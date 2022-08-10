Почему война между США и Китаем завершилась, даже не начавшись

Китай получил громкую пощечину в Тайване / Фото Reuters

Когда мы говорим про Третью мировую войну, то можно сказать, что в определенном смысле она уже продолжается, поскольку в нее втянуты крупнейшие игроки мира и так или иначе им приходится реагировать на это, очень часто в милитаристский стиль.

Но единственная заинтересованная в этой войне страна на сегодня-Россия. В разных ее формах, но, очевидно, не в форме ядерного самоуничтожения, ибо этого они боятся так же. И РФ сегодня провоцирует нарастание другой, не такой, как Вторая мировая, гибридной Третьей мировой войны.

Еще год назад, до того, как они вторглись в Украину и только начали планировать это вторжение и подтягивать войска, они уже раскручивали маховик общей нестабильности. Параллельно с тем они пробовали спровоцировать региональные конфликты.

То есть задача Москвы фактически сводится к одному – мир должен стать абсолютно нестабильным, после чего Путин выходит и дает понять следующую истину - мол, что они [Россия] создали эту нестабильность и только они могут ее потушить единственным устойчивым способом - фактором биполярного мира, где одним из полюсов обязательно должна быть сама Россия.

То, чего хочет Россия - сдерживающего фактора, взаимных договоренностей и разделения мира на подконтрольные территории. И поэтому, где-то повышая ставки, она хочет повысить нестабильность до статуса, когда военные конфликты или нестабильность охватят весь мир (в том числе экономически) - экономические войны, войны в киберпространстве также должны нагнетать ситуацию.

А теперь переходим на Тайвань, Китай и США.

Когда ни одна из сторон не хочет мировой войны, и когда каждая из этих сторон не является зависимой от Москвы и та не может им диктовать свою волю, то такой войны не произойдет.

Да, все это выглядело очень угрожающе. Но вернемся к элементарной истории и географии. Остров Тайвань отделяет от Китая довольно широкий пролив, посередине этого пролива проходит линия разграничения, которую стараются не пересекать самолеты одной и второй сторон, потому что после того их будут там сбивать. Они регулярно устраивают там провокации (чаще китайцы, реже - тайваньцы), но подлетая к линии разграничения и проходя ее, разворачиваются обратно.

Что произошло сейчас? Если посмотреть на ретроспективу, никакие китайские десантники не высадились на тех островах, которые непосредственно граничат с Китаем и слабо прикрыты. То есть на самом деле никакого вторжения даже не пробовали начинать-по этим островам даже не открывали огонь. Его открыли демонстративно на учениях по открытому морю, где перед тем был остановлен пароходство, и лупили непосредственно по нейтральных водах, а не по Тайваню. Было много громких фраз, были угрозы о переброске войск, но это было махание кулаками, не больше. То есть на самом деле государства от войны были невероятно далеко от войны.

Должен ли Китай каким-то образом реагировать прилет Нэнси Пелоси? Наверное, имел.

Или Соединенные Штаты Америки, спикер Палаты представителей которых прибывает на этот остров, должны были подтянуть своих военных и показать - мол, лучше не шутите, давайте без эксцесса исполнителя. Потому что все может произойти-если самолет случайно зайдет в ту зону, куда не надо, начнется воздушный бой и ракеты, ударяя по самолету Тайваня попадут в самолет, ситуация стала бы опасной. Никто не хочет до этого доводить, так и авианосец "Рональд Рейган", и ядерный подводный лодка, и эскадрильи, вылетевших из южной Кореи и Японии были направлены на превентивная мера — не допустить чрезмерного приближения, чтобы китайские самолеты вдруг не пересекли зону разграничения. Вот, собственно говоря, и все.

Для Китая особенно принципиальным является непризнание в мире независимости Тайваня. Они настаивают, что по национальной идентичности это их территория. Ничего не напоминает? Россия то же говорит об Украине, потому что Украина развивалась, сейчас борется за себя, а Россия сюда поперла.

В отличие от Московии, Китай — не конченое государство. Она тоталитарная, коммунистическая, но это не государство идиотов и дегенератов. Там есть население, которое хочет жить нормально, а не имперскостью. Там есть лидеры, те самые коммунистические, которым хоть немного и чешется имперский зуд, но для которых имеет значение экономическое развитие.

Си Цзиньпин оказался на разветвлении, в точке бифуркации. Во-первых, он поставил задачу превратить экономику Китая в первую экономику мира. Не думаю, что это произойдет, тем более, что Китай сейчас находится в определенные экономические кризисы и должен, в том числе, поблагодарить за это Россию, потому что была нестабильность с поставками энергоносителей в мире, из-за чего они подскакивали в цене. Параллельно – рост цены на продовольствие, что тоже ударило по китайской экономике.

То есть Первой они не будут, будут второй или третьей, но, по крайней мере, сохранить то, что имеют, для них принципиально важно. Плюс увеличить количество среднего класса. Для них это тоже важно. Это не рашистский и советский барачный коммунизм, в котором все должны быть бедны, голодны и несчастны - там люди должны жить более или менее нормальной жизнью, быть состоятельными и радоваться тому так называемому китайскому коммунизму.

Имея открытые границы и возможность ездить по миру, они должны быть готовы возвращаться в Китай, привозить свои капиталы быть постпредами не просто китайской нации, а Китайской Народной Республики и Компартии Китая в других странах, где они ведут свой бизнес. Это — логика Китая и если они начинают серьезную войну, они все это теряют.

И хоть кто-то у нас рассказывает о том, что Китай еще что-то будет делать, это не так. Китай уже сделал, что мог - были заявления, недовольство и на том все. Китай сейчас заинтересован в кардинальном снижении напряжения и достаточно быстром исчезновении темы Тайваня из любого публичного пространства. Вся китайская пресса спустя примерно через три недели прекратит упоминание Тайваня в любом контексте, потому что в Китае приближаются выборы генсека и Си Цзиньпин имеет экстраординарное решение-в третий раз занять этот пост. У них это не заведено, но он хочет это сделать. То есть они как будто чего-то достигли, показали США кулаки, попугали.

Поэтому, на мой взгляд, все завершилось, хотя учения Китая еще продолжатся. Мне это очень напоминает лобовую атаку в воздушном бою-когда стараются избежать момента столкновения с противоположным самолетом. Задача-выдержать и тот, кто первый отклонится, по тому с минимального расстояния будет разряжен весь боекомплект и он погибнет.

В данном случае никто, конечно, не погибнет, но тот, кто отклонился, очень серьезно проиграл. И Китай отклонился-Си Цзиньпин не решился что-либо сделать (потому что он и не мог), а Нэнси Пелоси посадила свой борт на Тайване, провела встречи с парламентом и его руководством, встретилась с президентом, получила свою награду, выразила официальную поддержку народу Тайваня и полетела дальше в Южную Корею. То есть на самом деле произошла серьезная политическая победа США и для Тайваня после этой "войны нервов" на ближайшие десять лет ситуация будет застабилизирована.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда