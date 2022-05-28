Почему выжившие в Мариуполе хотят вернуться домой

Тот, кто выбрался из Мариуполя - грезит этим городом, болеет им, тоскует по нему. И хочет вернуться / Фото Reuters

Тот, кто выбрался из Марика - грезит этим городом, болеет им, тоскует по нему. Пишет посты, выкладывает фотографии, ковыряет раны палкой. Это очень больно. Больнее, чем сидеть в подвале.

Тогда мы знали, что нужно выжить. Любой ценой. Или умереть, но только сразу. Без ранений, болезней и попадания под завалы. Мы молились об избавлении или счастливой смерти. Или - или.

Чтобы прямое попадание. Или многотонная бомба, насквозь с девятого по первый этажи. Без мук. На муки нет сил и отваги. Когда ты кричишь от боли - тебя боятся и перестают любить. Не знают как помочь. Хотят, чтобы замолчал.

Мы другие. Наша планета - Мариуполь. Мертвый город у Азовского моря.

Как я могу объяснить степень страха? Ужас потерь, тоску по раздолбанному вдребезги городу: по мертвым девятиэтажкам, по убитым близким, по холодному мрачному подвалу .Как это можно рассказать за пять минут?

Как объяснить, что мы - мариупольцы - другие. Мы хотим обратно в город, которого больше нет. Разве это может понять - не мариуполец?

У нас навсегда отобрали счастье. Я жду стадию принятия. Один хороший человек сказал, что она будет. Я обязательно приму все, что у меня отняли. Я смирюсь и не стану пробивать головой стену и звать на помощь Бога, когда ненависть зашкаливает и хочется отомстить. Вернуться в город и отомстить тем, кто нас убивал. Тем, кто не давал шансов, кто жал на гашетку в самолёте, кто наезжал танком на наши живые души.

Читайте такжеУжас города у моря: зачем Путин устроил геноцид в МариуполеКто-то из нас научился смеяться, радоваться мелочам, кормить бездомных котиков, высаживать цветы в чужой стране, обзаводиться новыми знакомыми и не отвечать на вопросы о боли и страхе. Если мы улыбаемся - это не значит, что мы стали прежними . Мы - другие.

Наша боль разрослась до космических масштабов, но мы ее прячем от чужих глаз. Наш страх - это не только Мариуполь. Это Харьков, Северодонецк, Николаев, Одесса и другие украинские города. Мы, мариупольцы, знаем, как это безнадежно, когда на глазах умирает твой город, в котором все ещё остались люди. Наши люди. Мариупольцы.

Инна Папуш, блогер