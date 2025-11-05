Покровск и Купянск: что нужно знать о ситуации на фронте

Единственная правда в том, что россияне – звери.

https://opinions.glavred.info/pokrovsk-i-kupyansk-chto-nuzhno-znat-o-situacii-na-fronte-10712489.html Ссылка скопирована

Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Минобороны РФ "Суспільне"

Купянск, Покровск – 2.

Темы максимально эмоциональные, поэтому только с опорой на цифры и факты.

6 дней назад Путин заявил об окружении городов и намерении пустить туда журналистов.

видео дня

Уже тогда было очевидно, что:

• Заявление оторвано от реальности, ни в одном из районов обороны ситуация не была и до сих пор не является такой, как их описал российский вождь;

• Обстановка в Купянске и Покровске сильно отличается между собой. Эти отличия некорректно описывать в категориях "легче-тяжелее". И там, и там драматически тяжело. Но любые попытки объединения – это вольный или невольный увод от сути.

1. Относительно Купянска.

Президент Украины сделал достаточно оптимистичное заявление с намёком на хорошую перспективу. Я не берусь оценивать в целом, потому что не владею всей обстановкой. Однако точно знаю, что наши в Купянске действуют очень эффективно. Их возможности не безграничны, это живые люди, им нужна поддержка. Но россияне там просто сжигают своих солдат. Многое будет зависеть от способности РФ нарастить давление в условиях ухудшения погоды.

В России информация о Покровске подаётся разнообразно, а вот сообщения из Купянска превратились с шаблонную канцелярщину. По российской версии, части и соединения группы "Запад" (в основном – из состава 6й армии) "продолжают уничтожение окружённой группировки противника".

Поскольку неделю "продолжать уничтожать" в одной тональности уже неубедительно, сегодня начали использовать оборот "сжимают кольцо". Причём, если вчитаться в российские официальные сообщения, даже в одном районе Купянска они "сжимают" несколько "колец". Как эти "сжимания" соотносятся между собой неясно.

Также российские сообщения ежедневно содержат вставки о "недопущении прорыва" украинских войск из "окружения". Если нанести на карту направления "прорывов", озвученных МО РФ, то украинские войска не "прорывались" пока только непосредственно в Россию.

Буквально выглядит так, что одни украинские подразделения "прорываются" на левый берег Оскола из одного "кольца", а другие – на правый из другого "кольца". На встречных курсах и на одних участках. Дополнительную сумятицу вносит попеременное использование россиянами старых и новых названий населённых пунктов.

Ну, и каждый день они выдают ролики с людьми, которых позиционируют как "сдавшихся в плен" в районе Купянска. Все повторяют одинаковый неживой текст.

Т.е., пока выглядит так, что в РФ информационная картина о ситуации в Купянске оторвалась от "реалий на земле". Российское командование будет пробовать любой ценой совместить картинки, так что легче не станет.

Единственная правда в том, что россияне – звери. Они ещё раз это показали убийством двух гражданских в максимально садистской форме.

2. О Покровске много написали разные достойные и информированные люди, потому обращу внимание на цифры.

Сегодня СБУ обнародовало статистику. За месяц только ЦСО "А" нанес в районе Покровска такой урон врагу (на основе видеоподтверждений):

• Более 1,5 тыс. живой силы;

• 20 танков;

• 62 ББМ;

• 39 артиллерийских систем и РСЗО;

• 10 средств ПВО;

• 8 средств РЭБ/РЭР;

• 532 единицы автотранспорта;

• 592 вражеские позиции и укрепления;

• 2 склада с боеприпасами и 1 склад ТММ.

СБУ давно и эффективно воюющая спецслужба, боевые результаты под руководством Малюка в лишней рекламе не нуждаются.

На этом же направлении бьются 7 корпус ДШВ и "Азов", подразделения СБС, специалисты ГУР, ССО и другие структуры Сил обороны.

Какие там суммарные потери у врага? На порядки несопоставимые со значением райцентра. Десятки тысяч убитыми за полтора года, которые россияне анонсируют скорый захват Покровска. И ведь эта орда не остановится, пока не будет перемолота…

Все варианты решений на Покровске и их последствия известны, у каждого действия цена измеряется в жизнях. Прямо сейчас или на следующем этапе обороны. Люди – приоритет.

Как бы не захлёстывали эмоции, если вы прямо не задействованы в обороне, ищите выход своему гневу через помощь, в идеале – максимально адресную. Тогда последствия любого решения будут лучше, чем без помощи.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред