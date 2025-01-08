Новое интервью Зеленского вызвало истерическую реакцию в Москве

Беседу Зеленского с подкастером многие предсказуемо оценили через призму отношения к Зеленскому. Между тем.
Беседа вызвала истерическую реакцию в Москве. Путинский алкоминьон Медведев чуть не захлебнулся пеной. Что является демонстрацией температуры по части палаты.
Беседа вызвала истерическую реакцию в Минске. Лукашенко начал оправдываться перед Путиным и столпами своего режима. Мне очень понравился пассаж об ударе по Мозырскому НПЗ.
Грыгоровыч надеется выпетлять и судьба Асада его крайне не устраивает.
Беседу процитировал Маск, она потихоньку расходится на правильную целевую аудиторию.
Пока вижу плюсов больше.
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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