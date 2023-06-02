Путин уже больше не может делать вид, что с Пригожиным все нормально, и что он слушается Кремля.

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Яковина объяснил, почему высокопоставленные кадыровцы наехали на Пригожина /коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook

Наезд высокопоставленных кадыровцев на Пригожина – это очень важный поворот. Три соображения на этот счет.

Во-первых, отдать соответствующий приказ Кадырову мог только один человек - Путин.

То есть Путин уже больше не может делать вид, что с Пригожиным все нормально, и что он слушается Кремля. Тем, кто слушается, Даудов и Делимханов в телеграме угрозы не пишут.

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Во-вторых, в своих выступлениях кадыровцы озвучили главные претензии Кремля: выход Пригожина из подчинения, бешеная медиаактивность и рост личной популярности.

Путин категорически недоволен появлением у него потенциального соперника.

В-третьих, выбор именно этих людей для наезда означает, что в случае отказа от повиновения ликвидацию Пригожина поручат кадыровцам. Это для того, чтобы он не надеялся на арест или суд - убьют там, где смогут и при первой же возможности.

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Теперь у Пригожина два варианта - полностью свернуть свою предвыборную кампанию и вернуться в положение безмолвного инструмента Кремля, либо пойти на открытый конфликт с кадыровцами (и, соответственно, Кремлем).

Очень интересно, что он выберет.

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