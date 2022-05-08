Пока Россия будет праздновать 9 мая, она не перестанет быть империей

России придется отказаться от празднования 9 мая / Reuters

Сегодня Европа отмечает день победы над нацизмом и окончания второй мировой войны в Европе. Европа, но не мы.

Вообще у 9 мая странная история. На самом деле это праздник, придуманный Брежневым для того, чтобы порадовать своих друзей-однополчан. При Сталине этот день даже не был праздничным. Никаких парадов 9 мая, кроме трех юбилейных в 1965, 1975 и 1985 не проводилось.

Советский Союз традиционно демонстрировал свою военную мощь 7 ноября. И это было логично. Вообще во всех странах военные парады проводятся в день основания государства. И только в России в день победы в конкретной войне. Так что при коммунистах это был день памяти и встреч ветеранов.

Ельцин вместо того, чтобы проводить парад 12 июня - в день принятия декларации о суверенитете Российской Федерации, решил, что лучше это делать 9 мая. И у этого решения была своя внутренняя логика. Этот праздник когда-то называли днем свободной России, но отмечать его как-то стеснялись. Правильно стеснялись - Россия так и не стала свободной, а демонстрировать свои военные мускулы, доставшиеся в наследство от СССР после начала войны в Чечне стало необходимо. Заметьте до 1995 года никаких ежегодных парадов в РФ не было.

А вот уже Путин провел ребрендинг даты 9 мая. И на самом деле главный месседж, посылаемый в этот день Россией миру - можем повторить. Мир с легкомысленным снисхождением смотрел на все это победобесие. Из цикла - чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Смотрел до тех пор, пока не начали повторять. И любое празднование дня 9 мая - это практическое согласие с тем, что могут повторить.

Читайте такжеКремлевский фашист хуже немецкого, или С чем связано обострение Путина к 9 маяВ феврале 2022 года выяснилось - не могут. Но выяснилось это ценой огромных жертв Украины. И до тех пор пока в России 9 мая будет праздником агрессивного милитаризма, Россия не перестанет быть империей. Ментально гражданам РФ будет очень трудно отказаться от 9 мая, как праздника а-ля можем повторить. Но придется, иначе никак. Ну а нам пора бы понять, что повторять вместе с Кремлем вторую мировую войну мы точно не хотим.

Поэтому сегодня - Never again. И Слава Украине!