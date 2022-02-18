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Понтонный мост не при чем: почему Украине стоит подождать до конца марта

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

18 февраля 2022, 08:25

Войска нельзя вечно держать на полигоне, особенно в холодное время года, потому больше месяца игра США и Запада вряд ли продлится.

Украина,танки
Противостояние США и Запада продлится до конца марта - больше страны не выдержат / УНИАН

В Беларуси на территории Чернобыльской зоны отчуждения военные перебросили понтонный мост через реку Припять, который значительно сокращает расстояние от белорусского города Ямполь до границы с Украиной - со 167 км до 96 км.

Опасность возрастает, но незначительно, потому что пропускная способность одноколейного понтонного моста очень низкая - это не шоссейный мост в три полосы, по которому идут тысячи машин. Здесь батальон будут полдня переправлять, потому что на понтонном мосту надо соблюдать дистанцию между машинами, чтобы она соответствовала волне, которую те поднимают, иначе мост развалится и машины упадут в воду.

Потому один мост - это ни о чем, а навести десять-пятнадцать таких для того, чтобы организовать массированную переброску у России не выйдет просто потому, что у нее нет такого количества понтонных комплектов.

Понтонные батальоны в составе инженерных бригад можно посчитать на пальцах - здесь они просто продемонстрировали свои возможности. Тем более, что присутствия тяжелой техники там не наблюдается, хотя обычно берут роту или батальон для того, чтобы могли потренироваться и механики-водители, и понтонеры в прогоне техники по мосту, ведь нюансов при переброске тяжелой техники возникает очень много.

Но дело в том, что "вторжением 16 февраля" спектакль не закончился - большая игра США с РФ продолжается. Уже появились новые даты вторжения - 20 февраля, потом будет 22 февраля, потому что это число симметричное, а Путин вроде как любит симметрию.

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На самом деле, просто не достигнуты конечные цели в противостоянии, потому что на уступки не пошли ни США, ни РФ. Из-за чего оно, вероятно, продлиться до конца марта.

И в связи с этим Запад продолжает нагнетать - НАТО заявляет о том, что не видит отвода войск, но при этом из Крыма уходит три дивизии, которые принимали участие в учениях последние два месяца. Две из них дислоцируются в Ростовской и Белгородской областях и когда НАТО говорит о том, что в этих регионах России продолжается наращивание сил, это происходит потому, что численность военных увеличилась именно из-за возврата подразделений в места дислокации.

Игра будет продолжаться, но войска нельзя вечно держать на полигоне, особенно в холодное время года - людей надо обогревать, кормить, техника вязнет в грязи. А США нужно поддерживать градус напряжения хотя бы на том уровне, который есть сейчас.

Я надеюсь на лучшее и думаю, что по истечении этого срока все уйдет в переговорный процесс. Тем более, что на этом настаивает окружение Путина - тот же Лавров утягивает Путина в переговоры, потому что ему это выгодно.

Сейчас диалог по обмену мнениями продолжается. И больше месяца это вряд ли продлится, потому что ни войска, ни страны не выдержат. Ведь возить такое количество войск из одного конца страны в другой - это не три копейки, не говоря уже о том, что в ситуациях, когда нет боевого применения, войска деморализуются.

Читайте такжеРоссия готова взрывать снаряды в КиевеПотому вариантов два - либо стороны уйдут в глубокий переговорный процесс, который может затянуться на месяцы, либо могут произойти кардинальные изменения в самой РФ, в частности - смена правящей политической элиты.

Кстати, на это тоже уповают Штаты и часть стран Запада. Потому как Путин не может добиться уступок от Запада и внутри России начинают подниматься бури и шторма, а война "башен" Кремля приобретает серьезный характер. Даже задержание профессора Соловьева говорит о том, что группа Патрушева вступила в прямое противостояние с группой Путина, так как Соловьев - это фактически его глашатай.

Соответственно, эта внутренняя борьба может вылиться в тихий дворцовый переворот. И тогда для Украины может открыться окно возможностей - мы можем хотя бы "соскочить с Минска". Потому что смысл смены политической элиты в изменении курса. И если в России это произойдет, то есть шанс все обнулить. И в этом нас поддержат страны, которые нам помогают.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

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Владимир Путин военное вторжение Олег Жданов новости Украины и мира
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