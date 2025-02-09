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Почему война точно продлится еще несколько месяцев

Альфред Кох
9 февраля 2025, 09:28
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Вот уже несколько дней радует нас своими высказываниями министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.
Почему война точно продлится еще несколько месяцев
Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Сегодня, как сообщает The Guardian, он заявил, что Путин не демонстрирует готовности к переговорам и поэтому война в Украине затянется еще несколько месяцев.

Более того, Лэмми также высказал мнение, что не только война не закончится в течении нескольких следующих месяцев, но даже и переговоры о завершении боевых действий, несмотря на все усилия администрации США, в ближайшее время, не начнутся.

"Я не уверен, что до мирных переговоров остались недели. И я говорю это, потому что наша оценка, которую, я уверен, разделяют и США, заключается в том, что Путин не демонстрирует абсолютно никакого аппетита к переговорам и к прекращению этой войны", — заявил он.

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"Украинцы четко осознают, что не может быть никакого прекращения огня до переговоров. Поэтому я не ожидаю прекращения огня в этой войне в ближайшее время. Я очень четко осознаю, что Путин на данный момент не демонстрирует никакого желания вести переговоры. И поэтому, к сожалению, я думаю, что эта война на истощение продлится еще несколько месяцев", — добавил Лемми.

Меня такие его заявления, вкупе с рассказами министра Лэмми о тысячелетнем сотрудничестве Великобритании и Украины, (как бы так помягче выразиться?) … а, вот, нашел: удивляют.

Во-первых, мне непонятно кому он сообщает эти свои трюизмы? Разве есть на свете люди, которые всерьез верят, что война закончится завтра? До сих пор мне казалось очевидным, что вне зависимости от того, когда начнутся переговоры (хоть сию минуту) война точно продлится еще несколько месяцев.

Во-вторых, весь последний месяц мы слышим из Белого Дома и Кремля только лишь обнадеживающую информацию о том, что есть позитивные сдвиги и стороны движутся к началу переговоров. Мало того, что Трамп говорит, что он хочет встретится с Путиным, но и Путин говорит, что готов встречаться хоть завтра, а недавно Песков вообще сообщил, что Путин готов переговариваться даже с Зеленским ("хоть он и нелегитимен").

Может быть Белый Дом обольщается. Может быть выдает желаемое за действительное, но я за последний месяц не слышал ни одного заявления от какого-либо официального лица из США, о том, что "Путин не демонстрирует абсолютно никакого аппетита к переговорам и к прекращению этой войны". Откуда же тогда Лэмми взял, что США разделяют его скепсис относительно готовности Путина к переговорам?

Возможно, Лэмми прав и Путин действительно не хочет переговоров и остановки войны. Но зачем подкреплять этот свой тезис ссылками на американцев, если они говорят ровно противоположное? Он что, не знает какие комментарии по этому поводу дают в Вашингтоне?

В-третьих, меня обескуражил его тезис о том, что "Украинцы четко осознают, что не может быть никакого прекращения огня до переговоров". Извиняюсь: а что есть такие люди, которые это предлагает? Кто говорит, что Украине нужно в одностороннем порядке прекратить огонь еще до начала переговоров?

Если же речь идет о взаимном прекращении огня, то решение об этом может быть достигнуто только в ходе переговоров (пусть через посредников, по телефону и т.д. - это ведь все равно переговоры). Таким образом любого прекращения огня до переговоров (в каком угодно формате) не может быть по определению. Тогда что же "четко осознают" украинцы?

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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