Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему я скептически отношусь к идее размещения миротворцев

Владимир Горбач
16 декабря 2024, 19:10
101
Война будет продолжаться до внутреннего разрушения одного из субъектов конфликта - либо России, либо Украины.
Почему я скептически отношусь к идее размещения миротворцев
Колаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Я скептически отношусь к идее размещения миротворцев на линии разграничения, а также к возможности политического урегулирования этой войны. Война на истощение продолжается до момента истощения одной из сторон или обеих одновременно. А поскольку эта война является не только войной на истощение, но и экзистенциальной войной, войной на уничтожение, по крайней мере со стороны России в отношении Украины, то такие конфликты невозможно урегулировать политическими или юридическими способами.

Например, есть пять регионов Украины - четыре области и Крым, которые де-юре, согласно Конституции Украины, являются частью нашего государства. В то же время эти же территории включены в Конституцию Российской Федерации как субъекты ее состава. Политически решить этот конфликт невозможно из-за внутриполитических и юридических обстоятельств. Изменение Конституции Украины, которая запрещает отказ от территорий, невозможно.

Таким образом, война будет продолжаться до внутреннего разрушения одного из субъектов конфликта - или России, или Украины. Если этого не произойдет, то лучший возможный вариант - это прекращение огня без заключения мирного соглашения или политического урегулирования. Это может произойти из-за истощения обеих сторон и их неспособности продолжать активные боевые действия.

видео дня

Прецеденты уже были. Типологически наша война может напоминать Ирано-иракскую войну 1980-86 годов. Она так же нелепо началась с нападения Саддама Хусейна на Иран с надеждой за три дня захватить территории на юго-западе Ирана, населенные арабами. Однако война длилась восемь лет и завершилась без подписания мирного договора - просто из-за осознания обеими сторонами бессмысленности продолжения боевых действий.

Правда, в случае Ирано-иракской войны стороны вернулись к линии государственной границы. Но типологически наша война больше всего напоминает именно этот конфликт.

Владимир Горбач, специально для Главреда

Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп может отменить разрешение США на дальнобойные удары по России - детали

Трамп может отменить разрешение США на дальнобойные удары по России - детали

21:05Мир
Доллар пробил новый антирекорд: как сильно упала гривна

Доллар пробил новый антирекорд: как сильно упала гривна

20:32Экономика
Режим прекращения огня в Украине: эксперт раскрыл неожиданный сценарий событий

Режим прекращения огня в Украине: эксперт раскрыл неожиданный сценарий событий

20:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

"Гибель" танкеров РФ возле Керчи: в ВМС назвали истинную причину катастрофы

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Можно ли убирать в праздник 16 декабря: приметы и запреты

Прекращение огня без мирного соглашения: неожиданный сценарий окончания войны - Горбач

Прекращение огня без мирного соглашения: неожиданный сценарий окончания войны - Горбач

Большинство удивится: какая самая лучшая температура для стирки постельного белья

Большинство удивится: какая самая лучшая температура для стирки постельного белья

"Жду": Потап впервые ответил на критику за бегство из Украины - детали

"Жду": Потап впервые ответил на критику за бегство из Украины - детали

Последние новости

21:05

Трамп может отменить разрешение США на дальнобойные удары по России - детали

20:48

Копеечное средство творит настоящие чудеса: как легко убрать пятно от утюга

20:32

Доллар пробил новый антирекорд: как сильно упала гривна

20:17

Удивляет водителей: что означает дорожный знак с разметкой и мотоциклистом

20:01

Режим прекращения огня в Украине: эксперт раскрыл неожиданный сценарий событий

Военных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - ГорбачВоенных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - Горбач
19:33

Кейс с "появлением Бойко": почему он отнюдь не тупоймнение

19:10

Почему я скептически отношусь к идее размещения миротворцевмнение

19:05

Вступление в войну с Западом: решится ли Россия ударить по миротворцам - Горбач

19:00

Мокрый снег, метели и мощный ветер: синоптики предупреждают о сильной непогоде

Реклама
18:56

Как стирать пуховик на пуху: на удивление простой, но эффективный способ

18:32

"Это прорыв": в Украине появилось лазерное оружие и развивается проект дрона-"матки"

18:24

Бундестаг выразил вотум недоверия правительству Шольца: чего ждать дальше

18:19

Отключения света отменили: в Укрэнерго дали прогноз на 17 декабря

18:04

"Не думал о поиске убежища": Асад сделал первое заявление после побега из Сирии

17:30

Серьезный конкурент Оливье: блогер поделилась невероятным рецептом салата Марфа

17:26

Быстрое "падение" цен: в Украине подешевел популярный продукт

17:22

Проблем с деньгами не будет целый год: что нужно положить в карман 17 декабря

16:54

Моль исчезнет раз и навсегда: невероятная народная хитрость от насекомых в шкафу

16:38

"Сила Жизни - Опора бизнеса" - более 250 участников проекта улучшили свое ментальное здоровье актуально

16:36

Сообщение об издевательствах над военными: Сырский инициировал проверку - детали

Реклама
16:18

Vodafone резко повысит стоимость тарифов: когда и на сколько подорожают услуги

16:07

"Скептически отношусь": эксперт сомневается во введении миротворцев в Украину

15:26

"Конец приближается": названы 4 сценария завершающей фазы войны в Украине

15:15

Тряпку можно выкладывать: как предотвратить запотевание окон в машине

15:02

Cколько можно хранить яйца в холодильнике: неожиданный ответ сразит наповал

14:58

Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик предупредила о непогоде

14:11

Бросают в бой без бронетехники: в ЦПД рассказали, как РФ уничтожает войска КНДР

14:09

Ситуация в Курахово осложнена, враг доминирует в живой силе - ОСГВ "Хортица"

14:04

Путин пригрозил "Орешником": в РФ якобы запустят в серийное производство ракеты

13:31

Как предотвратить засорение раковины жиром: сантехник дал 3 решения

13:14

Крылатую ракету-дрон "Пекло" начали производить серийно – СМИ

13:13

На Севере активизировались вражеские ДРГ: в ВСУ ответили, есть ли угроза наступления

13:07

РФ выводит солдат из Дамаска: в FT выяснили, что будет с посольством и авиабазой Хмеймим

13:07

Шольц инициирует досрочные выборы: в Германии назревают серьезные проблемы - СМИ

12:35

Обеспечение вооружением в приоритете: детали визита Дейнеко на границу с РФФото

12:23

"Под давлением": Елена Зеленская рассказала, что сейчас происходит в ее браке

12:09

Никто не может указывать Украине: Стефанишина - про снижение мобилизационного возраста

12:05

Украинцы и россияне "являются двоюродными братьями": Папа Римский вышел с заявлением

12:04

Десятки убитых и пропавших без вести: ВСУ разгромили солдат КНДР на Курщине

11:52

Успеть раньше Трампа: в Нидерландах сделали заявление о миротворцах и переговорах с РФ

Реклама
11:19

Сколько миротворцев могут отправить союзники в Украину: эксперт озвучил количество

11:19

Китайский гороскоп на завтра 17 декабря: Змеям - гнев, Обезьянам - трата денег

11:14

Что будет с демографией, если война продлится еще три года: тревожный прогноз

11:08

СБУ дронами уничтожила склад российских боеприпасов в Донецкой области - СМИ

10:57

"Либо Украина, либо Путин": Кулеба сомневается в скором окончании войны

10:38

Прекращение огня без мирного соглашения: неожиданный сценарий окончания войны - Горбач

10:36

Путинист Филипп Киркоров публично унизил Максима Галкина - что произошло

09:57

До полутора тысяч ракет: авиаэксперт предупредил об угрозе новых массированных ударов

09:41

"Что у нее внутри": Ольга Сумская высказалась о старшей дочери, которая живет в РФ

09:39

Почему на самом деле Санта-Клаус носит красноеВидео

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряЧто символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять