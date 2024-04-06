Почему война Израиля и Ирана создает риск заморозки войны в Украине

Новой войны на Ближнем Востоке не хотят ни Запад, ни региональные игроки. Однако Россия может использовать войну в свою пользу.

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Иран угрожает Израилю военным ответом, новая война на Ближнем Востоке не выгодна Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

​​Вечером 1 апреля Израиль, по данным западных медиа, нанес ракетный удар по представительству Ирана в столице Сирии – Дамаске, в результате чего погибли десятки высокопоставленных иранских чиновников и генералов. Среди погибших был бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди – старший командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иран пообещал отомстить и, согласно данным ЦРУ, грозит военным ответом по Израилю.

На самом деле, есть несколько вариантов того, как Иран ударит по Израилю. Первый – санкционирование ударов по территории Израиля со стороны проиранских группировок в Сирии, чего раньше не было.

Второй – расширение военных операций или ударов на границе Израиля и Ливана. То есть то, что уже сейчас происходит, но возможно увеличение таких ударов вплоть до прямого столкновения. И этого сейчас пытаются избежать.

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Третий вариант – прямые удары Ирана по территории Израиля. У Ирана для этого есть баллистические ракеты, которые достигают территории Израиля, и их могут применить, чтобы продемонстрировать силу (хотя эти ракеты, скорее всего, собьют).

И четвертый вариант – это увеличение количества нападений на американские военные объекты по регионам. Напомню, такие случаи уже происходили в начале года, что повлекло за собой гибель трех американских военнослужащих, после чего США и Иран вышли на некое хрупкое перемирие. Но сейчас удары снова могут повторить, поскольку до американских военных объектов им дотянуться легче, чем до Израиля.

Какой из этих вариантов будет выбран – будет видно. Однако начинать полномасштабную войну с Израилем для Ирана невыгодно, и этого хотели бы избежать. Но они должны политически сохранить лицо. Поэтому, с одной стороны, им нужно ответить, но с другой стороны им надо сделать это так, чтобы не разжечь региональную войну, потому что для них она слишком дорогая и рискованная. Кроме того, экономика Ирана может не выдержать полноценной войны, особенно длительной.

Не говоря уже о том, что такой войны не хотят ни на Западе, ни региональные государства. Однако России как партнеру Ирана эта война, наоборот, была бы выгодна идеологически и информационно, поскольку дестабилизация Ближнего Востока может привести к росту мировых цен на нефть и другие товары. А с учетом проблем с задержками поставок контейнерных перевозок через Красное море, это может привести к серьезным экономическим проблемам не только в мире в целом, но и особенно на европейском рынке. Кроме того, такая дестабилизация будет вынуждать страны ЕС и НАТО выделять больше ресурсов и увеличивать свои расходы на последствия такого кризиса, что может сократить помощь Украине.

В рамках региона Россия же, напротив, проиграет от такой войны, ведь тогда под угрозу могут попасть позиции РФ в Сирии, которая в случае войны между Израилем и Ираном автоматически становится одной из стран, на территории которой будут вестись боевые действия. Тем более, что у России на данный момент нет ресурсов, чтобы возвращать туда войска или развертывать дополнительные системы противовоздушной обороны.

В глобальном плане Россия сможет играть на этой войне, ведь она считает, что Запад не готов воевать на нескольких фронтах. Потому Запад со своей стороны будет пытаться упредить начало новой войны на Ближнем Востоке. А для этого странам Запада нужно будет влиять на Израиль.

Недавний удар по консульству Ирана был совершен Израилем, и, более того, Запад (судя по реакции) не был им доволен. Запад уже вряд ли предотвратит удар со стороны Ирана, но в дальнейшем будут делать все, чтобы до региональной эскалации не дошло.

И в Европе, и Штатах есть две ключевые задачи – локализация войны в Газе и недопущение ее выхода за пределы палестинских территорий и Израиля, а также прекращение военной операции Израиля в Секторе Газа. Американский президент Байден в телефонном разговоре с премьером Израиля Нетаньяху сказал об этом прямым текстом, чего раньше не было. Израиль будут вынуждать прекратить военную операцию, надеясь, что это приведет к деэскалации.

То, насколько эти события отвлекут мир от войны в Украине – будет зависить от масштабов эскалации. Если дойдет до региональной войны, с вовлечением Ирана, Ливана, Сирии, США, Ирака, то тогда мы окончательно отойдем на задний план в медийном плане (но не политически). Европа будет опасаться, что не справится с последствиями войны в Украине и на Ближнем Востоке, и будут более склонны рассматривать заморозку войны в Украине, чтобы сохранить управляемость процессами. Потому в любом случае дестабилизация Ближнего Востока не соответствует нашим военно-политическим интересам.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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