Плохой знак: чего ждать Украине от стратегического диалога США и РФ

США и РФ стремятся продолжать стратегический диалог, в котором будут говорить и об Украине / Reuters

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон готовится к проведению стратегического диалога с Москвой, который, среди прочего, будет охватывать и вопросы Украины. Поскольку дополнительных комментариев с американской стороны пока не было, то это заявление вызывает непонимание.

Ибо стратегический диалог означает достижение договоренностей, удовлетворяющих обе стороны. А о чем может быть стратегический диалог между странами, занимающими диаметрально противоположные позиции?! С точки логики ценностей, он мог бы касаться того, что США ставила бы России определенные ультиматумы и стремилась бы их выполнения путем возвращения в правовое поле. В частности, прекращение эскалации вокруг Украины и ее использование для шантажа со стороны РФ.

Нечто подобное происходило недавно в Женеве, где Байден заявлял о шести месяцах, в течение которых будет понятно, получилось ли о чем-то договориться лидерам двух стран, причем у Путина был крайне недовольный вид. Из этого следует, что тот разговор в Женеве не предвещал для Украины ничего плохого. Однако стратегические переговоры так не делаются.

С учетом оценки действий Байдена еще со времен его вице-президентства складывается впечатление, что сейчас он втягивает Россию в длительное и бесплодное дипломатическое перетягивание каната. Но большой радости от таких заявлений нет, ибо сам факт этого не утешает (тем более, что заявления звучат из США).

Надеюсь, что в ближайшее время у США появится какое-то дополнительное объяснение, но в целом эти заявления говорят о том, что США и РФ достигли возможных точек компромисса, в которых Украина, к сожалению, выглядит средством размена. Реклама

Неизвестно только, в чем именно будет заключаться этот размен. Потому что, например, разменять Крым США не может, так как для них это будет означать нарушение основ миропорядка после Второй мировой войны. Склонение Украины к федерализму путем изменений в законодательство также будет означать усиление российского влияния внутри Украины, на что США тоже вряд ли пойдет.

Читайте такжеПоследний шанс для хулигана: Байден дал Путину испытательный срокВ любом случае такие заявления – это плохой знак для Украины, которой сейчас, вместо того, чтобы кричать о том, почему мы до сих пор не в НАТО, стоило бы настаивать на том, что Украина не может быть разменной монетой и объектом чьих-то переговоров. И еще хуже то, что нам некому это сделать. Потому что господин Кулеба оказался слишком скороспелое министром, который только повторяет то, что ему говорят в Офисе президента, как и украинский посол в США.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда