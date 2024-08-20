Подводный камень запрета РПЦ в Украине

Одно дело - принять закон, но совсем другое - то, как его будут имплементировать. И здесь существуют угрозы того, что процесс будут затягивать.

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Верховная Рада на днях должна рассматривать закон о запрете РПЦ в Украине/ коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels.com

В ближайшее время Верховная Рада должна начать рассмотрение законопроекта о запрете деятельности РПЦ в Украине. В отличие от прошлых попыток, сейчас шансов на принятие документа больше. Потому что в прошлый раз это решение получило сопротивление, которого не ожидали. Сейчас работали с фракциями, и, в частности, депутаты из "Слуги народа", которые в прошлый раз не поддержали ни президента, ни свою фракцию, но поддерживали ОПЗЖ, уже могли изменить мнение.

Еще одним фактором, который позволяет надеяться на положительное голосование, является встреча президента с Советом церквей и религиозных организаций, представители которого поддержали законопроект, в подтверждение чего обнародовали соответствующее обращение.

Динамику изменения мнения о запрете РПЦ в Украине доказывают соцопросы. В частности, в мае 2022 года к запрету положительно относились 55 процентов опрошенных, тогда как в апреле 2023 - уже 70 процентов украинцев, то есть подавляющее большинство.

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Если говорить стратегически, то у РПЦ нет шансов на существование в Украине. И если вдруг на этот раз за законопроект не проголосуют, это лишь затянет агонию на год или больше (хотя ничего не изменит в исторической перспективе). Ведь их цель - подстрекать людей, пытаться раскалывать общество из-за религиозного вопроса во время войны.

Россияне не могут уйти с достоинством и признать свое поражение. К сожалению, некоторые народные депутаты им подыгрывают, пытаясь замаскировать российский лоббизм преданностью собственным религиозным убеждениям, борьбой за свободу совести в Украине и другими высокими мотивами. Хотя это на самом деле - подрывная деятельность, которая была доказана уже миллионы раз.

Кроме того, большую работу провели над улучшением правительственного законопроекта. Прежде всего, лозунги заменили четкими юридическими формулировками, а также более четко прописали то, что факты аффилиации той или иной церковной организации должна определять экспертная среда, а не государственные или политические структуры. Эти эксперты дадут свое аргументированное заключение, которое может оспариваться в суде. То есть в нем сделано все так, чтобы избежать негативной реакции международного сообщества.

Ясно, что россияне будут как угодно причитать о том, что в Украине якобы небо упало на землю, нарушены все возможные права человека, отсутствует свобода совести и гонения на православие, но нам не стоит обращать внимание на их пропаганду и надо продолжать делать свое. Однако международный резонанс учитывать, наоборот, нужно, и Украина как государство, которое позиционирует себя как то, которое четко придерживается прав человека и международных законодательных актов, должна четко разъяснять мировому сообществу, что этот проект закона не имеет в себе нарушений свободы совести.

Можно принять очень много замечательных законов, но, как в свое время говорил российский премьер Столыпин (которого, кстати, застрелили в Киевском оперном театре): "Всякая строгость законов отменяется необязательностью их исполнения". И одно дело - принять закон, но совсем другое - то, как он будет имплементироваться. И здесь существуют угрозы того, что процесс будут затягивать, тормозить на местах, будут долго спорить в процедурных вопросах и делать все, чтобы не было доведенных до конца запретов отдельных общин по обороне и деятельности, и чтобы все было сделано в соответствии с буквой закона.

Это - единственный подводный камень, который существует, ведь наша цель не только принять закон, но и имплементировать его и изгнать московских попов с украинской земли. То есть сделать все возможное, чтобы они не могли угрожать национальной безопасности и духовному существованию Украины.

Этим законом мы делаем только первый шаг, и здесь работа будет продолжаться в течение многих лет. Ведь несколько месяцев потребуется, чтобы закон вступил в силу, еще несколько - для наработки процедуры, и в лучшем случае имплементация займет до 9 месяцев. И дай бог, чтобы мы справились хотя бы за полтора-два года.

Ирина Богачевская, религиовед, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии и педагогики Национального транспортного университета, специально для Главреда

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