Получение Украиной статуса "страны НАТО+": Россия приближается к финалу

Получение Украиной статуса "страны НАТО+" похоронят планы Путина по выстраиванию СССР 2.0 / УНИАН

Американские конгрессмены от Республиканской партии США зарегистрировали законопроект, которым предлагается признать Украину "страной НАТО+". Мотивы Соединенных Штатов тут вполне понятны: Штаты не могут уступить Украину России и проиграть ее. Сегодня война с Россией – это уже не наша борьба, а борьба США за свой мировой престиж. Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать об них ноги, тыкать пальцем и смеяться. Поэтому для Соединенных Штатов крайне важно, чтобы Украина осталась в их сфере влияния, а не вернулась под контроль России. Соответственно, если, к примеру, Россия пойдет войной на Украину, США дадут нам технику, вооружение и боеприпасы – они не позволят нам проиграть.

Сейчас длится период конкретного противостояния Запада и России, которое пока что выражается в дипломатических войнах и не перешло в "горячую фазу". Штатам необходимо поднимать градус противостояния: нужно как-то показывать, что Россия – агрессор, что Путин – это глава государства, представляющего угрозу безопасности всего мира. Война России? Ее уже отложили до весны.

Россия выдвинула жесткий ультиматум, и США нужно чем-то отвечать на него. Вот в Вашингтоне и сказали, что не будут рассматривать ограничения на вступление Украины в НАТО и на размещение ударных вооружений в странах Европы. Но на это Россия лишь повторила свой ультиматум.

Затем "выстрелил" Казахстан, и Россия быстро ввела туда свои войска. К слову, Токаеву теперь трудно будет вывести российские войска из Казахстана: россияне, как тараканы – их невозможно вывести, их можно только вытравить.

Поэтому, чтобы поднять градус, США и были вынуждены заявить, что призна́ют Украину "страной НАТО+".

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Почему это так важно и неприемлемо для Москвы? Получение Украиной статуса "страны НАТО+" будет означать, что отныне она на полпути к членству в Альянсе. В этом случае шансы России вернуть Украину под свое влияние уменьшаются в разы. Чем ближе Украина к НАТО, тем дальше она от России. Ведь Путин бьется за то, чтобы Украину отдали в его политическую орбиту и гарантировали, что она никогда не станет членом Альянса. Такие гарантии развязали бы руки России, чтобы добиться в конечном итоге лояльного украинского руководства и дальше выстраивать СССР 2.0.

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Однако есть одно "но" в предоставлении Украине статуса "страна НАТО+". Практика показывает, что Украине выгоднее и надежнее получать вооружение по прямым договорам с США, нежели от НАТО. Ведь новый немецкий канцлер Олаф Шольц уже заявил, что НАТО не даст Украине оружие, также Альянс прекратил поставки оружия Казахстану. Потому что, видите ли, у немцев такой принцип: если в стране конфликт, то никаких вооружений ей поставлять нельзя. Получив статус "страны НАТО+", Украина получит заодно и головную боль в плане покупки вооружений и получения военно-технической помощи.

Потому прямой контракт с США нам выгоднее, чем иметь дело с НАТО: в рамочный договор со Штатами мы можем впихнуть любое оружие.

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Впрочем, разговоры о предоставлении этого статуса Украине – это в большей мере политические игрища. К сожалению, мы не являемся суверенным государством – мы всего лишь инструмент в руках Запада в противостоянии РФ. Решаем не мы – решают за нас.

Фактически, сегодня всю военную угрозу со стороны России нивелирует Украина. Она важна для НАТО, ведь, чем сильнее она будет, тем больше у нее будет шансов противостоять России, а, значит, тем спокойнее будет спать НАТО за ее спиной.

К тому же, пока идут политические бодания Запада и России по безопасности, США перекраивают энергетический рынок Евросоюза (контракты США по сжиженному газу превысили контракты Газпрома почти в пять раз, и весь флот, который перевозит сжиженный газ, сейчас курсирует, как экспрессы, между Европой и США). Пока Россия бодается, и пока нет Северного потока-2, Норвегия и США собирают максимальную прибыль. А потом Европа скажет, что Россия – нестабильный партнер, потому лучше европейцам сохранить сотрудничество с американцами.

Важно отметить, что весь переговорный процесс, который начался на этой неделе, построен на ожидании, какая из сторон – США или Россия – даст заднюю. Ведь ультиматум – это последний шаг перед войной. Если ты выдвигаешь ультиматум, но его не выполняют, ты вынужден либо отказаться от своих требований, либо начать войну. Потому-то Штатам и важно поднимать градус: получается, что дальше у России только один вариант – организовывать вторжение в Украину, но ей нечем (даже десантников в Казахстан тянули со всех концов РФ, чтобы набрать 3 тысячи контрактников и не посылать туда "пушечное мясо", то есть срочников).

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Если Россия захватит еще какой-то кусок украинской территории, при этом российская армия неизбежно понесет сумасшедшие потери, это вызовет не только внутренний социальный взрыв в РФ, но и станет позором на весь мир. Если Россия не дойдет до Киева и не водрузит триколор над Банковой – это будет проигрыш Москвы… Для России это сулит огромные риски.

Так что сейчас для России наступает финал, апофеоз. Американцы это знают, потому и повышают градус. Они ждут, что теперь скажет Россия.

При этом в России начались сумасшедшие брожения вокруг Путина. Взгляните хотя бы на Лаврова – он дистанцировался от противостояния с США. А Лавров – это правая рука Путина. Ультиматум 17 декабря оглашал зам Лаврова. Кто сегодня возглавляет российскую делегацию на переговорах? Зам Лаврова. Где Лавров, ау? А у Лаврова вся семья, все дочки и внучки, в Штатах, разве он будет ядерную войну с США развязывать? Куда подевался Шойгу? Сегодня главный герой российских вооруженных сил – генерал Сердюков, который в свое время Крым оккупировал и теперь "наводит порядок" в Алматы. А Шойгу при этом не видно.

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Все это указывает на то, что вокруг Путина происходят какие-то процессы. По инсайдерской информации, Путин по два-три раза в день проводит совещания с силовиками.

В общем, если Украине предоставят статус "страны НАТО+", России будет просто нечем реагировать, кроме как начинать войну.

Фактически этот законопроект Конгресса США вынуждает Россию либо идти на компромисс, либо идти войной на Украину. А воевать ей нечем, и военное поражение для нее будет еще страшнее, чем политическое. В любом случае, это будет означать политическую смерть Путина.

Кроме того, обратите внимание, что Россия послала на переговоры совершенно новых людей – весьма интересную команду зама Лаврова и генерала от генштаба, то есть тандем дипломата и военного. Они постоянно хамят, оскорбляют другую сторону, например, говорят, что "НАТО может собирать свои манатки". Это же разговор гопников в подворотне, а не дипломатические переговоры! Именно этим Россия будет брать.

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Впрочем, США научились держать удар в этом плане, они привыкли к хамству и угрозам России в стиле "мы всем по морде дадим". Штаты и говорят: "Что ж, можете дать нам "по морде", вот только сначала пройдите через Украину, а потом, возможно, достанете до нашей морды".

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда