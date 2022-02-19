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Подготовку реального наступления мы не пропустим

Алексей Арестович

Военный эксперт, аналитик

19 февраля 2022, 12:40

Разведка работает в усиленном режиме - вместе с союзниками и партнёрами по НАТО.

украинская армия, Донбасс
В случае вторжения Украина победит на поле боя / Reuters

Режим эвакуации, который Кремль включил в "молодых республиках", все ещё - элемент психологического и политического давления на нас и Запад с целью заставить нас принять главное условие - прямые переговоры с т.н. "ДНР/ЛНР".

Это категорически неприемлемое для нас условие, ибо в случае его принятия, РФ, развязавшая войну, становится всего лишь "посредником" и избегает ответственности за разрушенные и отнятые жизни и судьбы - от Крыма до МН-17.

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Именно по этому на нас осуществляется давление, пока преимущественно политическое и психологическое, с элементами военного.

Как положено в этих делах, Кремль нас обвиняют в подготовке того, что планирует осуществить сам - наступления.

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Поэтому, представители высшего военно-политического руководства Украины публично заверяют, что Украина не собирается ни на кого нападать.

Перевод российского давления из политического в непосредственное военное - т.е. начало наступления, немаловероятен.

Пока им мешает плохая погода в зоне ООС, изменения в которой в пользу более выгодной для ведения боевых действий настанут в течение пары дней (на разных участках), и ещё неоконченная Пекинская олимпиада, которая заканчивается послезавтра.

Читайте такжеОккупанты атаковали позиции ВСУ на Донбассе: у украинской армии потериПолномасштабное вторжение по-прежнему - крайне нерациональный шаг со стороны Кремля (хотя это не значит, что они на него не пойдут), наибольшая вероятность на текущий момент - попытка наступления российских войск на отдельных направлениях в зоне ООС, под флагом "молодых республик" (поможет проблематизировать введение санкций), с возможной дальнейшей эскалацией.

ЗСУ и другие вооружённые формирования Сил обороны Украины развёрнуты по-боевому и прикрывают основные угрожающие направления по периметру всей границы Украины.

Разведка работает в усиленном режиме - вместе с союзниками и партнёрами по НАТО. Подготовку реального наступления мы не пропустим. Поэтому, оснований для серьёзного волнения пока нет. Можно спокойно ложиться спать.

Помните - при любом варианте развитии событий, мы победим их на поле боя, а Запад добьёт экономически. Победа будет за нами.

Все будет Украина.

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война на Донбассе Алексей Арестович
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