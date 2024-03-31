Почему Зеленский массово увольняет своих советников и другое окружение?

Не вижу смысла прогнозировать, кто может прийти вместо. Потому что в основном не придет никто.

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Зеленский, Данилов / Коллаж: Главред, Офис президента

Сбрасывают балласт или балласт разбегается сам?

Президент В. Зеленский массово увольняет своих советников и другое окружение. Даже таких давних друзей как С. Шефир, который с избрания был первым помощником президента.

Не прошло и двух лет полномасштабной войны, как Зеленский начал избавляться от людей, которые не выполняют сегодня никаких важных функций и с которыми он практически не общается.

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Например, на Шефира, как поговаривают, в свое время были возложены деликатные обязанности договариваться с олигархами и следить, чтобы бизнес-интересы окружения президента не выходили за определенные рамки. Сейчас это направление "работы" почти исчезло, а его остатки полностью взял на себя А. Ермак. Вдобавок поскольку С. Шефир оказался абсолютно гражданским человеком, ничего не понимающим ни в боевых действиях, ни в оборонке, то он оказался лишним.

А уж нечего и вспоминать о таких персон, как например, С. Трофимов, который в "95 квартале" занимался кинопроизводством, при А. Богдане был первым заместителем ОП, а с приходом Ермака был вытолкнут во внештатные советники. Потому что Ермак - сам кинопродюсер, жестко контролирует эту сферу, зачем ему хоть и мифические, но конкуренты?

То есть, сейчас формально увольняют стопроцентных "мертвых душ", никому, даже этим душам", ни холодно, ни жарко.

Поэтому о каких-то аппаратных битвах и очередном усилении главы ОП А. Ермака сейчас речь не идет. Ему просто некуда усиливаться, он и так давно не первое, но и не второе лицо в Украине. Просто пошел канцелярский процесс приведения в соответствие штатного расписания ОП к сложившимся реалиям.

Поскольку ни на фронте, ни в международных отношениях чего-то решительно победного не наблюдается, то будем радовать общество хотя победами бюрократическими...

Не вижу смысла прогнозировать, кто может прийти вместо. Потому что в основном не придет никто.

Хотя на самом деле систему власти надо обновлять радикально, особенно руководство военно-промышленного комплекса. Причем, за счет людей, которые способны подвинуть "пять-шесть незаменимых эффективных менеджеров президента". Но это все ненаучные фантазии.

А тем временем враг начал все активнее использовать на фронте истребители дронов...

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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