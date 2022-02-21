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Полномасштабного и внезапного наступления не будет

Владимир Горбач

политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

21 февраля 2022, 16:49

Наступление будет локальное и ползучее - для демонстрации силы. Но скорее всего не такое успешное, как надеются россияне

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Полномасштабного и внезапного наступления не будет / Reuters

Это будет решающая неделя.

Дипломатические маневры Макрона, в том числе и телефонная челночная дипломатия в минувшее воскресенье, не могут удовлетворить интересы Путина, которому нужна договоренность с Байденом, а не с Макроном. Макрон лишь посредник между Москвой, Киевом и Вашингтоном. И очень часто этот посредник выдает желаемое за действительное.

В Белом доме реагируют на ситуацию и перспективы договоренностей с Кремлем пессимистичнее. Особенно в отношении "новой европейской системы безопасности", в которую играется Макрон.

И Блинкен и Байден уже предупредили, что саммит безопасности с Путиным не состоится, если произойдет нападение на Украину.

Даже встреча Блинкена с Лавровым 24 февраля может сорваться в случае как интервенции 22 февраля, так и политических решений Госдумы и Федерального собрания о "признании Л/ДНР" 22 февраля. Думаю, что именно эти две опции будут рассматриваться сегодня на Совбезе РФ.

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Лично я склоняюсь к мнению, что военного столкновения на донбасском или азовском направлении уже не избежать. Оно уже, собственно, происходит, в виде артиллерийских обстрелов. Пока.

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Сдать назад после политико-дипломатического поражения - отказа выполнять российские ультиматумы, будет означать для Путина риск потерять власть в самой России. Там вся его легитимность (рейтинг) держится на представлениях масс о его силе, а не очевидной слабости.

Не мое, но точное описание ситуации для Кремля - стратегический пат. Это война на истощение и борьба нервов. Выход из которого для Путина - там где и вход. Из-за боевых действий, как это ни печально.

Запад не наказал должным образом РФ за международные преступления, совершенные в Крыму и в ОРДЛО. Превентивные санкции теперь также не налагает, хотя уже есть за что. Логичное объяснение только одно: Запад до сих пор хочет деэскалации, а не Победы и наказания агрессора. Поэтому в Кремле не очень то и боятся санкций как таковых. Пока с ними ведут диалог, санкций не будет. И россияне будут поддерживать такой диалог.

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Увидим. Уже скоро. Куда пойдет история - дорогой "признания" или переговоров.

Во вчерашнем коммюнике Елисейского дворца была одна неприятная формулировка-об инициативах по выполнению минских договоренностей, с которыми выступила украинская сторона в последние дни...

Не поддавайтесь.

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вторжение России Владимир Горбач
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