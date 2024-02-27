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Политическая "заруба" в Америке будет нешуточная: к чему готовиться Украине

Алексей Кущ
27 февраля 2024, 06:10
Осенью этого года на кону в США будет стоять практически полный фулл или полный "привод" управления страной.
Политическая 'заруба' в Америке будет нешуточная: к чему готовиться Украине
Выборы в США, чего ждать Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Как я и говорил в своих блогах еще с осени 2023-года, пакет финансовой помощи со стороны США не будет утвержден до конца февраля 2024-го года.

Моя позиция тогда звучала диссонансом, так как многие эксперты говорили об обратном. А некоторые депутаты, пребывая на "вашингтонщине"? вели оттуда буквально прямые репортажи в стиле "уже вот-вот".

Но "вот-вот" не случилось.

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И начиная с дедлайна в конце февраля 2024-го, вероятность выделения Украине пакета помощи США на 40-60 млрд дол практически нереальна.

Я прогнозирую, что в дальнейшем американская помощь либо не будет предоставлена (вероятность 70%), либо будет значительно меньше 60 млрд дол (вероятность 30%).

Но начиная с мая, вероятность непредоставления помощи в текущем году составит уже 99%.

Основная причина: мировозренческий, социальный и политико-институциональный конфликт в США, который сейчас проходит по линии республиканцы - демократы.

Например, консерватизм против ультралиберального трансгуманизма; США - лидер в добыче углеводородов в мире или Зеленый курс, доктрина Монро или доктрина Трумэна в китайско-российском апгрейде.

Одно из институциональных противостояний - миграция. Ее использование демократами для политического доминирования на выборах и усилия республиканцев по недопущению оного.

Ведь если республиканцы сейчас не остановят миграцию в страну, то в будущем они уже практически никогда не смогут победить на выборах.

Осенью этого года на кону в США будет стоять практически полный фулл или полный "привод" управления страной: выборы президента; выборы Палаты представителей; довыборы в Сенат.

Республиканцы могут победить на всех "фронтах", а демократы, соответственно, проиграть.

Основная фишка республиканцев - это развитие американской экономики.

Основная фишка демократов - это глобальное доминирование США и глобализм как таковой, иногда в ущерб интересам "глубинной Америки".

Именно поэтому, демократы критикуют экономические программы республиканцев, а республиканцы - международную политику демократов.

Для респов крайне важно "подсветить" неуспех администрации Байдена на международном уровне: мол, начинал с выхода из Афганистана, который был больше похож на бегство (с крушением тамошнего проамериканского режима), а завершил - "тупиковой" ситуацией в Украине (все попытки сокрушить РФ с помощью санкций пока не увенчались успехом).

Именно поэтому, политическая "заруба" в Америке будет нешуточная и Украина в какой-то мере оказалась между молотом (республиканцы) и наковальней (демократы).

Может ли быть проголосован пакет помощи Украине? Конечно, да и для этого не обязательно Украине брать кредиты под залог своих недр.

Достаточно, чтобы демократы прекратили судебные атаки на Трампа и приняли временный закон про финансирование строительства "мексиканской стены".

А вот эти два условия, как раз и маловероятны. Потому что они усилят позиции республиканцев и ослабят шансы ны выборах демократов.

Проблема помощи Украине заключается в том, что внешнее финансирование решает для нас комплексную задачу.

Это и покрытие дефицита бюджета. Тут частично поможет помощь ЕС в марте на 4,5 млрд евро. Может подключиться и кредит МВФ, но суммы там слишком незначительные - ожидаемый транш всего на 800 млн дол. (до 5 млрд дол в течение года).

К сожалению, проблему бюджета почти не решает пакет помощи со стороны Норвегии, Японии и Всемирного банка - эти ресурсы пойдут на проектное финансирование, но не на покрытие бюджетного дефицита.

Зато указанные выше кредиторы помогут решить проблему платежного баланса Украины - валюта попадает внутрь страны.

Таким образом, бюджетные риски для нас сейчас более актуальны, чем валютные.

Хотя по цепочке эмиссия - инфляция - девальвация, курсовые риски могут активироваться даже на фоне поступления валюты в страну, но существенно позже - не раньше конца лета - начала осени.

Под валютными рисками стоит понимать девальвацию гривны на глубину более 10%.

К сожалению у нас крайне мало утвержденных западными партнерами программ, которые решают проблему дефицита средств войны, в первую очередь боеприпасов.

На решение данной проблемы в первую очередь была заточена финансовая помощь США (так как Америка была крупнейшим поставщиком боеприпасов для нас).

Складывается впечатление, что республиканцы "не видят" рисков "обрушения фронта" в случае паузы с утверждением пакета помощи Украине.

Если электоральная динамика в Штатах сохранится, то уже с лета Байден может превратиться в "хромую утку" (так называют президента, который уходит).

Заставить республиканцев оказать помощь Украине в таком случае, сможет лишь некая форс-мажорная ситуация.

В противном случае, очень трудно будет лидерам республиканской партии найти мотивацию для разблокировки пакета помощи Украине, так как это действие пойдет в их понимании в "актив Байдена".

Да, это звучит цинично для нас и режет слух в Украине, но мы же говорим по-взрослому, правда?

Но это будет чисто славянский, даже можно сказать, православный взгляд на партнерские отношения между странами.

Но в рамках западной протестантской этики эта парадигма не работает.

Я все время возвращаюсь к работе Макса Вебера "Протестантизм и дух капитализма".

Протестанская этика формирует три основных принципа, согласно которым ты можешь рассчитывать на помощь:

1. Общность жизненных ценностей. В этом смысле, США никогда не будут помогать тому же Китаю.

2. Успех финансируемого предприятия - твой бизнес-план должен быть четким пошаговым алгоритмом достижения поставленной цели и получения прибыли кредитором.

3. Беря в долг ты должен продемонстрировать максимальное трудолюбие и собственные усилия по созданию системы снижения внешней зависимости.

То есть заемщик должен показать. что его потребность в кредитовании не увеличивается, а уменьшается.

Как написал Вебер: "Стук твоего молотка, который твой кредитор слышит в 5 часов утра и в 8 часов вечера, вселяет в него спокойствие на целых шесть месяцев...".

То есть ты должен доказать, что твои усилия направлены на реализацию реалистичного плана достижения успеха и ты готов инвестировать в этот план свои деньги, параллельно снижая уровень внешней зависимости.

Не трудно заметить, что в нашей риторике много "православного" и очень мало "протестантского".

Мы апеллируем к совести, благородству, солидарности, эмоциям.

На первом уровне - когда нужно было вызвать на Западе ощущение некоей общности с нами - это работало.

Но чем дальше, тем "православная доктрина" стала входить в конфликт с "протестантской". В этом плане, у нас многие перепутали Вашингтон с Москвой.

В РФ риторика о том, что "в отношениях с Украиной нельзя все мерить деньгами" какое-то время давала при Кучме и Януковиче некий профит для наших политических элит.

С другой стороны - эта эмоциональная "сцепка" привела к гигантскому взрыву в виде нынешней иррациональной войны, когда ее причины Путин начинает искать в глубокой древности.

Очевидно, что с Западом, тема "общих ценностей" работала на первом этапе войны. Но после двух лет, нужно было перестроиться в рамках протестантской парадигмы.

В Китае говори по-китайски, в США по-английски и лучше - с американским акцентом.

В общем, без реалистичного плана успеха, создания собственной модели самовозобновляемого развития и четкого алгоритма снижения внешней зависимости, денег для нас может и не быть.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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