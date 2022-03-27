Почему война в Украине может продлиться до ноября

Сейчас решается, где именно опустится "железный занавес": на административных границах Украины 1991 года или на восточном фланге НАТО – Польше / Фото: Reuters

Судя по пафосу, Варшавская речь Байдена явно писалась с претензией на историчность. Эдакий римейк "Фултонской речи Черчилля" 1946 года, которая считается большинством историков и специалистов в области международных отношений точкой отсчёта Холодной войны.

Также много исторических параллелей и со временами Второй мировой войны.

Новая война – это война автократии против демократии в глобальном измерении, а Украина выступает полем битвы и главным воином света.

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Параллельно эта война используется для консолидации блока НАТО перед лицом внешней угрозы, и США подтверждают свои обязательства в гарантиях безопасности перед союзниками и укрепляют восточные фланги, перебрасывая туда своих солдат.

Но воевать напрямую ни США, ни НАТО за Украину не будут. Помогать победить Россию – да. Но так, чтобы не слишком быстро. Вот к выборам в Конгресс – было бы идеально.

В общем, в Украине решается судьба империи, которая из ХХI века очутилась в ХIХ и пытается навязать всему миру свои правила игры. А также – разрушить мировой порядок, который был сформирован после Второй мировой войны на принципе силы права, и вернуться к мироустройству позапрошлого века, зиждившемся на праве силы.

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Но демократия, выбор свободы против рабства, обязательно победит.

И сейчас лишь решается, где именно опустится "железный занавес": на административных границах Украины 1991 года или на восточном фланге НАТО – Польше, как это было в 1945-1989 годах.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета