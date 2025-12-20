Укр
Как Трамп устроил скандал в США

Игорь Эйдман
20 декабря 2025, 19:10
174
Пресс-секретарь Трампа объявила, что Кеннеди центр переименован в Трамп-Кеннеди центр.
Дональд Трамп

В следующий раз Трамп переименует в честь себя Вашингтон. Столица США будет называться Трамп-Вашингтон. Свою статую он поставит вместо статуи Свободы. В руках будет держать вместо факела - пачку долларов.

Путин купит Трампа тем, что переименует в его честь Мавзолей Ленина. А потом заманит туда "немного полежать" на почётном месте.

Ну а дальше сами понимаете…

видео дня

Александр Смирнов пишет в ФБ.

Среди вчерашних американских новостей эта держалась в топе очень долго:

Пресс-секретарь Трампа объявила, что Кеннеди центр переименован в Трамп-Кеннеди центр. За это якобы проголосовали все члены совета попечителей, который, к слову, был переформирован Трампом под себя. Сам действующий президент является председателем этого совета.

Кэролайн Ливитт объявила о новости в социальной сети X, она написала, что Трамп "удивлён и польщён". Прям, вижу его удивленно-польщенное лицо.

Решение Трампа о переименовании центра, нет сомнений, что это было именно его решение, вызвало огромный скандал. О новости рассказали все ведущие СМИ страны.

Мария Шрайвер - племянница Джона Ф. Кеннеди - в частности написала:

"Непостижимо, что нынешний президент решил переименовать этот великий мемориал, посвящённый президенту Кеннеди. Ещё более дико, что он считает приемлемым поставить своё имя перед именем президента Кеннеди...

Разве мы не видим, что здесь происходит? Ну же, соотечественники-американцы! Проснитесь! Это не достойно. Это не смешно. Это сильно ниже уровня должности. Это просто странно. Это одержимость в странной форме. Только думаешь, что кто-то не может опуститься ещё ниже — и он опускается…"

Кеннеди центр (полное официальное название: John F. Kennedy Center for the Performing Arts) — национальный центр исполнительских искусств США, расположенный в Вашингтоне. Это одно из ведущих культурных учреждений страны. Там проходят театральные постановки, спектакли оперы и балета, концерты симфонической и джазовой музыки. В центре несколько залов, и он является домом для Национального симфонического оркестра и Вашингтонской национальной оперы.

Идея национального культурного центра возникла в 1950-х годах при Эйзенхауэре. В 1958 году был создан Национальный Культурный центр.

Президент Джон Ф. Кеннеди активно поддерживал проект: он и Жаклин Кеннеди возглавляли кампанию по сбору средств на строительство, продвигали искусство как важную часть американской культуры.

После убийства Кеннеди в ноябре 1963 года Конгресс решил сделать центр живым мемориалом ему.

23 января 1964 года президент Линдон Джонсон подписал закон, переименовавший центр в John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Это единственный национальный мемориал Кеннеди в Вашингтоне (вместо статуи или другого памятника), подчёркивающий его любовь к искусству.

Белый дом обосновал переименование центра тем, что Трамп спас его от финансовых проблем, отметив ремонт здания и повышение культурного статуса учреждения.

К слову о статусе:

После того, как Трамп стал председателем совета попечителей центра, продажи билетов на спектакли и концерты резко упали. Это произошло на фоне бойкотов со стороны зрителей и артистов, критиковавших "политизацию" учреждения.

Продажи билетов в трёх основных залах (Opera House, Concert Hall, Eisenhower Theater) сократились более, чем на 50%.

Для Вашингтонской национальной оперы продажи упали на 38%.

За год в Центре были отменены десятки спектаклей, концертов, гастрольных выступлений выдающихся артистов и музыкантов.

СМИ назвали переименование Кеннеди центра незаконным, так как первоначальное имя за учреждением культуры было закреплено федеральным законом, соответственно любые изменения названий Центра невозможны без одобрения Конгрессом.

Когда невозможное останавливало Трампа? Таможенные пошлины он тоже ввёл без одобрения Конгресса. Сейчас его действия оспариваются в Верховном суде.

Ну, и добавлю, что это далеко не первая попытка Трампа напасть на культурное наследие семьи Кеннеди.

Как известно, Розовый сад Жаклин Кеннеди претерпел значительные изменения: Трамп заменил центральную травяную лужайку на каменное покрытие.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Игорь Эйдман
