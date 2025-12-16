Укр
Как ВСУ бьют оккупантов и издеваются над бахвальством Путина

Игорь Эйдман
16 декабря 2025, 06:10
147
Зеленский прибыл в Купянск — тот самый, который, по словам Путина, под контролем России.
Сырский, Путин, Купянск
Сырский, Путин и война / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, 14-я ОМБр, скриншот

Украинцы бьют российских оккупантов и издеваются над бахвальством Путина. А путинские идиоты всё надеются, что Трамп заставит Украину отдать России без боя укрепрайон в Донбассе, который она не смогла захватить за одиннадцать лет войны. Ушаков заявил, что Москва готова разместить в демилитаризованной зоне, откуда якобы должны украинские войска, не армию, а Росгвардию. Аттракцион неслыханной щедрости. Дырку от бублика они получат, а не Донбасс.

Зеленский прибыл в Купянск — тот самый, который, по словам Путина, под контролем России.

Президент Украины заявил: "Сегодня — Купянское направление: наши воины, которые здесь добиваются результатов для Украины. Много россияне говорили о Купянске — мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупантов".

видео дня

Ранее брехливый Путин утверждал, что Купянск в Харьковской области якобы с начала ноября фактически находится под контролем российских военных.

Nexta: Российская армия терпит тактическое поражение в Купянске в Харьковской области

Украинские военные, OSINT-проект DeepState, отслеживающий ситуацию на фронте и близкий к Минобороны Украины, и российские провоенные телеграм-каналы одновременно сообщают, что ВСУ перешли в контрнаступление в Купянске и постепенно отбивают обратно один его квартал за другим. При этом совсем недавно Владимиру Путину торжественно доложили о "полном захвате города" армией РФ".

Второй корпус Нацгвардии Украины "Хартия", ведущий здесь бои, заявил, что российская группировка в Купянске, числом более 200 военнослужащих, полностью окружена, и доступ по земле для армии РФ в Купянск полностью перекрыт, и обеспечение россиян осуществляется исключительно воздушными дронами. Также под огнем ВСУ находятся все выходы из знаменитой газовой трубы, которую российские военнослужащие использовали для проникновения в город.

"Украинским войскам приходится действовать осторожно, поскольку в Купянске остается до 500 местных жителей, которых россияне пытаются использовать в качестве "живого щита". Бои в центре города еще продолжаются, но впоследствии украинский Купянск будет полностью освобожден", – утверждает командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" полковник Игорь "Корнет" Оболенский.

ВСУ смогли отбить часть многоэтажек микрорайона Юбилейный на юго-западной окраине Купянска, после чего украинские штурмовые отряды начали успешно просачиваться и на северо-западные окраины города со стороны сел Московка и Радьковка. При этом восточная часть Купянска и так до сих пор целиком не контролируется российской армией.

"Воспользовавшись недостаточным закреплением ВС РФ в городе на фоне бравурных докладов в Москву о его полном захвате, противник перешел в контратаки", – пишут российские паблики, при этом резко критикующие Минобороны РФ за "показуху и неумение".

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

