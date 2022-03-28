Почему война с Украиной уже проиграна Россией

Невозможно выиграть войну исподтишка, и война с Украиной уже проиграна Россией / Reuters

Войны, в конечном счете, выигрывают или проигрывают – люди. Их готовность жертвовать собой во имя идеи. Римские легионы побеждали, пока была сильна идея Рима, пока орлы на штандартах не стали пошлой декорацией, а слово "цезарь" еще вызывало энтузиазм, а не тошноту. Они еще могли какое-то время нести ужас в покоренные провинции, но уже ничего, кроме.

Аттила пришел на развалины – и это были развалины идеи, прежде всего.

Вермахт был силен и обучен, но ложная идея столкнулась однажды с праведной, благородной яростью – и именно этой благородной яростью из великой песни и была раздавлена в конце концов. Никакая дисциплина не компенсирует внутренней апатии, а немецкий солдат под Сталинградом не мог не задаться вопросом: что я здесь делаю?

У наших солдат этого вопроса не возникало.

Возник потом – в Берлине в 1953-м, в Будапеште в 1956-м...

В моем фейсбуке трагической чередой идут лица украинских солдат, погибших за свою родину. Посты их вдов, матерей... Погибшие названы поименно – они герои Украины. Мы присутствуем при трагических и великих днях нации, которая становится нацией на наших глазах. Украинцам есть за что воевать.

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Российские солдаты забраны на войну обманом и воюют незнамо за что. Воюют, разумеется, плохо. Все разворовано до начала боевых действий, но еще прежде сметы сворована правда. Война названа спецоперацией, убитых утилизируют безымянно, о потерях сообщается лживо...

Невозможно выиграть войну исподтишка, и война с Украиной уже проиграна.

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Да, можно напоследок превратить в пыль, по примеру Мариуполя, еще десяток городов, можно, в смертельной инерции, угробить новые тысячи человеческих жизней, – но победить?

Как? И во имя чего?

Во имя вот этого пустоглазого психопата?

Шутите?

Страшная шутка, ценой уже в десятки тысяч жизней и миллионы переломанных судеб.

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"Ложь, – писал Лец, – ничем не отличается от правды, кроме того, что не является ею".

Искалеченное самолюбие последнего русского царька и угрюмое, зомбированное останкинскими провокаторами население, – не замена правде, а она на стороне Украины, и Украина, конечно, победит.

А Россия, с каждым днем войны, только углубляет пропасть между собой и миром и увеличивает цену будущей контрибуции, нравственной, прежде всего.

Виктор Шендерович, российский писатель, журналист, публицист