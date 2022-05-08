УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Пока Россия будет праздновать 9 мая, она не перестанет быть империей

Гела Васадзе

эксперт Грузинского центра стратегического анализа

8 мая 2022, 13:36

Ментально гражданам РФ будет очень трудно отказаться от 9 мая, как праздника а-ля можем повторить. Но придется, иначе никак.

Парад в Москве 9 мая 2021 года
России придется отказаться от празднования 9 мая / Reuters

Сегодня Европа отмечает день победы над нацизмом и окончания второй мировой войны в Европе. Европа, но не мы.

Вообще у 9 мая странная история. На самом деле это праздник, придуманный Брежневым для того, чтобы порадовать своих друзей-однополчан. При Сталине этот день даже не был праздничным. Никаких парадов 9 мая, кроме трех юбилейных в 1965, 1975 и 1985 не проводилось.

Советский Союз традиционно демонстрировал свою военную мощь 7 ноября. И это было логично. Вообще во всех странах военные парады проводятся в день основания государства. И только в России в день победы в конкретной войне. Так что при коммунистах это был день памяти и встреч ветеранов.

Ельцин вместо того, чтобы проводить парад 12 июня - в день принятия декларации о суверенитете Российской Федерации, решил, что лучше это делать 9 мая. И у этого решения была своя внутренняя логика. Этот праздник когда-то называли днем свободной России, но отмечать его как-то стеснялись. Правильно стеснялись - Россия так и не стала свободной, а демонстрировать свои военные мускулы, доставшиеся в наследство от СССР после начала войны в Чечне стало необходимо. Заметьте до 1995 года никаких ежегодных парадов в РФ не было.

А вот уже Путин провел ребрендинг даты 9 мая. И на самом деле главный месседж, посылаемый в этот день Россией миру - можем повторить. Мир с легкомысленным снисхождением смотрел на все это победобесие. Из цикла - чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Смотрел до тех пор, пока не начали повторять. И любое празднование дня 9 мая - это практическое согласие с тем, что могут повторить.

Читайте такжеКремлевский фашист хуже немецкого, или С чем связано обострение Путина к 9 маяВ феврале 2022 года выяснилось - не могут. Но выяснилось это ценой огромных жертв Украины. И до тех пор пока в России 9 мая будет праздником агрессивного милитаризма, Россия не перестанет быть империей. Ментально гражданам РФ будет очень трудно отказаться от 9 мая, как праздника а-ля можем повторить. Но придется, иначе никак. Ну а нам пора бы понять, что повторять вместе с Кремлем вторую мировую войну мы точно не хотим.

Поэтому сегодня - Never again. И Слава Украине!

viber
война в Украине 9 мая Владимир Путин Гела Васадзе
Реклама
Популярное
Новая фаза войны: астролог составила гороскоп для Украины на 9 маяНовая фаза войны: астролог составила гороскоп для Украины на 9 мая Гороскоп на неделю 9-15 мая: Львам – режим экономии, Весам – интриги, Рыбам – удача в деньгахГороскоп на неделю 9-15 мая: Львам – режим экономии, Весам – интриги, Рыбам – удача в деньгах Невероятное везение и осуществление желаний: для трех знаков май станет самым счастливым месяцемНевероятное везение и осуществление желаний: для трех знаков май станет самым счастливым месяцем Ехали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофейЕхали убивать детей – умерли сами: на Запорожье ВСУ уничтожили экипаж вражеской БМП и взяли трофей "Скажет, что так и надо": польский генерал объяснил, на что пойдет Путин в случае неуспеха до 9 мая"Скажет, что так и надо": польский генерал объяснил, на что пойдет Путин в случае неуспеха до 9 мая
Поддержите Главред

Последние новости

13:53

"Представьте, сколько Алла сделала для России": Пресняков заступился за затравленную Пугачеву

13:38

Без "новинок" на Красной площади и военной техники в городах: в РФ пройдет необычный "парад Победы"Видео

13:36

Пока Россия будет праздновать 9 мая, она не перестанет быть империеймнение

13:30

"Бабушке стыдно брать еду": Бузова опозорилась с подачками российским пенсионерам

13:00

Гороскоп на завтра, 9 мая 2022: Близнецам – интриги недругов, Стрельцам – солидный доход

Реклама
12:43

Путин цинично поздравил украинцев с днем победыВидео

12:27

Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор"Видео

12:26

Армия Украины отошла от Попасной: оккупанты пытаются захватить Северодонецк и Водовку – ГайдайВидео

12:18

Фейгин назвал возможный сценарий проигрыша Путина в войне против Украины

12:13

"Фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы": Невзоров объяснил безальтернативность победы Украины

11:39

Сколько стоит России каждый день войны в Украине: названа колоссальная сумма

11:26

Всеобщая мобилизация в России: как Путин может объявить охоту на несогласныхмнение

11:25

"Знакомьтесь, это Афганец": боец ВСУ сам сжег два танка оккупантовВидео

11:15

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2022: Овнам – неприятная ситуация, Близнецам – рост доходов

11:00

"Гоним врага с каждого клочка земли": ВСУ уничтожили вертолет войск РФ с десантом на ЗмеиномВидео

10:56

Максимум еще 10 дней: военный эксперт дал прогноз по завершению второй фазы войны в Украине

10:51

Приметы на 9 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:41

Не доплыли: ВСУ отправили на корм рыбам подразделение оккупантов, форсирующих Северский ДонецВидео

10:18

Впервые с начала войны Елена Зеленская опубликовала свежие фото

10:12

Россия на войне против Украины собралась дойти до границ Польши – у Зеленского резко ответили МосквеВидео

Реклама
10:00

Контрнаступление от Харькова: ВСУ в ближайшие недели могут выйти к российской границе - ISWВидео

09:37

В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма: Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примиренияВидео

09:18

Украине нужны не переговоры, а победа над Россиеймнение

08:52

Двое непутевых устроили празднования с салютом в только освобожденной в БучеВидео

08:52

Оккупанты за день выпустили по Одесской области 10 ракет

08:19

Авиаудар РФ по школе в Белогоровке: погибли 60 человек - глава ОВА

08:11

День жен-мироносиц 2022: традиции праздника, поздравления и картинки

08:02

80 "двухсотых" и уничтоженная техника: ВСУ "выжигают" врага на юге УкраиныВидео

07:52

В Одессе ночью прогремел мощный взрыв: первые подробностиВидео

07:16

Когда и как закончится война в Украине: Маломуж назвал два сценария

06:44

В Сеть попало видео эффектного удара ВСУ по катеру оккупантов возле острова ЗмеиныйВидео

06:31

Кремлю понадобится пауза: почему Украине нужно вытерпеть 10 ближайших днеймнение

04:55

Мобилизация в России провалится, однако враг усилит группу войск в направлении Донбасса – экспертВидео

04:26

Как есть консервы во время войны и не отравиться: советы экспертов

04:00

Под 40 гривен за доллар: появился неожиданный валютный прогноз на летоВидео

03:40

Налетит ураган и гроза: погода в Украине резко изменитсяВидео

03:03

Почему русские оккупанты перейдут к плану войны на истощение - эксперт

02:33

День матери в Украине 2022: душевные поздравления, картинки и открытки самым дорогим

02:02

"Лучше бы он умер": российские олигархи рассуждают о смерти больного Путина - Грозев

01:32

Когда будет перелом и война в Украине завершится - прогноз историка

Реклама
00:51

Приметы на 8 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:25

Зеленский резко отреагировал на ракетный удар по музею Сковороды

00:02

Путин идет ва-банк: удваивает ставки на вторую фазу войны — ЦРУВидео

00:01

Арестович опроверг удар по российскому Адмиралу Макарову: что известноВидео

07 мая, суббота
23:33

В России "анонсировали" мощные обстрелы Западной Украины, в которых обвинят ВСУ

23:31

Головы будут болеть у всех: на Землю идет мощная магнитная буряВидео

23:20

"Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в РоссииВидео

23:17

Зеленский раскрыл подробности нового этапа эвакуации с АзовсталиВидео

23:11

Смерть от огня или дыма: на Херсонщине рашисты не дают тушить лесные пожарыВидео

23:11

"Варвары с ракетами": Зеленский отреагировал на ракетный обстрел ОдессыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять