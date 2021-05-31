Почерк надо менять: почему Россия причастна к посадке самолета в Минске

Путин окончательно сломал Лукашенко / Reuters

После инцидента с посадкой самолета в Минске стало окончательно понятно, что глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев повторяется и что к этому причастна Россия.

На чем базировалось это убеждение? Еще во время расследования дела Гонгадзе и прослушивания кабинета Кучмы тогдашняя контора Патрушева, ФСБ, предлагала задержать майора Мельниченко, который бы возвращался из Москвы в Европу именно таким способом – посадить самолет в Киеве. Но Кучма на это не согласился, опасаясь обвинений в воздушном терроризме.

В результате та же идея выплыла спустя десятки лет сначала по делу с вагнеровцами. Но тогда что-то также не удалось и, в конце концов, сработало именно в Беларуси. Соответственно, господин Патрушев повторяется в своих теоретических и практических усилиях. Почерк надо менять.

Читайте такжеЧто Лукашенко и Путин не способны понять никогдаВсе то, что произошло – это ничто иное, как имперская операция по принуждению Лукашенко влиться в состав Российской империи. Сценарий по Беларуси развивался следующим образом – поскольку многие годы в силу естественных усилий Путина по созданию Союзного государства с Лукашенко сначала забавлялись, то потом решили чужими руками и под чужим флагом его скомпрометировать и заставить приползти в Россию. Именно из-за этого его сначала изолировали в европейской среде, а потом была последняя капля - обвинили в международном преступлении.

Россия фактически уже сломала Лукашенко, и ему не остается ничего, кроме двух вариантов – подать в отставку (если он хочет спасти Беларусь) или же согласиться на роль российского губернатора.

Александр Скипальский, Генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ, почетный председатель международной общественной организации "Волынское братство", специально для Главреда