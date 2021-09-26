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Почему за покушением на Шефира может стоять Путин

Юрий Бутусов

журналист

26 сентября 2021, 06:29

Искать заказчика надо через поиск конфликтов в окружении президента Зеленского.

шефир
За покушением на Шефира может стоять Путин / УНИАН

Кто заказал покушение на Шефира? Анализ времени покушения и действий стрелка позволяет выстроить логичные версии. Полиция и СБУ не сумели по горячим следам задержать стрелка. На днях я по данным наших источников опубликовал информацию, которая очень многое может сказать о покушении - данные о редких патронах венгерского производства. Стали публичными многие новые факты, и можно, пообщавшись с оружейниками, выстроить версию о том, кто заказал и кому это может быть выгодно.

1. О чем говорит использование специальных патронов и отсутствие оружия на месте преступления?

Стрелок использовал редкую партию патронов калибра 7,62 мм венгерского производства, которые были официально завезены в Украину и продавались под разрешение. На первый взгляд, это ошибка - венгерские патроны легко идентифицируются. Но на самом деле стрелок и заказчик действовали профессионально, и риск просчитали заранее. Эти конкретно венгерские патроны имеют спортивную маркировку, но по сути это боевые армейские патроны ПС со стальным сердечником. Они имеют гораздо более высокую пробивающую силу, чем обычные охотничьи патроны. Почему стрелок не использовал бронебойные патроны, которые можно достать на фронте, не использовал пулемет, который бы просто разворотил машину? Потому что все это не обеспечивало скрытность. Если бы кто-то случайно задержал стрелка до момента покушения в районе засады, он бы легко доказал, что его боеприпасы - официальные. А на самом деле, у стрелка были самые мощные из официально разрешенных для гражданских лиц в Украине патронов калибра 7,62 мм. Не исключено, что карабин стрелок забрал с собой, потому что он также может быть законным. Логично предположить, что у него были документы и на ствол (не на свой личный ствол, конечно), и на патроны с собой - возможно, документы не на себя, а поддельные, либо чужие, но о легализации подумали на случай какого-то случайного патруля и проверки на месте.

Вывод: Подготовка к покушению была профессиональной, стрелок действительно хотел убить водителя и Сергея Шефира, это не инсценировка. Но на первом месте для стрелка была его собственная безопасность и возможность избежать разоблачения.

2. Хотел ли стрелок убить или это имитация?

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Читайте такжеПокушение на Шефира: ошибка киллера, удача, но не инсценировкаСтрелок добился высокого уровня попаданий по движущейся машине на скорости 60 кмч - 14 попаданий из 20. Он бил прицельно, одиночными. Это значит, что он имеет хорошие навыки в стрельбе и регулярную практику. Странно, что он отстрелялся при этом не так точно, как позволяла обстановка. Однако мы видим, что для этого были предпосылки. Водитель стрелка сразу не заметил, потому что стрелок выбрал неудобную позицию для стрельбы лежа, и выстрелы по машине производил с обочины слишком низко, это спасло водителя и Шефира. Казалось, логичней выйти ближе к дороге, стрелять в лобовое стекло или бить в верхнюю часть двери. Но тогда, надо было бы занять позицию для стрельбы стоя, и стрелка бы обнаружили при первых же выстрелах.

Вывод: Вероятность обнаружения и задержания для стрелка была большей угрозой, чем промах по Шефиру. Это значит, что он хотел добиться максимальной скрытности своих действий, чтобы его не заметили из машины даже в момент стрельбы.

3. Почему засада в этом месте?

От дома Шефира в Иванковичах до Обуховской трассы 15 километров извилистой дороги через села, там немало удобных мест для засады, где машина сильно сбрасывает скорость, еле ползет или вообще тормозит, или где ее можно легко остановить. А в месте засады с двух сторон лес, нет домов, нет камер. И несколько километров до Обуховской трасы.

Вывод: Стрелок выбрал позицию не там, где легче всего убить, а там, где легче всего обеспечить скрытность нападения и скрытность отхода.

4. Почему засада не была организована так, чтобы Шефир был убит наверняка?

В тот же день в Черкассах был убит бандит - дерзко, с большим риском для киллера, но спастись было маловероятно.

Место засады на Шефира было выбрано профессионально, оружие выбрано профессионально, стрелял профессионал. Здесь я полностью согласен с МВД. Но при этом шансы на выживание у Шефира оказались большие, поскольку профессионал ничего не сделал для остановки машины. В этом месте можно было внезапно заблокировать дорогу на машине, которая могла бы стоять на обочине. Машина Шефира бы гарантированно остановилась и тогда бы стрелок без сомнений не промахнулся. Могли привлечь и других стрелков. Могли установить взрывное устройство. Так делают профессионалы, если конфликт имеет личный характер.

Читайте такжеПовод для политического кризиса: чем грозит история с покушением на ШефираВывод: Покушение исполнялось максимально скрытно, чтобы об этом знало минимальное число людей. Поэтому эффективностью пренебрегли, чтобы обеспечить собственную безопасность и не допустить никаких утечек информации. Покушение готовилось максимально быстро, очевидно, даже в спешке, потому что в случае хорошей подготовки стрелок мог все выполнить в одиночку с гарантированным результатом. Поэтому стрелок не имел времени для подготовки, и сосредоточился на том, чтобы отстреляться и уйти.

5. Так кто в таком случае мог быть заказчиком?

Следствие обязано проверить все версии. Но я скажу свою, которая основана на вышеизложенном. Покушение заказал кто-то, кто сам лично, либо через доверенных лиц имеет доступ и влияние на президента Зеленского и помощника президента Шефира. Кто-то, кто очень хотел создать быстрый и максимальный резонанс на весь мир, пока президент находится в США, на Генеральной Ассамблее ООН. Кто-то, кто хотел шокировать Зеленского, чтобы затем подтолкнуть его к желаемым действиям на фоне эмоций и ужаса от гибели друга, или даже просто от обстрела машины друга. То есть это не какая-то мелкая сошка, не какой-то бандит, который вдруг за что-то решил отомстить, это политическая операция высокого уровня.

Искать заказчика надо через поиск конфликтов в окружении президента Зеленского. Думаю, таких конфликтов, которые можно было бы разрешить путем покушения на Шефира, организованного таким образом, мы знаем всего два.

Во-первых, самое очевидное, это закон об олигархах, который приняли сразу после покушения. И здесь обращает на себя внимание, что первым, кто высказал версию о заказчике покушения - олигархах, был Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Андрея Ермака. То есть интерпретация причин покушения была задана мгновенно. И закон был принят мгновенно, хотя ранее во фракции были большие споры из-за его принятия. Ситуацию использовали, чтобы усилить влияние Офиса.

Читайте такжеПередали привет, но не президентуВо-вторых, это давление России, которое оказывает президент РФ Путин на Зеленского с целью добиться прекращения огня на фронте, и склонить Зеленского к сворачиванию боевых действий. Кремль в 2019-м выстроил прямую коммуникацию с Зеленским через куратора Украины - замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака и главу Офиса президента Андрея Ермака, и использует этот канал информации, чтобы показать Зеленскому безнадежность сопротивления. Для России убийство Шефира во время пребывания Зеленского в США - это страшный психологический удар по нашему президенту, и возможность показать, что надо договариваться, иначе в Киеве произойдут новые теракты и пострадают другие близкие Зеленскому люди.

Не исключаю и другие сценарии, конечно, но все это можно сделать, только если задержать стрелка и заказчика, пока по горячим следам задержать никого не удалось. А пока думаю так.

viber
покушение Владимир Путин Юрий Бутусов Сергей Шефир
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