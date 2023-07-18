Подрыв Каховской ГЭС: как Украина противостоит российскому "не все так однозначно"

Украина активно поднимает вопрос ответственности России за подрыв ГЭС в мире.

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Подрыв Каховской ГЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

С первых часов после подрыва Каховской ГЭС российская пропаганда начала продвигать в мировом сообществе месседжи в стиле "не все так однозначно" в отношении виновников трагедии. Стало ли все наконец очевидно на международной арене? Пока нет, но мы на пути к этому.

Каховское водохранилище было основным источником потребления воды и мелиорации всего Южного региона Украины. Это - Херсонщина, Днепропетровщина и Запорожская область, общая площадь полива 218 тыс га. Сейчас этого источника нет, нужно полностью перестраивать водоснабжение и системы ирригации. Вода будет браться из рек Ингулец и Днепр.

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Эти изменения уже сегодня уничтожают сельское хозяйство в этих регионах, а значит – под угрозой продовольственная безопасность. После периода снижения цен на продовольствие, подрыв Каховской дамбы повлек существенный скачок цен на пшеницу, рост стоимости продуктов питания будем наблюдать и в дальнейшем.

Об экологических последствиях было уже сказано много: потеряна навсегда популяция некоторых животных и растений. Уничтожена целая экосистема, пострадало рыбное хозяйство, могут исчезнуть некоторые виды птиц. Пострадала и экосистема Черного моря, что сказалось и на странах-соседях Украины – Румынии, Болгарии, Турции.

Опустынивание земель будет, к большому сожалению, продолжаться еще долго, поскольку перестройка ирригационных систем будет занимать годы. Это означает снижение урожаев в этих регионах. А это еще одна причина для усиления мирового продовольственного кризиса, который не первый год создают россияне.

С этими аргументами Украина выходит на международную арену, чтобы противостоять традиционному российскому "не все так однозначно". Учитывая последствия подрыва ГЭС для Украины, все более, чем однозначно.

Если в первые часы после трагедии российской пропаганде все же удалось посеять зерно сомнения российской вины в этой катастрофе среди международного сообщества, то со временем мир начал оправляться.

Прежде всего, следует сказать, что мир оперативно откликнулся на трагедию, чтобы преодолеть последствия подрыва плотины. В частности, с помощью механизм гражданской защиты ЕС, через который страны-партнеры помогают Украине. НАТО также активизировало свои инструменты.

Международные агентства становятся проводниками денежной помощи стран ЕС. Поступает денежная помощь и помощь продовольственными наборами через Всемирную продовольственную программу.

Отдельные страны начали поставлять в Украину лодки, фильтры для воды, гигиенические и продовольственные наборы, одежду и даже водные барьеры для защиты территорий от наводнений.

Откликнулись Чехия, Австрия, Германия, США, Япония, Дания, Австралия, ОАЭ и другие страны.

Во-вторых, Украина активно поднимает вопрос ответственности России за подрыв ГЭС в мире. И благодаря дипломатической работе этот вопрос стоит на повестке дня и очень активно обсуждается. И мы приближаемся к признанию ответственности России за это.

Сопротивление этому движению есть, но так же, как мы преодолели сопротивление антироссийским санкциям, справимся с этим. Когда-то тоже сложно выдавалось убедить ЕС ввести первые санкционные пакеты, а вот недавно Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против РФ.

В этом пакете, к слову, много внимания уделено логистике, например установлен запрет наземных перевозок российских грузовиков по территории Евросоюза. Кроме того, 11-й санкционный пакет усиливает эффективность введенных ранее ограничений в отношении торговли российской нефтью. Скажем, запрещает перегружать ее с танкера на танкер или манипулировать выключением GPS-маячка на судне.

В дальнейшем должны продолжать кропотливую работу на дипломатическом фронте по ограничениям для сдерживания России. Должны лоббировать не только расширение санкционной коалиции, но и самого санкционного набора инструментов. Наконец, должны достичь установления специального торгового режима для страны-террориста.

Катастрофа, возникшая в результате подрыва Россией Каховской ГЭС, в очередной раз показала, насколько далеко готовы зайти россияне. На очереди – шантаж безопасности ЗАЭС. Ядерная (не)безопасность в конечном итоге также должна найти свое место в санкционных ограничениях. Уже сейчас некоторые страны отказываются от сотрудничества с Росатомом.

Кроме того, должны расширить эти ограничения на металлургический комплекс страны-агрессора, ІТ-сервисов и торговли навигационными системами. Только все это в комплексе поможет сдержать развитие российского ВПК, изготовление ракет и дронов, которыми россияне кошмарят Украину и ведут против нас войну.

Александра Василенко - директор департамента экономической дипломатии и санкционной политики МИД, спецпредставительница по вопросам гуманитарной и санкционной политики МИД, специально для Главреда