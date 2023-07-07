Почему Запорожье - не Чонгар, или Об очевидном

Текст базируется на изученных и доступных публично интервью участников событий и мнении военных, которым я доверяю.

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КПП на Чонгаре, архивное фото / Фото: ДПС

Если уж DeepState написал "хватит политизировать", то время ликбеза о том, чем" граница" между Крымом и континентом 02.22 отличается от утонувшей линии обороны россиян и нашей обороны Донбасса и севера.

Что нужно для того, чтобы обеспечить такую оборону, которую русские построили на юге? Прикрытие с воздуха, артиллерией и ПВО для:

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1. статических позиций самой обороны. Этих самых окопов. Потому что окопы без прикрытия будут разобраны вражеской артой и авиацией.

2. логистики. Потому что оборона в окопах без обеспечения очень быстро закончится из-за голода, отсутствия горючего и БК.

3. тыловых позиций. Чтобы ДРГ и прорвущиеся части не перерезали логистику и не вышли в тыл.

И даже при наличии всего этого ВСУ сейчас постепенно, очень осторожно и последовательно разрушают оборону РФ, размывая и передовые позиции, и дальнобойные средства поражения, и логистику. Потому что такая оборона очень уязвима к методическому воздействию.

А давайте вспомним вводные, с которыми мы встретили 24.02.2022 и как провели первое полугодие войны.

Тотальное преимущество РФ:

1. в воздухе. Они не смогли уничтожить нашу авиацию и подавить ПВО, но Россия имеет преимущество в десятки раз. И особенно на юге из-за баз в Крыму и на Кубани.

2 в артиллерии и ракетных силах. Напомню, что еще летом 2022 Россия выпускала по 10-15 снарядов на каждый один наш.

3. в инженерной технике, средствах минирования и разминирования. То, что украинские саперы делали ручками россияне преимущественно делали и делают специальной техникой.

Преимущество в разы:

1. в бронетехнике.

2. в средствах ПВО.

А теперь о юге. Окей, мы нарыли окопы. Сколько времени ушло бы на то, чтобы русские при том превосходстве стерли бы нашу менее мощную артиллерию, истребили бы самолеты, разрушили логистику и оставили наши войска, которые бы героически сидели в окопах без обеспечения и прикрытия? Немного. И все те, кто на время наступления сидел бы в окопах или умерли бы, или были бы в плену. Маневрировать и отступать у них бы шанса не было.

И чтобы не носиться с Чонгаром. Под прикрытием арты и авиации россиянам ничто не помешало бы навести переправы и спокойно переправиться за несколько часов. Такова реальность. Мы бы не могли им никак помешать, потому что хаймарсов и западной арты у нас тогда не было. И да, я уже это писал, но повторю. В условиях атак со всех сторон, реального инферно можно было и растеряться. Извините, неприятно, да так тоже бывает.

А теперь - чем отличается Север и Донбасс от юга.

Север. Здесь Россия не могла в полной мере воспользоваться своим преимуществом в воздухе и в арте, и только на севере тактика с "уронить колонны, отрезать, уничтожить" могла сработать. Благодаря природе и ограниченному количеству маршрутов передвижения.

Кстати, если бы россиян пытались так же останавливать на границах - люди на этих позициях просто были бы уничтожены за сутки-двое. И это ничего бы не изменило кроме количества погибших от первого российского удара.

Донбасс. На Донбассе снос позиций требует много времени. Даже если это просто оборона в промышленной зоне или объектах инфраструктуры (вспомните аэропорт). Донбасс состоит из урочищ, посадок, индустриальных объектов (построенных с запасом под ядерную войну), шахт и здесь даже логистику организовывать проще.

Но и здесь работало превосходство России в арте и авиации, как только условия для обороны были не так благоприятны. Пески снесли в ноль. Именно артой. А там было нарыто и налито довольно много. Люди которые говорят, что юг надо было оборонять как Мариинку и Авдеевку просто обрекли бы значительное количество воинов на довольно бессмысленную смерть или плен.

Не надо думать, что в ВСУ 9 лет сидели идиоты, которые не знают где и как строить оборону. С 2014 до 24.02.22 мы не увеличили парк арты в 5 раз, и самолетов в 20 раз. Но было ли это реальным?

Без ошибок точно не обошлось. И агентов хватало, и многого. Но в целом все сложилось даже лучше для нас, чем могло. Это сейчас мы можем быть очень умными и оценивать возможности февраля 22 исходя из имеющихся сейчас сил и средств. Но это лицемерие на грани с идиотизмом.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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