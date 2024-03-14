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Почему значительная часть украинцев живет в иллюзии "богатого человека"

Алексей Кущ
14 марта 2024, 19:10
Это именно иллюзия возможности быстрого заработка при минимуме затрат энергии.
Украинцы смогут получать деньги после покупок
Идеи прогрессивного подоходного налога в Украине очень плохо воспринимаются / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Короткие заметки на полях статей о прогрессивном налоге.

Знаете в чем проблема нашего общества, почему им легко манипулирвоать и оно не поддерживает идеи, которые ведут к улучшению жизни основной части населения.

Значительная часть украинцев живет в иллюзии "богатого человека".

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Это даже не формат "американской мечты" - упорно работай и станешь богатым.

Это именно иллюзия возможности быстрого заработка при минимуме затрат энергии.

Тут свою роль сыграли 90-е, майданы и даже война, так как это все были совеобразные точки имущественной бифуркации, когда на фоне обнищания миллионов появлялись парвеню, которые буквально за год становились из "ничто" - "всем".

Это привело к тому, что часть общества у нас "примеряет" на себя мировозрение богатых.

Это как бедный человек, случайно попавший в киевский пассаж и примеряющий на себя брендовое пальто, которое ему никогда не купить.

Это объясняет, почему среди молодой части украинского бщества так сильно увлечение ультралиберальными идеями и так сильно презрение к левой идеологии.

Каждый примеряет на себя это "пальто", но ничего не делает для его покупки: не учится, не прогрессирует, не развивается (за исключением немногих).

Именно поэтому, идеи прогрессивного подоходного налога в Украине очень плохо воспринимаются.

Бедные выступают против него, солидаризируясь с богатыми.

Хотя должно быть наоборот, ведь прогрессивный налог - это меньший налог для бедный и больший для богатых.

Но логика украинца работает примерно так: я не осознаю себя бедным, а если вдруг стану богатым - то не хочу платить прогрессивный налог.

Отсюда вся эта чепуха, типа, прогрессивный налог - это "социализм", "применяется в тоталитарных странах" и т.д.

Здесь важно понимать.

Первое - прогрессивный налог применяется в большинстве развитых и в большинстве развивающихся стран мира.

Это может быть Сингапур, Швейцария, Польша, Китай.

Вопрос не в правизне и не в левизне экономики.

Вопрос в наличие или отсутствии прослойки богатых людей. Если она есть - прогрессивный налог применяют. Это аксиома.

Второе. Часто можно услышать, что богатые в абсолютном выражении платят и так больше по плоской ставке, чем бабушка - уборщица в супермаркете.

В этом заключается глубокое непонимание сути прогрессивного налога: вопрос в том, чтобы бабушка с минимальной зарплаты вообще не платила налоги.

А это возможно лишь с помощью прогрессивного налогообложения, когда рост ставки налога для богатых компенсирует льготную ставку для бедных.

Второе - мнимое иждивенчество в модели прогрессивного налога, мол это демотивирует богатых.

Да, если сильно закрутить гайки как во Франции, где забирали со сверхдоходов 75%, то такие последствия возможны.

Поэтому, все должно быть четко сбалансировано: максимальная ставка подоходного налога не должна быть более чем в два раза выше базовой ставки.

Например, если у нас базовая ставка 18%, то максимальная на большие доходы - не выше 36%.

Вопрос, что считать большими доходами? На мой взгляд - доход более миллиона гривен в месяц.

Может быть промежуточная ставка между базовой и максимальной, например, на доходы свыше ста тысяч гривен в размере 25%.

Что касается иждивенчества бедных за счет богатых.

Это философский вопрос, так как любое богатство одних - это результат бедности других. Просто одни больше приспособлены к условиям рыночной игры, другие - хуже.

И богатство не всегда является следствием ума или сверхспособностей. Как говорил Джек Ма - нет рецептов разбогатеть, в значительной мере - это "оказаться в нужном месте в нужное время".

Хотя мы всегда будем находиться в ловушке взаимных упреков: богатые будут упрекать бедных в лени, бедные богатых - в цинизме и беспринципности, "умениии идти по трупам".

Здесь у каждого своя правда.

Но прогрессивный налог - это инвестиция богатого в окружающую социальную среду, в свою безопасность.

Это инвестиция в бренд страны, как он инвестирует в бред часов, хотя чисто технически можно носить и "офицерские".

Как сейчас на войне - армия бедных защищает свою Родину, но заодно и активы богатых.

А после войны, можно жить за трехметровым забором, а можно иметь перед домом лужайку с зеленой изгородью.

Первый вариант - для социально неблагополучных стран, второй - для инклюзивных.

Признак социальной инклюзии - это прогрессивный подоходный налог.

Признак социально неблагополучных - плоская ставка налога.

И пусть украинцы не воспринимают суровую реальность, но она такова: 95% из них никогда не станут богатыми людьми, поэтому нужно научится защищать свои интеерсы, исходя из реалий, а не розовых "мечт".

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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война в Украине налоги Алексей Кущ новости Украины
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