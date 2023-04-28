Подходы у маньяков, вне зависимости от смены маньяков, неизменны

Эффективностьракетного удара по Умани для российских оккупационных войск я оцениваю как нулевую.

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Ракетный удар по Умани 28 апреля / Главред

По сегодняшнему ракетному обстрелу...

По территории Украины, за долгий перерыв, с 9 марта, было выпущено относительно большое количество крылатых ракет - 23. При этом, в глаза бросается унификация, применение авиационных КР Х-101/555. но можно ли это назвать массированным обстрелом?

23 ракеты, если сухо, то отнести к массированному обстрелу сложно, сравнивая с ударами 2022 и начала 2023. С чем это может быть связано - вопрос второй, но факт остаётся фактом, применялся ограниченный БК авиационной компоненты, без задействования, например, морской - КРМБ "Калибр".

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Разумеется, это не говорит о том, что у них нет "Калибров", они у них были, есть и будут всегда. Но всё же, данный ракетный удар я бы назвал ограниченным и никак иначе.

Теперь же по результатам. Эффективность этого удара для РОВ я оцениваю как нулевую.

Фактически, из 23 ракет Х-101 были сбиты 21. Но, при этом, прорвавшие ПВО 2 ракеты угодили в объекты, которые нельзя назвать центрами принятия решений или базами спецназа НАТО. Жилые дома... Погибли спящие мирные люди... Дети...

Если российское командование ставило для себя целью террор против гражданского населения и убийство мирных жителей, то их эффективность в этом кровавом преступлении составила 10%. Но, если трезво оценивать ситуацию, вряд ли для убийства гражданского населения они использовали бы Х-101.

Для террора у них есть Shahed-136, С-300, но не дорогие и дефицитные Х-101, которые для РОВ на вес золота. То есть, прорвавшие ПВО ракеты попали в жилые дома по двум причинам. Либо из-за своей дефективности, что неоднократно подтверждалось, либо из-за неверных разведанных, что не редкость.

На сегодняшний день россияне испытывают как проблему с качеством своей ракетной продукции, так и с получением разведданных. Оба этих момента непосредственно влияют на эффективность их ракетных ударов, которые в любом случае следует расценивать как военное преступление.

Пока сложно сказать, ограниченный ракетный удар был следствием реального дефицита БК или новой тактики ограниченных ударов, но то, что командование РОВ не отказалось от практики как такового ракетного террора - вполне ожидаемо. Подходы у маньяков, вне зависимости от смены маньяков, неизменны.

...Ещё один момент, подтверждающий сделанные выводы.

В воздушном пространстве россии находилось 10 носителей ракет Х-101 Ту-95МС. Каждый из них имеет "стандартную" нагрузку - 8 ракет.

Выпущено было 23 ракеты.

То есть, стандартная нагрузку на один самолёт сохраняется в пределах 2-4 ракет. Причиной тому является высокий износ эксплуатируемых Ту-95МС и отличие реальных характеристик допустимой нагрузки, от мифических, "максимальных", соблюдение которых приводило к повышенному износу всех узлов и планера.

В противном случае, если это не так, почему не было использовано 3 стратега Т-95МС?

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