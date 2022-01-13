УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Получение Украиной статуса "страны НАТО+": Россия приближается к финалу

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

13 января 2022, 11:25

Статус "страны НАТО+" будет означать, что Украина на полпути к членству в Альянсе, а, значит, шансы России вернуть ее под свое влияние уменьшаются в разы.

Если Украине предоставят статус
Получение Украиной статуса "страны НАТО+" похоронят планы Путина по выстраиванию СССР 2.0 / УНИАН

Американские конгрессмены от Республиканской партии США зарегистрировали законопроект, которым предлагается признать Украину "страной НАТО+". Мотивы Соединенных Штатов тут вполне понятны: Штаты не могут уступить Украину России и проиграть ее. Сегодня война с Россией – это уже не наша борьба, а борьба США за свой мировой престиж. Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать об них ноги, тыкать пальцем и смеяться. Поэтому для Соединенных Штатов крайне важно, чтобы Украина осталась в их сфере влияния, а не вернулась под контроль России. Соответственно, если, к примеру, Россия пойдет войной на Украину, США дадут нам технику, вооружение и боеприпасы – они не позволят нам проиграть.

Сейчас длится период конкретного противостояния Запада и России, которое пока что выражается в дипломатических войнах и не перешло в "горячую фазу". Штатам необходимо поднимать градус противостояния: нужно как-то показывать, что Россия – агрессор, что Путин – это глава государства, представляющего угрозу безопасности всего мира. Война России? Ее уже отложили до весны.

Россия выдвинула жесткий ультиматум, и США нужно чем-то отвечать на него. Вот в Вашингтоне и сказали, что не будут рассматривать ограничения на вступление Украины в НАТО и на размещение ударных вооружений в странах Европы. Но на это Россия лишь повторила свой ультиматум.

Затем "выстрелил" Казахстан, и Россия быстро ввела туда свои войска. К слову, Токаеву теперь трудно будет вывести российские войска из Казахстана: россияне, как тараканы – их невозможно вывести, их можно только вытравить.

Поэтому, чтобы поднять градус, США и были вынуждены заявить, что призна́ют Украину "страной НАТО+".

Реклама

Почему это так важно и неприемлемо для Москвы? Получение Украиной статуса "страны НАТО+" будет означать, что отныне она на полпути к членству в Альянсе. В этом случае шансы России вернуть Украину под свое влияние уменьшаются в разы. Чем ближе Украина к НАТО, тем дальше она от России. Ведь Путин бьется за то, чтобы Украину отдали в его политическую орбиту и гарантировали, что она никогда не станет членом Альянса. Такие гарантии развязали бы руки России, чтобы добиться в конечном итоге лояльного украинского руководства и дальше выстраивать СССР 2.0.

Читайте такжеУкраина – главное блюдо в переговорном меню Запада и России

Однако есть одно "но" в предоставлении Украине статуса "страна НАТО+". Практика показывает, что Украине выгоднее и надежнее получать вооружение по прямым договорам с США, нежели от НАТО. Ведь новый немецкий канцлер Олаф Шольц уже заявил, что НАТО не даст Украине оружие, также Альянс прекратил поставки оружия Казахстану. Потому что, видите ли, у немцев такой принцип: если в стране конфликт, то никаких вооружений ей поставлять нельзя. Получив статус "страны НАТО+", Украина получит заодно и головную боль в плане покупки вооружений и получения военно-технической помощи.

Потому прямой контракт с США нам выгоднее, чем иметь дело с НАТО: в рамочный договор со Штатами мы можем впихнуть любое оружие.

Читайте такжеУгроза "большой войны": пойдет ли Россия в наступление на Украину в 2022 году

Впрочем, разговоры о предоставлении этого статуса Украине – это в большей мере политические игрища. К сожалению, мы не являемся суверенным государством – мы всего лишь инструмент в руках Запада в противостоянии РФ. Решаем не мы – решают за нас.

Фактически, сегодня всю военную угрозу со стороны России нивелирует Украина. Она важна для НАТО, ведь, чем сильнее она будет, тем больше у нее будет шансов противостоять России, а, значит, тем спокойнее будет спать НАТО за ее спиной.

К тому же, пока идут политические бодания Запада и России по безопасности, США перекраивают энергетический рынок Евросоюза (контракты США по сжиженному газу превысили контракты Газпрома почти в пять раз, и весь флот, который перевозит сжиженный газ, сейчас курсирует, как экспрессы, между Европой и США). Пока Россия бодается, и пока нет Северного потока-2, Норвегия и США собирают максимальную прибыль. А потом Европа скажет, что Россия – нестабильный партнер, потому лучше европейцам сохранить сотрудничество с американцами.

Важно отметить, что весь переговорный процесс, который начался на этой неделе, построен на ожидании, какая из сторон – США или Россия – даст заднюю. Ведь ультиматум – это последний шаг перед войной. Если ты выдвигаешь ультиматум, но его не выполняют, ты вынужден либо отказаться от своих требований, либо начать войну. Потому-то Штатам и важно поднимать градус: получается, что дальше у России только один вариант – организовывать вторжение в Украину, но ей нечем (даже десантников в Казахстан тянули со всех концов РФ, чтобы набрать 3 тысячи контрактников и не посылать туда "пушечное мясо", то есть срочников).

Читайте такжеНаступление отменяется – России нечем воевать

Если Россия захватит еще какой-то кусок украинской территории, при этом российская армия неизбежно понесет сумасшедшие потери, это вызовет не только внутренний социальный взрыв в РФ, но и станет позором на весь мир. Если Россия не дойдет до Киева и не водрузит триколор над Банковой – это будет проигрыш Москвы… Для России это сулит огромные риски.

Так что сейчас для России наступает финал, апофеоз. Американцы это знают, потому и повышают градус. Они ждут, что теперь скажет Россия.

При этом в России начались сумасшедшие брожения вокруг Путина. Взгляните хотя бы на Лаврова – он дистанцировался от противостояния с США. А Лавров – это правая рука Путина. Ультиматум 17 декабря оглашал зам Лаврова. Кто сегодня возглавляет российскую делегацию на переговорах? Зам Лаврова. Где Лавров, ау? А у Лаврова вся семья, все дочки и внучки, в Штатах, разве он будет ядерную войну с США развязывать? Куда подевался Шойгу? Сегодня главный герой российских вооруженных сил – генерал Сердюков, который в свое время Крым оккупировал и теперь "наводит порядок" в Алматы. А Шойгу при этом не видно.

Читайте такжеРоссийско-украинская безнадега: почему Киев и Москва не договорятся в 2022 году

Все это указывает на то, что вокруг Путина происходят какие-то процессы. По инсайдерской информации, Путин по два-три раза в день проводит совещания с силовиками.

В общем, если Украине предоставят статус "страны НАТО+", России будет просто нечем реагировать, кроме как начинать войну.

Фактически этот законопроект Конгресса США вынуждает Россию либо идти на компромисс, либо идти войной на Украину. А воевать ей нечем, и военное поражение для нее будет еще страшнее, чем политическое. В любом случае, это будет означать политическую смерть Путина.

Кроме того, обратите внимание, что Россия послала на переговоры совершенно новых людей – весьма интересную команду зама Лаврова и генерала от генштаба, то есть тандем дипломата и военного. Они постоянно хамят, оскорбляют другую сторону, например, говорят, что "НАТО может собирать свои манатки". Это же разговор гопников в подворотне, а не дипломатические переговоры! Именно этим Россия будет брать.

Читайте такжеУкраина для Путина – кость в горле: либо проглотит, либо задохнется, утратив ее

Впрочем, США научились держать удар в этом плане, они привыкли к хамству и угрозам России в стиле "мы всем по морде дадим". Штаты и говорят: "Что ж, можете дать нам "по морде", вот только сначала пройдите через Украину, а потом, возможно, достанете до нашей морды".

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

viber
НАТО Конгресс США Владимир Путин Сердюков война на Донбассе Олег Жданов Сергей Лавров Сергей Шойгу Россия
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – завистьЛунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – зависть Проблемы с деньгами, потери и затруднения: кому из знаков зодиака придется туго с финансами в конце январяПроблемы с деньгами, потери и затруднения: кому из знаков зодиака придется туго с финансами в конце января Евгений Кошевой опять женился - первые фото церемонииЕвгений Кошевой опять женился - первые фото церемонии Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь бедуРетроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду Доллар взлетел: украинцам раскрыли неожиданный сценарий с курсомДоллар взлетел: украинцам раскрыли неожиданный сценарий с курсом
11:37

Военные "игрища" РФ у границ Украины разозлили Запад: Данилов призвал оказать Киеву мощную помощь

11:34

Под Киевом Дед Мороз выбил мужчине зубы за бесплатное фото

11:33

Александр Усик показала редкое фото с 12-летней дочерью - она "разнесла" отца в пух и прах

11:31

Двое детей остались сиротами: водитель, которого трижды ловили пьяным за рулем, устроил смертельное ДТП

11:26

Украинцам светит повышение минимальной пенсии: кому и когда ждать прибавкиВидео

Реклама
11:25

Получение Украиной статуса "страны НАТО+": Россия приближается к финалумнение

11:18

Приметы на 14 января: что нельзя делать в день Василия и Старый Новый год и как не попасть в бедуВидео

10:53

"Кредит одобрили за секунду": мошенники обчистили счет клиента ПриватБанка, в банке разводят руками

10:43

Сахар рекордно подорожает: украинцев шокировали прогнозом взлета ценВидео

10:39

Одежда – в крови, волосы обрезаны: в Киеве произошла серия нападений на женщин

10:33

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

09:55

Одежда цвета перванш потрясающей красоты вошла в моду на 2022 годФотоВидео

09:52

Доллар резко взлетел: украинцы узнали неожиданный прогноз нового подорожанияВидео

09:50

Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной

09:49

"Сделать им это сложно": Данилов рассказал о плане Путина по УкраинеВидео

09:47

Раскол в Кремле: военный эксперт заявил, что Путин теряет "правую руку"Видео

09:15

Введение "карточек на еду": украинцам объяснили, в чем подвохВидео

09:00

Инструкция от Цитруса: как рейдернуть бизнес в Украине реклама

08:52

Военные учения России вблизи украинской границы: к чему готовится Москвамнение

08:42

Впервые в Новом году 2022 число COVID-больных в Украине превысило 10 тысячВидео

Реклама
08:24

Как сэкономить на оплате газа в лютый холод: в Нафтогазе раскрыли простую схемуВидео

08:10

Гороскоп на сегодня, 13 января 2022: Ракам – удача, Девам – сплетни недругов, Водолеям – ложьВидео

08:05

Поражение РФ в борьбе за Украину и страх Запада перед войной: в США объяснили действия МосквыВидео

08:02

Зеленский поручил "прижать" украинских олигархов за границей

07:48

Врежет мороз до -21°: украинцам назвали дату резкого потепленияВидео

07:23

В Ужгороде пропавшую 36-летнюю женщину нашли убитой с пакетом на голове

07:13

Ультиматум России Западу и ставка Кремля ва-банк: политик предупредил Украину об опасностиВидео

06:50

Китайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречать

06:46

"Песенный конкурс в исправительной колонии: в Запорожье судьи отгуляли корпоратив под тюремный шансонВидео

06:13

Равнение на Амстердам: почему растут цены на топливо и при чем тут Украинамнение

05:41

Ретроградный Меркурий 14 января - 4 февраля: Львам - возвращение старых врагов, а Козерогам - деньгиВидео

05:40

Самая вкусная свинина с черносливом на Старый Новый год 2022: простой рецептВидео

05:27

Что можно съесть для улучшения настроения – диетолог назвала лучшие "антистресс продукты"

05:10

Как с пользой использовать кожуру от бананов: 3 чудесные способы

04:37

Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду

04:22

Куриное мясо, соки и не только: эксперт назвала продукты, которые не стоит покупать в супермаркетеВидео

03:16

Защитит от врагов и плохих снов: как вырастить гиацинт дома в горшкеВидео

03:04

Известного актера из Глухаря и Стажеров нашли мертвым

02:59

Анна Кошмал в дерзком мини-платье оголила грудь и рассказала о вампиризме в общении

02:53

Сколько времени люди тратят на гаджеты: ответ специалистов

Реклама
01:22

Какие симптомы рака легких можно заметить в разных частях тела - ответ ученых

01:22

Maruv образе соблазнительной куколки показала идеальную фигуру

00:55

У Леонида Куравлева тяжелое поражение мозга - актер питается через трубку в желудке

00:51

Приметы на 13 января: что нельзя делать в день Мелании и Старый Новый год и как не попасть в бедуВидео

12 января, среда
23:57

Супруга Виктора Павлика призналась, кто в их семье больше зарабатывает

23:33

Какое растение может защитить организм от инфекций - открытие ученых

23:23

В Украине разрабатывают дронов-камикадзеВидео

23:20

На каком масле нельзя жарить картошку - медики дали ответВидео

23:10

Собирали на операцию: в Житомире мошенники через доставку Justin украли 114 тысяч у ветерана АТОВидео

22:47

США предоставят экстренную помощь Украине в случае нападения России

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять