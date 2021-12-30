Поддержка вопреки всему, или Почему в 2021 году Запад стал отворачиваться от Украины

Украина портит отношения со многими ближайшими союзниками / ua.depositphotos.com

Восприятие Украины происходит через призму отношений мировых лидеров к украинскому руководству и лично к Владимиру Зеленскому. К глубокому сожалению, это отношение меняется вместе с происходящими вокруг Украины событиями.

Поскольку перед Украиной открывается окно возможностей, связанное с вероятным вторжением России, эта возможность должна была быть однозначно использована. Плюс, поскольку есть внимание и моральное обязательство поддерживать Украину, к глубокому сожалению, это окно не только не используется, но и складывается впечатление, что его сами украинские власти пытаются закрыть изнутри. Иными словами, делается все для того, чтобы Украина лишилась эффективной поддержки со стороны западных союзников.

Это происходит в значительной мере благодаря скандалам, которые регулярно происходят с украинским президентом и украинской властью. В частности, история с невыполнением своих обязательств - президент Зеленский с президентом США Джо Байденом подписывал обязательство о назначении руководителя САП, но сейчас это все срывается. Это отразилось на сотрудничестве украинских и западных спецслужб - как следствие, сейчас, впервые с 2014 года, к минимуму сведен обмен разведданными, а часть украинских политиков является персонами нон грата.

Таким образом, Украина лишается серьезной поддержки и портит отношения со многими ближайшими союзниками.

Из позитивов 2021 года можно отметить создание Крымской платформы, которая так-сяк, но все-таки возвращает Крым в международную повестку, и эта история будет иметь некий позитивный эффект в будущем.

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Если же рассматривать эту ситуацию в долгосрочной перспективе, то правильные инициативы, с которыми выходит власть, в значительной мере не реализуются по причине непонимания украинским руководством места Украины на карте, а также задач и вызовов, которые перед ней стоят.

Читайте такжеПотеря доверия и заинтересованности: каким был 2021 год для украинской дипломатииНапример, Зеленский и его окружение длительное время отрицали концентрацию российских войск на границе, обвиняя американские СМИ в дезинформации и призывая не верить. Как после этого к нашим "пожеланиям" будут относиться западные партнеры - ответ очевиден.

Даже история с Китаем, когда была попытка прорыва в украино-китайских отношениях, заканчивается разочарованием. Ведь Китай не удовлетворен позицией Киева по ряду вопросов и хотел большего участия Украины, а единственное, что сделала Украина - отозвала подпись под резолюцией ООН о защите прав уйгуров, не выполнив остальных "хотелок" коммунистического Китая.

Испорчены отношения и с Венгрией, в результате чего мы находимся на точке даже ниже той, с которой начинал Зеленский в начале своего президентства. Поэтому Венгрия продолжает блокировать заседания совета "Украина-НАТО", и их требования только возрастают.

Аналогичная ситуация большого разочарования с поляками, с которыми Украина сейчас входит в судебные тяжбы по экономическим контрактам. То есть по большому счету, прорывов не было нигде.

Кроме того, западных партнеров раздражает несоответствие публичных деклараций последующим действиям - например, экономическое сотрудничество Украины с Беларусью - официально заявлен режим санкций, а в действительности Украина закупает товары, электроэнергию и продолжает закупать дизель.

Тем не менее, у Украины наметился явный позитив в военно-техническом сотрудничестве со многими странами. В первую очередь, с Великобританией, Соединенными Штатами, Литвой, Канадой. Но, опять же, это происходит из-за того, что союзники понимают нашу ситуацию и принимают политическое решение о продолжении сотрудничества несмотря ни на что - ни на наличие скандалов, ни на токсичность власти - и его выполняют.

Поэтому 2022 год будет еще более сложным и турбулентным, чем предыдущий - он покажет пределы возможного. Дипломатия будет мимикровать в другие механизмы - то есть от словесности и вербализации к публичному обмену ультиматумами. Причем этому примеру в будущем могут последовать страны с тоталитарными руководителями - Турция, Китай, Иран, Венгрия и это будет происходить все чаще.

Тарас Березовец, политтехнолог, директор компании Berta Communications, соучредитель Украинского института будущего, специально для Главреда