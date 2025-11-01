Покровск и не только: как Путин просчитался

Потуги россиян показать свою военную состоятельность играют против них.

https://opinions.glavred.info/pokrovsk-i-ne-tolko-kak-putin-proschitalsya-10711085.html Ссылка скопирована

Покровск и ситуация на фронте / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, DeepState

Покровск и не только...

Россияне всегда отчаянно бросают все силы в бой, когда чувствуют неизбежность переговоров.

Так они пытаются занять максимально выгодную позицию, рассчитывая что ожесточенные бои в момент переговоров сделают другую сторону сговорчивой и сговорчивой.

видео дня

Они так действуют с 2014 года. Методичку не переписывали.

Правда сейчас будут говорить без них - США и Китай. И это совсем не Минск и не глубокая европейская обеспокоенность.

Здесь другая история. Не о страхе. Это большая шахматная доска, где россия пешка - правда сумасшедшая и это учтут.

Потуги россиян показать свою военную состоятельность играют против них.

Уже сыграли - они просто еще это не осознали.

О персоне: Анна Маляр Анна Васильевна Маляр – украинский политик, адвокат, криминолог, общественный деятель. Заместитель Министра обороны Украины (2021-2023). Кандидат юридических наук. В октябре 2022 года вошли в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред