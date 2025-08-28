Польская ненависть отправляет их по пути Орбана?

Что будет, если украинцам продолжат создавать плохие условия в Польше.

Поляки продолжают сходить с ума, усиливая на уровне власти антиукраинскую риторику. Вопрос лишь в том, что это не только неприятно для нас, а особенно для украинских беженцев в Польше, а супер негативно для самой Польши. Для ее экономики.

Шабаш популистов в Варшаве стал возможным благодаря польскому экономическому чуду. Какое действительно чудо. И очень экономическое. Польша, которая была бедной страной в 80-е, догнала по уровню ВВП на душу населения Японию. Если о таком кому-то рассказали бы в конце 80-х, то, вероятно, человека бы отправили в психушку. Но сейчас это факт. И вот у этого польского экономического чуда есть три составляющих. Вероятно, есть больше. Но в основе лежат именно три базовые вещи.

Первое - это реформы Бальцеровича и Валенсы. То, что так и не смогли сделать в Украине, но сделали в Польше. За что сами поляки до сих пор ненавидят и Бальцеровича и его команду, а Валенсу не выбрали на выборах, потому что никому не нравится шоковая терапия. Нравятся результаты, да. Но врачей все равно не любят.

Второе - это вступление в ЕС и деньги ЕС. Это и открытые рынки и миллиарды долларов дотаций.

И третье - это украинцы, которые отправлялись и отправляются в Польшу за лучшей жизнью.

Конечно, влияние этих трех компонентов разное. И украинцы повлияли гораздо меньше, чем деньги ЕС или действия Бальцеровича. Однако начиная с 2017 года, когда стартовал безвиз, польская экономика начала получать безумное конкурентное преимущество от украинских заробитчан. Что произошло? Произошел безвиз. Который не только позволил украинцам летать на кофе в Вену, но и дал возможность легально, в течение 90 дней работать в Польше. Как результат, на рынке Польши, которая сама значительно пострадала от оттока людей в 90-е, появилось значительное предложение рабочей силы. Что очень положительно повлияло на экономику.

Конечно, на этом месте должны появиться польские шовинисты и начать рассказывать о миграции и как это вредит. Но фишка в том, что миграция согласно абсолютно всех исследований экономистов является положительным фактором для экономики. Что сдерживает инфляцию. И приводит к более стремительному росту ВВП. Более того, абсолютно не вредит местному населению, которое также выигрывает. Даже самые бедные. И это не мнение. Это факт, подтвержденный исследованиями. Так же как исследования подтверждают, что несмотря на страшные картинки, миграция даже не приводит к росту преступности. И это в том числе к вопросу многочисленных сообщений польских правив об украинцах, которые что-то не то делают в Польше. Просто когда что-то не то делает поляк, то это не становится новостью А когда украинец - об этом надо громко кричать. И конечно когда есть миллионы людей, часть из них оказывается не очень хорошей, кто-то попадает в беду, а кто-то совершает преступления. Но это вопрос фокуса. Исключительно.

Так вот, даже до полномасштабного вторжения украинские заробитчане, которые 90 дней работали в Польше, а 90 дней потом лежали на диване дома, значительно помогали польской экономике. Что уж сказать о притоке людей после 2022 года. Которые приезжали. Устраивались на работу. Потребляли. Открывали бизнес. Очень активно открывали бизнес. Даже хрестоматийный пример украинцев на дорогих авто, из-за которых поляки вроде бы ненавидят всех украинцев (завидуют, что ли) - это пример людей, которые тратят огромные деньги в Польше. Что, конечно, очень полезно для экономики самой Польши.

Что будет, если украинцам продолжат создавать плохие условия в Польше. Они просто уедут дальше. Может кто-то вернется в Украину. Конечно. Но большинство уедет. Особенно та часть очень мобильных украинцев, работающих удаленно и осевших в Варшаве и других польских городах в начале полномасштабного вторжения. Они просто переедут.

Кто от этого пострадает? Сама Польша. Потому что если приток украинцев помогает польский экономике, то их отток будет губительным. А мигранты экономике нужны. Но приедут ли другие мигранты в Польшу, учитывая большой уровень расизма и шовинизма в польском обществе? Вопрос риторический. Если вам не нравятся украинцы, которые с вами одной веры, одного цвета кожи и говорят почти на таком же языке, то вряд ли вы способны переварить африканцев или азиатов. А это значит, что ваша экономика начнет задыхаться. А это в свою очередь означает, что польское чудо перестанет удивлять.

Поэтому атакуя украинцев Польша атакует в первую очередь себя. Украинцы уедут, а проблемы останутся. И их станет больше. И поэтому когда новый президент Польши так много внимания уделяет вопросу истории, то ему лучше изучить саму новейшую историю и пример Орбана.

Почему путь Орбана? Потому что венгры были лидерами реформ в 90-е. И, конечно, самой богатой страной бывшего советского блока. Но потом к власти дорвался коррупционер и популист Орбан. И оно как-то всегда так складывается, что если ты популист, то ты еще и коррупционер. Как пороблено. И теперь Венгрия самая бедная страна ЕС. Похоже, поляки могут повторить этот путь.

Кажется когда-то Украина и Польша выбрали идеальный вариант. Мы прощаем и просим прощения. За все, что было в прошлом. А там было много всякого. Но почему-то поляки решили, что им это не подходит. Что ж, это их выбор. Взрослые же люди...

Выиграет ли от этого Украина? Сейчас - только если часть украинцев вернется в Украину. Пока идет война - вряд ли мы можем рассчитывать на значительное возвращение. После - возможно часть и вернется. А долгосрочно - мы обречены на борьбу с Польшей за трудовых мигрантов. И такая неадекватная Польша создает нам больше возможностей. Потому что мы можем быть более привлекательной страной. Но тут уже вопрос, чтобы на арену не вышли наши доморощенные популисты. А это уже другой очень болезненный вопрос.

