяется как на одну территорию, так и на другую. Её проявления идентичны. И решение вопроса Донбасса невозможно без решения вопроса Крыма (хотя бы с точки зрения границ по Азовскому морю). Как, собственно, и наоборот: вопрос Крыма нерешаем без вопроса Донбасса.

Переход на единую позицию, вместо попыток смотреть на два разных явления запоздал на несколько лет. Но сейчас ситуация стала очевидной с точки зрения даже внешних признаков. Поэтому Украина может и должна предложить нашим партнёрам посмотреть свою позицию и перестать "смотреть на отдельные деревья" - увидеть наконец лес.

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Такой подход можно назвать опасным, рисковым. Ведь часть наших партнёров будет категорически против. Но в теперешней ситуации едва ли не большим риском является надежда на партнёра, который готов действовать в российской логике по важным для нас направлениям. Договориться по малому, но уступить Кремлю глобально. Проще сразу услышать от такого партнёра "нет", чем "глубокую озабоченность" в момент, когда нужны будут резкие и решительные действия. Такая ясность, с точки зрения рациональной политики, как минимум, более безопасна.