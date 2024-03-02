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Политическая система США догулялась до мышей

Юрий Радухин
2 марта 2024, 08:10
Вашингтону следует осознать, что политическая система США догулялась.
Политическая система США догулялась до мышей
США / Коллаж: Главред, фото: ОП, defense.gov, facebook.com/oksana.markarova

США не устает искать пути для помощи Украине - спикер Пентагона.

Но Штаты также не устают эти пути не находить.

Салливан - советник по национальной безопасности президента Байдена - заявил: "Мы не можем рассматривать предложения о предоставлении оружия и финансирования Украины в кредит. Потому что это очень ударит по экономике Украины". Можно было бы этого "господина" поблагодарить за заботу об Украине, но Салливан как всегда лукавит. Ленд-лиз - это программа предоставления вооружения в кредит с отсрочкой платежей, или их раздроблением хоть на 100 лет. Например, Великобритания рассчитывалась с США за Ленд-лиз во время Второй мировой до конца 90-х годов. Раша рассчитывалась с США за Ленд-лиз времен Второй мировой до 2007 года. Почему Украине дружественные США не предусмотрели программу Ленд-лиз заранее? А я вам скажу почему. Потому что работа по такой программе не предусматривает исключения номенклатуры видов конвенционного вооружения и ограничения его объемов, если оружие есть в наличии. Все выполняется согласно заказу стороны, которой предоставляется вооружение в лизинг (в кредит). Например, США не могли бы отказать длительным заявкам ВСУ на ракеты ATACMS. То есть Салливн и его приспешники формулы "ни поражения-ни победы" при наличии Соглашения по Ленд-лизу между США и Украиной не имели бы возможности блокировать и исключать на свой вкус определенные виды вооружения, регулировать объемы и время поставок. Кроме того, Ленд-лиз исключает любое посредничество.

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Салливан не тупой, но придуривается неудачно и делает вид, что не понимает: Украина на фронте находится в критическом состоянии именно из-за острой нехватки вооружения; страна в таком положении, когда украинцам по цимбалах по какому механизму будет предоставлено необходимое вооружение, ибо без оружия уже в краткосрочной перспективе не будет государства Украина и конечно никакой ее экономики. Кроме того, Белый дом Байдена никогда не понимал (или делал вид) простой формулы войны: чем дольше война, тем больше погибших. В Украине в течение двух лет происходит прозрачный Геноцид нашего народа. В Вашингтоне, столицах стран ЕС и в Брюсселе - этого тоже не понимают. Или хорошо понимают, но публично их лидеры и политики этого понимания не высказывают.

Подытоживая здесь, следует подчеркнуть: политика прозрачного лукавства вашингтонских салливанов на глазах всего мира шьет США - мощнейшую страну, мирового лидера - в клоуна, или параноика. Реальность внешнего мира совсем не такая, какая сложилась в представлении студента-экспериментатора салливана за закрытыми дверями его кабинета. К сожалению, Байден продолжает верить в бред салливана, несмотря на то, что студент Джейк уже неоднократно своей предложенной политикой втягивал США в неприятности. Например, за неделю до 7 октября 2023 года (нападение Хамас на Израиль) Салливан дал большое пространное интервью авторитетному изданию. На вопрос по Ближнему востоку советник Президента по нацбезопасности заверил, что более миролюбивых обстоятельств на Ближнем востоке никогда не было. Знаете что произошло с интервью после 7 октября? В электронной версии издания эти слова Салливана просто исчезли. Также исчезло много предложений советника, которые характеризовали международные обстоятельства и стабильное положение в мире нацбезопасности США на тот момент.

Вашингтону следует осознать, что политическая система США догулялась до мышей: два пропутинских дегенерата - оранжевый трамп и его подстилка спикер Джонсон - способны по полгода блокировать работу Конгресса и правительства. При этом все хорошо понимают, что это работает путинская фракция в Конгрессе. Фракция стратегического врага, что определено законодательством США. То есть путинская фракция создала существующую угрозу национальной безопасности США. Но в Белом доме и в Конгрессе нет механизмов и инструментов этот беспредел остановить и виновных наказать.

Хорошо сказал сегодня министр МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис: "День, когда мы начнем побеждать, - это день, когда мы перестанем бояться!".

Под "мы" Ландсбергис имел в виду коллективный Запад.

Кто такой Юрий Радухин

Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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