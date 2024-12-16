Почему я скептически отношусь к идее размещения миротворцев

Война будет продолжаться до внутреннего разрушения одного из субъектов конфликта - либо России, либо Украины.

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Колаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Я скептически отношусь к идее размещения миротворцев на линии разграничения, а также к возможности политического урегулирования этой войны. Война на истощение продолжается до момента истощения одной из сторон или обеих одновременно. А поскольку эта война является не только войной на истощение, но и экзистенциальной войной, войной на уничтожение, по крайней мере со стороны России в отношении Украины, то такие конфликты невозможно урегулировать политическими или юридическими способами.

Например, есть пять регионов Украины - четыре области и Крым, которые де-юре, согласно Конституции Украины, являются частью нашего государства. В то же время эти же территории включены в Конституцию Российской Федерации как субъекты ее состава. Политически решить этот конфликт невозможно из-за внутриполитических и юридических обстоятельств. Изменение Конституции Украины, которая запрещает отказ от территорий, невозможно.

Таким образом, война будет продолжаться до внутреннего разрушения одного из субъектов конфликта - или России, или Украины. Если этого не произойдет, то лучший возможный вариант - это прекращение огня без заключения мирного соглашения или политического урегулирования. Это может произойти из-за истощения обеих сторон и их неспособности продолжать активные боевые действия.

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Прецеденты уже были. Типологически наша война может напоминать Ирано-иракскую войну 1980-86 годов. Она так же нелепо началась с нападения Саддама Хусейна на Иран с надеждой за три дня захватить территории на юго-западе Ирана, населенные арабами. Однако война длилась восемь лет и завершилась без подписания мирного договора - просто из-за осознания обеими сторонами бессмысленности продолжения боевых действий.

Правда, в случае Ирано-иракской войны стороны вернулись к линии государственной границы. Но типологически наша война больше всего напоминает именно этот конфликт.

Владимир Горбач, специально для Главреда

Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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