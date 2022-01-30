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Подворовой сбор по-украински

Юрий Гаврилечко

Эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли"

30 января 2022, 06:29

Декларации домохозяйств - это попытка закрепить на законодательном уровне средневековую норму о том, что семья является объектом налогообложения.

Налоги
Депутаты предлагают обязать семьи подавать ежегодные декларации / УНИАН

Народные депутаты Украины хотят обязать домохозяйства декларировать доходы. Согласно пояснительной записке, большинство расходов домохозяйств на потребление финансируется совместно из общего бюджета домохозяйства (семьи), в то время как доходы и имущественное положение подлежат налогообложению отдельно по каждому члену семьи. Из-за этого, по словам авторов документа, происходит несоответствие материального положения и налоговой нагрузки.

Также, по мнению авторов, подача деклараций якобы поможет увеличить доходы домохозяйств.

На самом деле, это глупейший законопроект, созданный гражданами, которые ничего не смыслят ни в трудовом законодательстве, ни в хозяйственном праве. Фактически это попытка закрепить на законодательном уровне средневековую норму о том, что семья является объектом налогообложения. Ведь именно тогда семью пытались обозначить как источник денег и объектом налогообложения - так называемый подворовой сбор, от которого впоследствии, во время модерна, перешли к подушному налогу, когда налоги взымались персонально с человека.

То есть домомохозяйство перепутали с семьей и решили ввести подворовой налог. При всем этом что такое домохозяйство с точки зрения субъектности хозяйственных правоотношений - непонятно. Потому что, согласно одной из статей проекта, членами этого самого домохозяйства может быть кто угодно, в неизвестном количестве и на каком основании все они будут вести какую-то деятельность тоже неясно.

А как можно что-либо облагать налогом, если неизвестна ни система получения доходов, ни система распределения прибыли или даже вида деятельности? Ответов на все эти вопросы нет, потому что если формально читать эту статью, то членами домохозяйства являются лица, которые совместно пребывают в одном жилом помещении или его части и обеспечивают себя всем необходимым для жизни, ведут совместное хозяйство (полностью или частично), объединяют свои деньги и тратят их независимо от того, пребывают ли такие личности в родственных связях, а также от возраста, пола, наличия инвалидности и так далее.

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Но при такой формулировке даже многоквартирный дом можно считать жилым помещением, а всех его жителей - одним большим домохозяйством. Потому что, например, ОСББ - это тоже граждане, которые объединили свои ресурсы, причем сделали это формально. А поскольку все, кто входит в его состав, еще где-то параллельно работают, их налоговые агенты, которые по украинскому законодательству также подают декларации, остается только догадываться, какие путаницы это с декларациями, когда на одного и того же человека на основании одного и того же дохода их будет несколько.

Читайте такжеВ Украине вводят "налог на огород": кому и когда придется раскошелитьсяПри этом домохозяйства получают право заниматься любым видом коммерческой деятельности вообще без каких-либо документов или лицензий. В отличие от ФЛП, домохозяйство в принципе нельзя будет заставить вести какую-либо отчетность, ведь директора или владельца у него нет, права у всех участников домохозяйства одинаковые. Так с кого и за что спрашивать - вводить коллективную ответственность? Изумительно, конечно, но в нынешнем правовом поле такого для юридических лиц не предусмотрено.

Поэтому данный документ больше напоминает бред сумасшедшего, который даже теоретически выполнять будет невозможно. И исходя из этого, единственная причина его принятия - увеличение коррупции, потому что каждый чиновник будет пытаться его исполнять на свое усмотрение.

Юрий Гаврилечко, эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли", специально для Главреда

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декларация о доходах новости Украины Юрий Гаврилечко
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