Мир до Рождества: есть ли основания ожидать окончания войны

Петр Олещук
16 декабря 2025, 08:10
России сейчас не нужен мир, за зиму она рассчитывает нанести Украине максимальное поражение. Поэтому переговоры, скорее всего, закончатся ничем.
Нет оснований ожидать, что мирное соглашение появится до Рождества
Переговоры топчутся на месте, России не нужен мир

Несмотря на то, что Уиткофф увидел "серьезный прогресс" в переговорах по завершению войны в Украине, все-таки они топчутся на месте. Так происходит по объективным причинам: американцы последовательно продвигают российские требования, которые неприемлемы для Украины.

А делают США это потому, что россияне четко дали понять, что не поддержат никакие изменения, внесенные Украиной и Европой в "мирный план" США. Другими словами, Москва требует либо выполнить все ее требования, либо никаких договоренностей не будет. Хотя не факт, что что-то получится, даже если условия РФ начнут выполняться. То есть это может быть очередная манипуляция России. Но – американцы спешат и хотят объявить хоть о чем-то.

При таких условиях рассчитывать на адекватный результат переговорного процесса не приходится.

Переговоры при таких обстоятельствах могут развиваться двумя путями:

  • первый – Украина и европейские партнеры согласовывают какие-то более-менее приемлемые наработки. Далее Виткофф с Кушнером едут в Москву. Россияне им говорят: "Все это хорошо, но мы от своих требований не отступим". Поэтому Уиткофф и Кушнер возвращаются ни с чем. И снова начинается все по кругу;
  • второй – американцы объявляют, что переговоры не приносят результата, Трамп всеми разочарован и поэтому прекращает участие в переговорах.

Пока что других сценариев я не вижу. События бы развивались иначе, если бы США начали серьезно давить на Москву, но Трамп этого делать не хочет.

Даже если сравнивать первоначальные 28 американских пунктов "мирного плана" с новым вариантом этого плана из 20 пунктов, то можно сказать одно: американцы последовательны в своей близкой к кремлевской позиции. Очевидно, они считают, что занять позицию Кремля – это самый простой и быстрый способ достичь подписания соглашения. Поэтому существенных изменений за время доработки "мирного плана" не произошло, ключевые опасные для нас моменты остались.

Даже после встречи в Берлине я не вижу никаких индикаторов того, что что-то изменится. Очевидно, встреча была направлена на то, чтобы заставить Зеленского принять требования россиян, но Украина очертила "красные линии". Все это делает маловероятным достижение конкретных договоренностей на данном этапе. Ведь ключевые противоречия сохраняются, никаких компромиссов не найдено, поэтому не вижу оснований для оптимизма, который выразили определенные западные издания о том, что мирное соглашение может появиться уже к Рождеству.

Да и вообще, России сейчас не нужен мир. Она рассчитывает за эту зиму нанести Украине максимальное поражение. Москва просто манипулирует темой мира, чтобы Украина не получала адекватной поддержки со стороны США. Что будет весной, трудно спрогнозировать. Впрочем, не исключено, что Россия станет более сговорчивой.

Так или иначе, но даже если Украину дожмут и заставят принять эти "20 пунктов" Трампа, это вряд ли закончит войну. Ведь речь идет о том, что россияне просто хотят получить лучшие для себя тактические условия.

К тому же, если Россия возобновит войну, что ей сделает Трамп? Например, снова начались боевые действия между Таиландом и Камбоджей – и что? Трамп просто пообещал позвонить. Очевидно, в нашем случае он тоже пообещает позвонить Путину.

Сейчас Трампу просто нужна формальная бумажка, чтобы сказать, что он сумел закончить войну, которой никто не мог положить конец. И за это ему должны установить золотой памятник. А что будет потом – его не интересует.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко, специально для Главреда

О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук – политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.






