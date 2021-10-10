Кум Путина Виктор Медведчук отправится топтать зону / УНИАН

Виктору Медведчуку объявили новое подозрение по тяжелой статье, что, конечно, не может не радовать. Кроме того, впервые прослушку Медведчука опубликовала СБУ, а это значит, что теперь это уже не просто материалы из журналистских расследований, а подшитые к делу доказательства.

Похоже, кум все-таки отправится топтать зону - во всяком случае, я с трудом представляю, как можно провернуть назад весь этот фарш.

Ничего особо нового из опубликованных фрагментов прослушки мы не узнали. Но в очередной раз возник повод вспомнить, какая откровенная мразота у нас сидит в парламенте.

Медведчук срывает поставки угля из ЮАР и организовывает схемы по закупке угля у боевиков в тот самый момент, когда они штурмуют донецкий аэропорт и готовятся к захвату Дебальцево и Углегорска. Какой-то невероятный цинизм.

В самом конце ролика можно услышать, как радуется Медведчук, что деньги убийцам украинцев доехали. А убийцы в свою очередь ликуют, что получили "с укропов предоплату" без всяких налогов и благодаря этим деньгам могут хоть как-то обеспечивать свои тылы.

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Очень хотелось бы, чтобы эти переговоры Медведчука теперь все же прокомментировали бывшие представители власти, которые в тот момент возглавляли страну и чьи фамилии звучат на прослушке - Петр Порошенко, Валерия Гонтарева, Борис Ложкин. Что они думают по этому поводу?

Читайте такжеПленки Медведчука-Порошенко: почему вопросов больше, чем ответовНу и конечно отдельный привет всем лохам, которые до сих пор верят, что "Донбасс воюет с фашизмом". Как видим, "антифашисты" не упускали возможности продать "фашистам" награбленного уголька. Под крики "Украина скоро замерзнет!" отправляли "хунте" уголь целыми эшелонами.

Вот и ответ на вопрос, ради чего "восстали шахтеры и трактористы", и какие цели на самом деле преследовали. Ничего кроме жажды наживы, мародерства и грабежей ими не двигало. А если среди них и попадались идеалисты, то быстро становились жертвами "неуловимых украинских диверсантов", которых ни разу, разумеется, никто так и не поймал.