Попытка легализовать украденное, или Почему засуетился Путин

Путин застрял в прошлом и очень торопится / Скриншот

Выступление Путина по аннексии - это политинформация на заданную тему. Очевидно, что российский президент настолько глубоко застрял в своей картинке мира, в прошлом, что, собственно, и отразилось на часовом послании. В конце концов, даже Медведев уснул. Ну и в конце (безусловно, виновные за этот ляп будут наказаны), когда все эти "деятели", Чепушилин и прочие, собрались, стал заметен "калибр национального лидера". Очевидно, что в РФ все должны быть ростом ниже Путина.

Единственный содержательный момент в речи Путина был о том, что Россия готова к переговорам, но выбор "народа Донецкой и Луганской республик", Запорожской и Херсонской областей не обсуждается. А если будете пытаться отвоевать эту территорию, то мы готовы применить ядерное оружие (был более чем прозрачный намек о том, что США создали прецедент) и защищаться всеми силами и средствами. Все остальное - это политинформация, поток сознания.

Путин в конце своей речи упомянул философа Ильина - с 2005 года он это делает регулярно, упоминал более 10 раз, из которых 3 раза - в послании Федеральному Собранию РФ. Учитывая советский ресентимент и разговоры относительно выбора и демократии, не будем забывать о том, что Ильин был идеологом российского общевоинского союза - белогвардеец, который выступал за "единую и неделимую". Потому тут, как говорится, или крестик снимите, или трусы наденьте.

Далее 99 процентов речи было посвящено критике Запада - то есть демонстрации того, что Путин воюет не с Украиной, а бросил вызов Западу и выступает как лидер антиколониализма. Тут, очевидно, авторы этого выступления собрали все в кучу. Причем добрались даже до истребления индейцев, опиумных войн, и впервые - до бомбардировок Дрездена и Гамбурга.

Посыл такой - чтобы напугать Советский Союз. Я думаю, в 1945 году Иосиф Виссарионович Сталин не возражал против бомбардировок Дрездена, а в 1943 году - против бомбардировок Гамбурга и не упрекал США и Великобританию в бесчеловечных бомбардировках, ведь тогда шла Вторая мировая война.

В сухом остатке - стрелы, запущенные в адрес Запада. Путин обвинил Запад в том, что они хотели ограбить, колонизировать Россию, оставляя за кадром то, что в начале 90-х у Запада были все возможности для фрагментации России. Но тогда падающего не подтолкнули и во многом из абсолютно прагматических соображений - чтобы ядерное, химическое, биологическое оружие не растеклось по приватным лавкам удельных княжеств. Но однобокость этого выступления совершенно очевидна на фоне того, от чьих бомб сегодня гибнут украинские дети и кто начал войну. Все это остается за кадром.

Увы, последствия будут. Да, это попытка легализовать украденное, как это неоднократно случалось в истории. Достаточно вспомнить 1938 год, аншлюс Австрии и то, чем это закончилось для его организаторов.

Вся эта речь на фоне тех событий, которые произошли накануне, я имею в виду диверсию на газопроводе "Северный поток", равносильна выстрелу в Сараево. Возможно, Путин повышает ставки.

Но критически заметна спешка, с которой все разворачивается. Ведь если идти по процедуре, то "принятие республик" растягивалось бы на две недели. И все это началось после возвращения Путина с самаркандского саммита ШОС, а также событий на Южном Кавказе. То есть когда Армения как член ОДКБ увидела полную бесполезность пребывания в этой организации, ибо боевые действия оказались перенесены на территорию Армении, но Путин слился. Де-факто это означает, что Россия неизбежно будет терять свое влияние на Южном Кавказе. Плюс самаркандский саммит, где Путин выглядел как посторонний на чужом празднике жизни - доминировал там Си Цзиньпин и все были больше ориентированы на китайского лидера. А это - показатель того, что РФ постепенно будет вытесняться и из Центральной Азии.

На фоне военных поражений в Украине важен момент, когда диктовать повестку дня в РФ стала партия войны. Очевидно, что какие-то перетрубации в Кремле произошли.

Очевидно, что Владимир Владимирович вбил себе в голову мысль о том, что он достаточно силен, что может не соблюдать правила, а переписывать их. Но ему придется столкнуться с жесткими реалиями, прежде всего в экономике и на поле боя.

Так или иначе, маппет-шоу, которое мы увидели, может оказаться кульминационной точкой. Бытует версия, что Си Цзиньпин и Моди поставили Путину дедлайн до 15 ноября закончить с войной. Я на это смотрю со скепсисом, но, как бы то ни было, события начали форсироваться именно после самаркандского саммита. До этого даты "референдумов" переносились и назывались разные, вплоть до 4 ноября. Дальше все пошло вскачь.

К сожалению, для Украины те решения, которые принимаются в Москве, будут иметь последствия, масштаб которых мы даже до конца не осознаем. По сути, если до этого момента, в начале февраля, речи об аннексии не было - дескать, ограничимся "ЛДНР" и Крымом, то мне кажется, что здесь уже речь идет о полномасштабной войне на уничтожение Украины. Думаю, вскоре поступит ультиматум покинуть "территорию РФ", что, естественно, будет проигнорировано. И нас неизбежно ждут очень горячие осень и, возможно, начало зимы.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда