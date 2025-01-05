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Почему Венгрия и Словакия настолько заинтересованы в российском газе?

Михаил Гончар
5 января 2025, 22:21
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Эпопея со словацкими претензиями к Украине продолжается еще с мая.
Транзит газа, Фицо
В 2025 году в Словакии могут быть инициированы досрочные парламентские выборы / Коллаж: Главред, фото: Укртрансгаз, скрин из видео

На самом деле серьезной проблемы нет - обе страны имеют достаточно технических возможностей для диверсификации поставок газа. Они соединены с соседними странами-членами ЕС с помощью систем интерконнекторов, имеют вместительные подземные хранилища газа, поэтому никакой энергетический кризис им не угрожает.

Другое дело - они стремятся сохранить украинский транзитный маршрут импорта российского природного газа. Именно этот маршрут и прямой импорт от "Газпрома" позволяет им получать газ по преференциальной цене, которую Кремль специально устанавливает для режимов Орбана и Фицо. Поэтому продолжается борьба за деньги, которые могут быть конвертированы в политическую поддержку и продолжение их политического долголетия.

Орбан, по сути, недавно был переизбран на новый срок, поэтому его позиция более стабильна. У Фицо же ситуация сложнее, из-за чего он действует более агрессивно. В Словакии достаточно активно работает оппозиция, и Фицо стремится получить дешевый российский газ, чтобы показать своему электорату, что он эффективно заботится об интересах страны, в частности через обеспечение дешевых энергоресурсов.

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Не исключено, что в 2025 году в Словакии могут быть инициированы досрочные парламентские выборы. Это может быть способом для Фицо одержать более убедительную победу. Для этого нужны популистские действия, которые уже успешно использовал Орбан в своей политической карьере - например, получая от России дешевые нефть и газ он накануне выборов проводил кампании по снижению тарифов или отказа от их повышения. И именно такие популистские действия на каждых последующих выборах приводили к успеху.

Фицо тоже хочет действовать по венгерской кальке. Совершенно очевидно, что Кремль эксплуатирует это стремление к дешевым ресурсам. В то же время такой "дешевый" газ не является бесплатным и имеет свою политическую цену. Мы видим это, например, в готовности Фицо прибыть в Москву на празднование 80-летия "победы", когда ни один из европейских лидеров этого не планирует.

А ведь эпопея со словацкими претензиями к Украине продолжается еще с мая. Позиция Словакии была неизменной - там ожидали, что Украина в конце концов согласится на продолжение транзита, но теперь они видят, что согласия нет. Более того, Украина занимает жесткую позицию, основываясь на объективных реалиях: 31 декабря истек срок действующего договора.

Михаил Гончар, специально для Главреда

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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