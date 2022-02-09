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Пока Россия не начнет сыпаться, Украина может вернуть себе Донбасс лишь капитуляцией

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

9 февраля 2022, 20:45

Для Украины в политическом плане выгоднее, если Донбасс будет формально аннексированным, потому что тогда у Зеленского будет меньше соблазнов для заглядывания в глаза Путину.

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Джейк Салливан считает, что Россия может аннексировать Донбасс / Фото Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может прибегнуть к различным формам агрессии, в том числе и к аннексии Донбасса.

Салливан как советник президента США по вопросам безопасности, вероятно, имеет лучший доступ к разведывательной информации. И он как человек, который сочетает высокий уровень допуска к разведке и ту информационную составляющую, где он сам может решать, что можно отдавать наружу и с какой целью, сегодня формирует информационное поле.

К тому же, он уже несколько раз выносил на огласку вещи, которые в России бы очень хотелось, чтобы они не озвучивались - возможные варианты casus belli, то есть основания для войны. Их было несколько - и имитация государственного переворота в Украине, и террористический акт против территории РФ или оккупированного Донбасса, и массовые беспорядки и тому подобное.

Вследствие этого Россия оказывается в тяжелой ситуации, потому что последняя война без прямого основания была еще в 19 веке. В 20 веке такие поводы всегда фальсифицировали как Лифляндский эксцесс, или как убийство в Сараево использовали произошедший факт, но так или иначе искали оснований для войны. И США сейчас заранее раскрывает российские имитации casus belli и это значит, если Россия пойдет на один из этих вариантов, то это завершится для РФ очень болезненно, потому что никто не поверит, что это сделала Украина.

Что может сделать Россия в ситуации, когда у нее связаны руки?

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Во-первых, нагло попереть и нарваться на серьезные проблемы. В том числе, на личные для Путина, потому что его "кошельки" или так называемая группа Ротенберга - люди, от которых зависит его личная безопасность и которые имеют возможность контролировать его передвижения. Именно на них возможен точечный удар, но России это не нужно потому что ей важно обойтись полусанкциями. И когда они видят, что на любую их заготовленную комбинацию есть ответ, им остается лишь, пробуя сохранить лицо, просто отойти.

То есть сейчас они могли бы сказать, что войска якобы шли в Беларусь, а не в Украину. Однако есть одно "но" - проведение пропагандистской кампании, которая приготовила русское население к этому вторжению. И Путину сейчас будет невероятно трудно соскочить, потому что если вдруг окажется, что "Акела промахнулся" (а для таких людей как Путин это недопустимо), перед предстоящими выборами в Думе это может грозить ему потерей рейтингов.

И то, что сейчас озвучивает Саливан относительно аннексии Донбасса - это, в принципе, то, за что санкции не будут вводиться. То есть перемещение войск, окончательный захват и аннексия уже оккупированных территорий могут вызвать за собой определенные дополнительные санкционные процедуры, однако они не будут столь знаковыми и болезненными для России.

В то же время, вариант признания оккупированных территорий Донбасса российскими решает для Путина внутренние проблемы, однако не снимет только одной поставленной задачи. Потому что ОРДЛО было нужно России не для того, чтобы забрать его себе, а для того, чтобы их на своих условиях, очень невыгодных и губительных для Украины, вернуть обратно. И если Путин аннексирует ОРДЛО, он потеряет надежду на свое будущее.

Читайте такжеПочему, напав на Украину, Путин сам разрушит свою мечтуОднако изменения будут незначительными, ведь мы и так не контролируем эти территории. То есть до тех пор, пока Россия не начнет "сыпаться" или там не начнутся события, которые заставят ее договариваться с цивилизованным миром и дать задний ход, вернуть эти территории Украина сможет себе только капитулянтским путем. Поэтому для Украины в политическом плане, учитывая неустойчивость нынешнего руководства страны, будет даже выгоднее, если эти территории будут формально аннексированы, ведь в таком случае у Зеленского будет меньше соблазна, чтобы заглядывать в глаза Путину.

Но один риск все равно есть, потому что тогда на этой территории уже официально появятся российские военные. Сейчас перестрелки, даже те провокации, которые боевики сами устраивают, происходят с "ихтамнетами", а когда там будут стоять непосредственно россияне, то из-за спровоцированного обстрела Россия начнет нагнетать истерику и выкрикивать угрозы о мести и вводе войск.

И это грозит Украине значительно большими последствиями.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

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Тарас Чорновил Владимир Путин война на Донбассе новости Украины Джейк Салливан
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