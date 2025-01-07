Мазутная сверхдержава: россияне снова опозорились

Экологи уже прокомментировали, что речь идёт о первой в мире масштабной аварии с "тяжёлым" мазутом марки М100.

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Мазут в РФ / Коллаж Главред, фото скрин с видео

Мазутная сверхдержава.

Пока вы доедали, Россия взяла новые экологические высоты.

Во-первых, сеть наполнена видео борьбы с мазутом в Анапе, где зафиксировали "повторный выброс" нефтепродуктов на берег. А также историями о "спасении" птиц. К сожалению, урон природе страшный. Его масштабы власть продолжает замалчивать и рапортует, что "курортному сезону угрозы нет".

видео дня

Во-вторых, из-за мазута объявили режим ЧС в Севастополе. Пятно прошло вдоль ЮБК и достигло города. Оккупационный режим спешно организовывает волонтёров для очистки побережья.

Экологи уже прокомментировали, что речь идёт о первой в мире масштабной аварии с "тяжёлым" мазутом марки М100. При застывании он не всплывает, а погружается на дно или плавает в толще воды. Технологий его извлечения нет. Остаётся ждать, пока вынесет на берег. Но масса этой грязи осядет на дне, будет отравлять всё живое.

Самое показательное и сверхдержавное: в разломившихся танкерах остаётся более 6000 тонн мазута (в 2,5 раза больше, чем утекло в море по официальным данным), а также дизтопливо. Если будут новые повреждения, последствия трудно представить. Пока росчиновники в ступоре. Нефтепродукты надо откачать, но это риски и ответственность. Это ж не кабели в Балтийском море обрывать.

3 января в Петропавловске-Камчатском при перекачке топлива из танкера "Остров Сахалин" в береговые емкости ТЭЦ-1 компании "Камчатскэнерго" вылили как минимум тонну мазута. Все по схеме: ЧП, расследование и т.д.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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