УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Пора выходить из логики РФ: не существует отдельных проблем Крыма и Донбасса

Игар Тышкевич

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

22 февраля 2022, 14:40

Украина может и должна предложить нашим партнёрам посмотреть свою позицию и перестать "смотреть на отдельные деревья" - увидеть наконец лес.

Путин, ЛДНР
Путин подписывает документы о признании ЛДНР / Reuters

После аннексии Крыма и начала агрессии на Донбассе Российская Федерация сделала всё возможное чтобы развести эти два понятия по разным кейсам. И была успешна: мы отдельго говорим о Крыме, отдельно о Донбассе. Причём по первому пункту, до недавнего времени, скорее молчали. Но и сейчас есть Крымская платформа (без реального наполнения пока что) и Нормандский формат. Наши внешние партнёры считали и считают такой подход удобным и адекватным. Но давайте рассмотрим проблему с точки зрения логики.

Признание так называемых "ЛНР" и ДНР в корне меняет ситуацию. Вспомним: в Крыму был референдум о якобы "независимости", объявление таковой и просьба "независимого государства" включить его в состав России. Все три этапа уместились в один день. Но они были.

Читайте такжеПризнание "ЛНР/ДНР": победа или проигрыш ПутинаЧто произошло на Донбассе? Якобы "референдум" о провозглашении независимости, признание со стороны РФ. Те же шаги, но разнесённые во времени.

И, наконец, самое главное. В Крыму находятся российские войска под "своим флагом". Российские войска "под своим флагом" введены и на Донбасс.

Одинаковые условия, просто ОРДЛО не дошло до третьего этапа. Точнее, Кремль решил отложить финал.

Реклама

Для нас ситуация должна быть ясна: кейсы одинаковы, только на разных этапах реализации. Соответственно, разделение тем Крыма и Донбасса сегодня является нерациональным неразумным и неадекватным позиционированием со стороны тех или иных политических сил как в Украине, так и за её пределами. Украинское государство должно наконец прямо заявить, что не существует отдельных "проблемы Крыма" и "проблемы Донбасса". Есть факт российской агрессии, и эта агрессия распространяется как на одну территорию, так и на другую. Её проявления идентичны. И решение вопроса Донбасса невозможно без решения вопроса Крыма (хотя бы с точки зрения границ по Азовскому морю). Как, собственно, и наоборот: вопрос Крыма нерешаем без вопроса Донбасса.

Переход на единую позицию, вместо попыток смотреть на два разных явления запоздал на несколько лет. Но сейчас ситуация стала очевидной с точки зрения даже внешних признаков. Поэтому Украина может и должна предложить нашим партнёрам посмотреть свою позицию и перестать "смотреть на отдельные деревья" - увидеть наконец лес.

Читайте такжеУкраина - это ночной дозор цивилизацииТакой подход обнуляет Минский формат, требует нового смысла в Крымской платформе, либо поиска новых конфигураций для политических консультаций. Суть — рассмотрение российской агрессии как единой политики.

Такой подход можно назвать опасным, рисковым. Ведь часть наших партнёров будет категорически против. Но в теперешней ситуации едва ли не большим риском является надежда на партнёра, который готов действовать в российской логике по важным для нас направлениям. Договориться по малому, но уступить Кремлю глобально. Проще сразу услышать от такого партнёра "нет", чем "глубокую озабоченность" в момент, когда нужны будут резкие и решительные действия. Такая ясность, с точки зрения рациональной политики, как минимум, более безопасна.

viber
ДНР ЛНР аннексия Крыма новости Донбасса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Пока мир сходит с ума": Лорак пощеголяла внушительной грудью во всех ракурсах"Пока мир сходит с ума": Лорак пощеголяла внушительной грудью во всех ракурсах Гороскоп Таро на неделю 21-27 февраля: Львам – опасные соблазны, Близнецам – трудное решение, Скорпионам – ссорыГороскоп Таро на неделю 21-27 февраля: Львам – опасные соблазны, Близнецам – трудное решение, Скорпионам – ссоры Финансовый гороскоп на неделю 21 -27 февраля: Ракам – невероятная удача, Козерогам – успех, Рыбам – большой кушФинансовый гороскоп на неделю 21 -27 февраля: Ракам – невероятная удача, Козерогам – успех, Рыбам – большой куш Макрон после разговора с Путиным срочно позвонил ЗеленскомуМакрон после разговора с Путиным срочно позвонил Зеленскому Резкое подорожание водки и вина: украинцам рассказали о новом росте ценРезкое подорожание водки и вина: украинцам рассказали о новом росте цен

Последние новости

15:56

Атака РФ и бездействие в ООН: Украина готовит контрудар из-за нарушения "Будапешта"

15:54

"Молочка" сильно подорожает: эксперты объяснили, почему правительство не сможет сдержать рост ценВидео

15:39

Война и нарушение границ: астролог озвучила разрушительный сценарий для Украины после признания "ЛДНР"Видео

15:17

"Этот человек совершенно безумен": премьер Нидерландов жестко высказался в адрес Путина

15:14

Цены на мебель в Украине резко пошли вверх

Реклама
15:12

Позволяют отслеживать армию РФ на границе: киевские IT-шники создали интерактивную картуВидео

15:09

"Большая стройка" взялась за курортные маршруты Николаевской области

14:57

"Госпереворот" в Украине и диалог с Киевом: Путин разразился заявлением по "ЛДНР"

14:52

Британия сокрушила Россию жесткими санкциями за признание "ЛДНР"Видео

14:51

Теперь официально: известно имя представителя Украины на Евровидении-2022 в ТуринеВидео

14:40

Пора выходить из логики РФ: не существует отдельных проблем Крыма и Донбассамнение

14:35

Путин хочет цинично продавить Западмнение

14:25

Солнце пригреет уже по-весеннему, но дожди испортят все: зима в Украине закончится не по календарю

14:15

Россия полностью признала "ЛДНР": Совфед ратифицировал соглашенияВидео

14:12

Признание РФ независимости "ЛДНР": российские миллиардеры за сутки потеряли 8 млрд долларовВидео

13:59

РФ официально вышла из Минских соглашений: в Кремле заявили, что это больше не актуальноВидео

13:57

Ошибки с Грузией 2008 года повторить нельзя: Зеленский призвал сокрушить СП-2

13:39

Вторжение уже началось: Джонсон предупредил о "новом иррациональном поведении РФ"Видео

13:39

Шольц объявил о полной остановке Германией сертификации Северного потока-2

13:38

"Не была и не будет частью России": спортсменка объяснила Путину, почему не Ленин создал Украину

Реклама
13:34

"Оставьте в покое мою страну!": как украинские звезды отреагировали на признание Путиным ЛДНРВидео

13:17

Путин нацелился в Украине на три крупных города - Bloomberg

13:17

Москва не желает разрывать дипотношения с Украиной - ПесковВидео

13:03

"Россия признает "ЛНР" и "ДНР" в границах провозглашения": в Кремле дали официальный комментарий

13:00

Гороскоп на завтра, 23 февраля 2022: Львам – потери, Рыбам – режим экономииВидео

12:58

Военные базы и паспорта: Госдума РФ ратифицировала "договор о дружбе" с "ЛДНР"

12:47

Четверть украинцев готова воевать, еще четверть будет помогать армии - опрос

12:38

Украина не будет отводить войска с подконтрольных Киеву территорий Донбасса – ЗеленскийВидео

12:35

Мрак неопределенности упал, потери будут: Резников обратился к солдатам после вторжения РФВидео

12:16

"РФ должна соблюдать здравый смысл": президент Турции осудил признание Россией "ЛДНР"Видео

12:16

Гороскоп для Стрельцов на март 2022: невероятное везение, повышение и медовый месяцВидео

12:12

Зеленский пообещал заняться разрывом дипотношений с Россией и заговорил о военном положенииВидео

12:00

Российский дедушка хочет восстановить СССР, потому что у него тогда еще стоялВидеоблоги

11:56

В Луцке по президентской программе реконструировали спорткомплекс национального технического университета

11:44

Признание "ЛНР/ДНР": победа или проигрыш Путинамнение

11:43

В "Слуге народа" предложили разорвать дипотношения с Россией из-за решения ПутинаВидео

11:42

Боевики "ЛНР" положили глаз на всю Луганскую область и пригрозили УкраинеВидео

11:40

Военные базы России в "ЛДНР": в Москве раскрыли планы по захваченному ДонбассуВидео

11:39

В прифронтовом Мариуполе люди вышли на митинг в поддержку Украины

11:20

Лия Меладзе рассказала про опухоль в бедре: "Хромала четыре года"Видео

Реклама
11:17

РФ сможет строить военные базы на оккупированных территориях Донбасса – ReutersВидео

11:07

Путин признал "ЛДНР": Украина призвала мир к резкому удару по РоссииВидео

10:58

Егорова угодила в новый скандал, назвав Путина "героем нашего времени" после признания "ЛДНР"Видео

10:54

"Новая Берлинская стена?": Резников заявил, что Россия признала свою агрессию против УкраиныВидео

10:51

С днем кошек: когда отмечают в разных странах, милые картинки и поздравления к празднику

10:18

"Обстрелы" на Донбассе прекратятся: Собчак рассказала, как Путин избежал глобальной войны

10:17

"Вы похоронили свое будущее": спортсменка из Луганска обратилась к землякам после признания Путиным "ЛНР"

10:15

Украина - это ночной дозор цивилизациимнение

10:05

В Думе заявили о планах признать "ЛДНР" в границах Луганской и Донецкой областей и сразу опровергли

09:53

"Путин разорвал Минские соглашения в клочья": постпред США в ООН анонсировала новые меры против РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять