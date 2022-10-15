Похороны Путина могут состояться после саммита на Бали, считает Климовский / Reuters

Взрыв под Крымским мостом стал самый ярким и отчасти первым звеном в цепочке новой стратегии Кремля в его подготовке к саммиту на Бали. Основной причиной спецоперации со взрывом под мостом стало осознание Кремлём провала стратегии шантажа ядерным ударом и необходимость её замены, но успехи ВСУ и саммит G-20 тоже повлияли на решение о ней.

Озвученная Москвой версия, что мост рухнул в результате детонации взрывчатки на фуре, долго ехавшей к нему из Болгарии через Турцию, Грузию, Армению и снова Грузию, не достойна анализа из-за своей несостоятельности и явно создаётся аврально, что называется "на коленке". Кадры взрыва и многое другое ясно указывают, что автомобиль не причём, так как взрыв и обрушение произошло в результате взрыва на судне, проходившем под мостом. В московской версии есть всего три стоящие внимания вещи – это длинный ряд стран, по которым якобы проехала фура, упорное игнорирование факта, что, взрыв произошёл под мостом, а не на мосту, и её техническая абсурдность, независимо от того, кто организовал взрыв: спецслужбы Украины, Букина-Фасо или РФ.

Простой вопрос, не имеющий однозначного ответа, – почему водолазы ФСБ до сих пор не подняли со дна остатки судна, на котором под мостом произошёл взрыв, и не сообщили, что оно шло под флагом Индонезии, Бразилии, ЮАР или другой страны G-20, на которую хотел бы надавить Кремль, чтобы она голосовала в ООН по его указаниям. Разумеется, в команде судна были либо украинцы, либо привлечённые к сотрудничеству СБУ африканцы, которые и устроили взрыв. Схематично так должна была выглядеть исходная версия этой операции спецслужб РФ, от которой в Кремле почему-то срочно отказались и стали нести бред с фурой и делать нервы Болгарии, Турции, Грузии и Армении.

Очень вероятно, что отказ от хорошо подготовленной версии и замена её бредом с фурой, вызвана какими-то неожиданно вскрывшимися обстоятельствами в отношениях РФ с данной страной, которые сделали фигурирование её флага в этой истории для Москвы сейчас крайне нежелательным. Поскольку флаг судну и порт приписки Москва изменить по своему вкусу не может, то судно под мостом она в упор не замечает и сочиняет ахинею с фурой. От исходной версии в этой истории остаются только спецслужбы Украины, так как совсем без них нельзя и ради них затевался взрыв.

Огромный столб пламени, поднимающийся в кадрах из-под моста после взрыва указывает, мост взрывать не планировали, а хотели получить пиротехнический эффект по лучшим их образцам Голливуда. Красивый пожар вокруг поезда с цистернами нефти на расположенном много выше железнодорожном пролёте тоже наводит на мысль о трюках каскадёров: горело эффектно, но непонятно что. Явно не смазка колёс. Горело аккуратно возле цистерн, но они не взорвались. Картинка горящего моста получилась замечательная, именно такая, какую надо показывать зрителю. Пламя при взрыве тоже эффектно, но оно длится секунды, а пожар с густым чёрным дымом – это то, что можно транслировать долго.

Спецслужбы Украины, и не только они, с удовольствием подлили бы бензина в огонь на мосту или подбросили бы дров, но к сожалению, ничем не могли помочь в этом спецслужбам РФ, организовавшим столь эффектное зрелище ради картинки для телевидения. При съёмках её экипаж судна не пострадал, поскольку оно шло под мостом на "автопилоте". Пострадали только водитель фуры и судья с компанией в легковом автомобиле, случайно оказавшиеся в столь ранний час на пустом мосту. Но их предупреждали, не надо ездить в оккупированный Крым с Тамани, и особенно в момент, когда ФСБ на мосту снимает кино.

Картинка с огнём киношникам из ФСБ удалась на славу, но до Голливуда они всё-таки не дотянули. Как картинку не резали, но совсем судёнышко и волну от него под опорами моста перед взрывом вырезать не смогли. Более того, в результате съёмок упало полтора км моста, что в план и бюджет съёмок не входило. В бюджете были только копоть и незначительные повреждения, которые если не к обеду, то к вечеру ремонтники должны были устранить и открыть движение на зло спецслужбам Украины.

Вместо этого возникли вопросы к пиротехникам-исполнителям и к братьям Ротенбергам, имевшим подряд на строительство моста, который должен был выдерживать ракетные удары, землетрясения и подвижку грунтов в Керченском проливе. Пиротехники из ФСБ вряд ли переборщили со взрывчаткой или были антифашистами, несмотря на слова С. Корсунского, посла Украины в Японии, о том, что кому-то за эту историю с мостом когда-нибудь публично дадут высокую награду. Корсунский, похоже, просто троллил ФСБ. Зато вопросы к качеству моста и Ротенбергам очевидны, и это притом, что ни ВСУ, ни СБУ, ни полк "Азов", ещё и не начинали что-то делать с этим мостом. Результат этих вопросов – Ротенбергу не дали подряд на восстановление моста. "Чекисты" решили восстанавливать его до лета 2023 г. через свою фирму-пустышку "Нижнеангарсктрансстрой".

Через неделю "чекисты" вдруг почему-то решили вернуться к своей исходной версии о том, что взрыв произошёл не на мосту, а на судне под ним. Путин заявил об этом 14 октября на саммите в Астане, но не сказал, под флагом какой страны шёл в Азовское море за зерном пустой балкер, который взорвался под мостом. Теперь вырезанные кадры с ним будут клеить на место.

Взрыв этого балкера был не единственной спецоперацией, которую на прошлых выходных проводили "чекисты" в рамках поиска новой стратегии взамен зашедшему в тупик ядерному шантажу. "Чекисты" также повредили подводный электрокабель из Швеции в Данию, что привело к его временному отключению, совершили кибератаки на четыре крупных аэропорта в США, что привело к остановке рейсов и кибератаковали расписание пригородных поездов в Германии. Затем потёк нефтепровод "Дружба" в Польше, который, оказывается, работал, а не стоял. Но "чекисты" не могли справиться со всем в одиночку, поэтому привлекли армию для нанесения ракетных и других ударов по городам Украины в понедельник. Они также просили армию попасть ракетой в памятник Тарасу Шевченко в центре Киева для денационализации Украины, но армия с этой задачей не справилась, притом, что очень старалась.

В сумме это называлось, если НАТО категорически запрещает РФ нанести ядерный удар, даже ограниченный, по Украине, то РФ пойдёт другим путём. РФ будет бомбить плотины, электростанции и мосты в Украине, оправдывая это эффектным пожаром на мосту в Крым, и устроит украинцам второй Голодомор и первый Холодокост, как назвала это Лана Зеркаль.

То есть, будет долго добиваться обычными вооружениями того, что ядерными взрывами можно добиться намного быстрее. Если в ответ на это НАТО будет наращивать финансовую и военную помощь Украине, то Холодокост распространится на Европу, и отчасти затронет США. Причём без таких ракетных ударов как по Украине, а силами тех "хороших" русских, которые массово уехали ещё в Перестройку и успели уехать сейчас до того, как в ЕС поняли: "хороших" русских не бывает, есть только условно хорошие, как и условно съедобные грибы. Если их долго в чём-то вымачивать и вываривать, то со временем они станут съедобными, но необязательно, особенно если технологию вымачивания соблюдали плохо.

Эта новая стратегия "чекистов" была вполне ожидаема и по-своему логична. Не ясно было лишь то, когда они к ней перейдут. После провала февральского блицкрига в Кремле были абсолютно уверены: у армии РФ вполне достаточно сил и ресурсов, чтобы нанести несколько впечатляющих поражений ВСУ и принудить Украину к капитуляции и отказу от части своей территории. Надо лишь поскрести по базам хранения танков, тюрьмам и другим сусекам. Но после поражения армии РФ на Харьковщине и освобождения Лимана в Кремле поняли: это не работает и 21 сентября объявили частичную мобилизацию всех своих ресурсов. Успехи ВСУ на Ингульце поставили "чекистов" перед фактом, что частичная мобилизация нескоро даст результаты, а до этого ВСУ успеют изрядно сократить армию РФ и освободить многие из только что аннексированных территорий.

Поэтому "чекисты" с нетерпением ждали юбилея путина, чтобы устроить эффектный пожар на Крымском мосту, который в этой их схеме занимает такое же место, как поджог Рейхстага у гитлеровцев. Гитлеровцы после пожара стали гоняться за коммунистами и социал-демократами, а рашисты стали бомбить инфраструктуру Украины. Этим они решили сразу несколько тактических и стратегических задач.

Прежде всего, переключили внимание ВСУ с наступления на усиление системы ПВО, что даст столь нужную передышку оккупационной армии РФ, позволит насытить её "чмобиками" и через месяц перейти к атакам по стандартам Сталина и Жукова – на снарядах и солдатах не экономить, взять высоту в назначенные сроки. "Чекисты" хотят создать за линией фронта в тылу ВСУ инфраструктурную пустоту, из-за чего планомерно разрушают Запорожье, а затем прорывать фронт толпами "чмобиков", не считаясь с потерями.

Военные теоретики всех времён и народов скажут: это нерационально и приведут много аргументов. Русские военные практики ответят – важен результат, а не его цена, и за ценой мы не постоим. Надо положим миллион, надо два, может и десять миллионов, как во Вторую мировую войну, и потом будем этим долго гордиться. Пока считаем, что достаточно будет положить сто-двести тысяч "чмобиков", чтобы добиться желаемого результата. А что делать, если НАТО категорически запрещает применять ядерное оружие.

Но у этой стратеги русских есть несколько своих дефектов. Самый крупный среди них тот, что их ресурсы не безграничны, в том числе и число "чмобиков". Поэтому "чекисты" грозят Холодокостом Европе из расчёта, что она прекратит вооружать ВСУ. Грозят, так как начали подозревать, что не смогут долго воевать по канонам Жукова. Подозревают, что разрушить инфраструктуру Украины тоже не смогут из-за дефицита ракет и противодействия ПВО. Из-за этого и закупили дешёвые иранские дроны, которые теперь будут сами выпускать, исходя из того, что сотни их прорвут любое ПВО. Доказано летающими "трубами" ХАМАС, таки пробившими "Железный купол" Израиля. Это называется: количество может компенсировать низкое качество. Однако, на практике это не обязательно гарантирует даже частичный успех.

В каком-то объёме "чекисты" такие проблемы осознают, поэтому ищут дополнительные к этой стратегии рычаги и способы выиграть время. В рамках этих поисков открыли программу "Холодокост для Европы" и пытаются организовать войну глобальных Востоков и Западов. По канонам должна быть война глобальных Югов и Северов, но так как РФ сама на севере и если не в "золотом", то в "серебряном" миллиарде, то приходится говорить о войне Запада и Востока. Всё это путин и излагал на днях в Астане. Но только на одной Астане "чекисты" не остановятся и путина хоть тушкой, хоть чучелом, но отправят на Бали повторить всё это ещё раз. Его видеообращение из Москвы к саммиту на Бали явно не будет иметь такой эффект.

Так что, похороны путина в 2022 г., которые по информации источников от профессора Соловья, какие-то группы в Кремле обещали в 2021 г. в приватных беседах Демпартии США, могут состояться только после саммита на Бали. Теперь "чекисты" после поджога Крымского моста и смены всей стратегии стремятся предложить администрации Байдена новый вариант компромисса.

Суть его сводится к тому, что "чекисты" обязуются не устраивать Холодокосты ни ЕС, ни Украине, и даже не будут пытаться разрушить её инфраструктуру глубже, чем на 10-20 км от линии фронта. "Чекисты" отказываются даже требовать от Украины признать их захваты и вообще что-то от нас официально и ультимативно требовать. Гробить тысячи "чмобиков" на прорывах линии фронта тоже не будут. Взамен Байден должен взять на себя обязательства сократить поставки оружия ВСУ до такого уровня, который не позволит им вести крупные наступления. Боевые действия де-факто замораживаются с обеих сторон и сводятся лишь к оттачиванию мастерства артиллеристами. Украина, США, ЕС и Великобритания ничего с РФ не подписывают и никаких захватов не признают, но и не предпринимают активных боевых действий до 2024 г., когда в Украине, США и РФ пройдут президентские выборы и пародия на них. Что-то типа новой "перезагрузки" имени Барака Обамы до конца 2024 г., а там будет видно. "Чекисты" меняют стратегию и предлагают вернуться к очень "холодной" войне, но без больших взрывов, и тем более ядерных. Это можно также назвать перемирием до конца 2024 г.

Эта смена стратегии "чекистами", которые опять обещают Демпартии США, что в 2024 г. путин если не умрёт, то точно не переизберётся, имеет определённые шансы быть принятой Белым домом в силу ряда причин. В том числе в силу мировоззренческих установок самой Демпартии, уверенной, что если долго читать "Библию" дьяволу, то он раскается и начнёт медленно исправляться. В Москве это их свойство хорошо знают, почему ещё с советских времён предпочитали, чтобы президентом США был склонный уговаривать демократ, а не республиканец, готовый выхватить кольт или "Томагавк".

У президента-республиканца все российские крейсеры-ракетоносцы давно уже лежали бы на дне не только Чёрного, но и Каспийского моря, и вопрос о закрытии неба над Украиной просто бы не стоял, экономя бюджет США. Президент-демократ восемь месяцев не может определиться с тем, может ли армия Украины наносить удары американскими ракетами по территории государства-агрессора. Какой будет реакция Вашингтона на смену стратегии "чекистами" и их предложение тайного перемирия пока сложно сказать. Не исключено, что это предложение будет принято, но при условии, что армия РФ, имитируя оборонительные бои, уйдёт из Херсона, Сватово и Стародуба. Большим успехом в переговорах можно будет считать её уход из Энергодара, но это очень сомнительно.

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