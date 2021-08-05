Попытка сгладить противоречия: о чем говорят кадровые перестановки в Кабмине

Кабмин одобрил ряд кадровых ротаций / УНИАН

Кабинет министров в среду, 4 августа, одобрил ряд кадровых ротаций, в числе которых уволил Антона Геращенко с должности заместителя внутренних дел и назначил Мустафу Найема заместителем министра инфраструктуры.

Геращенко – слишком близкий человек к бывшему главе МВД Арсену Авакову. После отставки Сергея Ярового можно было предполагать, что слишком близкие к Авакову люди будут уволены, и в итоге это произошло. Далее необходимо смотреть на последующие назначения. Ведь все понимают, что министр может уйти, но его влияние может остаться на годы, ведь Аваков расставил своих людей в системе сверху донизу.

Теперь это влияние, естественно, будут минимизировать с учетом предстоящей реструктуризации в МВД – судя по всему, Нацгвардия и ряд других служб от него отделятся. Потому, скорее всего, вектор кадровых назначений будет направлен на уход в сторону от Авакова и ближе к Офису президента.

В случае с Найемом – это реверанс Украины как внешним партнерам, так и так называемым активистским кругам. В частности, этим нынешняя команда во власти хочет показать, что она не конфликтует и готова сотрудничать. Но понятно где инфраструктура и где Найем – это чисто политическое назначение. Потому что говорить о профессиональной компетенции экс-журналиста в вопросах строительства дорог или анбанлдинга Укрзализныци не приходится.

Но, как и в случае с его предыдущей должностью в Укроборонпроме, есть большая вероятность, что вскоре Найема также уволят. Ведь сейчас единственная цель этого назначения – снять возможные точки напряжения в отношениях с США как главным стратегическим партнером, тем более накануне визита и переговоров Зеленского с Байденом.

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Читайте такжеПоиск козла отпущения: почему Зеленский решил сменить правительствоДля сравнения, Порошенко во время второй половины своей президентской каденции начал потихоньку вытеснять как засланцев-экспатов, так и птенцов гнезда Сороса, что не могло не сказаться на ухудшении отношений и привело к тому, что часть этих людей впоследствии оказалась в команде президента Зеленского. Логика здесь неумолима и если итоги визита не будут радужными для команды президента, то не исключено, что спустя некоторое время его также уберут с должности. Потому август будет богат на кадровые перестановки, как и сентябрь как последствие визита в Штаты.

Пока все идет "в верхах", последствия – плохой менеджмент и люди, которые "не тянут" направления – начнут сказываться в обеих структурах не ранее, чем через полгода. На систему МВД людей со стороны и с нулевой компетенцией, как в случае с Мининфраструктуры, вряд ли назначат. Потому пока глобально в работе министерств мало что изменится. В частности, как были улицы небезопасными при прошлом руководстве МВД, так и останутся – каких-то кардинальных взлетов и провалов не произойдет.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда