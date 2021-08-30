Работающего суда в Украине нет как института / УНИАН

Реформа судебной системы исходит из принципа самоуправления судебной системы, чтобы система могла саморегулироваться в том направлении, в котором ей нравится.

В этом подходе я вижу концептуальную ошибку: не с того принципа начали. Начинать нужно было с понимания, какой именно результат и для кого должна выдавать судебная система. По идее, таким результатом должно быть респектабельное правосудие. И регулировать судебную систему должен тот, кто является потребителем этого результата.

А это не сама судебная система. Это громада.

Отсюда следует, что реформа судебной системы должна быть связана с реформой местного самоуправления и децентрализации. Например, через развитие института мировых судей, избираемых громадой для принятия судебных решений внутри громады. Такой институт должен вводиться параллельно с передачей функции охраны правопорядка и исполнения судебных решений от центральных министерств к местным службам, которые контролируются и оплачиваются непосредственно громадой.

Сейчас у нас картина "судебной реформы" в принципе иная: судебная система добросовестно и успешно отстаивает честно заслуженную репутацию нереспектабельной и коррумпированной сверху донизу. Вы все еще надеетесь, что криминальное коло может превратиться в средоточие права через самоуправление? Многолетняя практика показала, что эти надежды бессмысленны. Самоуправление просто дает криминальной структуре возможность выстроить дополнительную защиту от попыток ее изменить.

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Нам, в сущности, пора прекратить называть то, что у нас есть, "судебной системой". Нужно просто внятно признать, что работающего суда у нас нет как института. Серия решений РНБО по криминальным направлениям - это и есть такое фактическое признание, но нужна еще и прямая категорическая констатация.

Заодно можно будет прекратить популярную при любом президенте (даже при Януковиче) демагогию, что у нас якобы "демократическое государство" и "у нас есть суд, который решает такие вопросы". Раз уж суда у нас нет, то и демократического государства тоже - какая же демократия без верховенства права. У нас государство переходного типа - от коррупционно-олигархического к чему-то более приличному. Громада считает, что к демократии. Государство на словах соглашается, но на деле шагов к реальной демократии делает крайне недостаточно.

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Состояние, репутация и результаты "реформирования" судебной системы демонстрируют это вполне наглядно.