Новое интервью Зеленского вызвало истерическую реакцию в Москве

Беседа вызвала истерическую реакцию и в Минске.

https://opinions.glavred.info/novoe-intervyu-zelenskogo-vyzvalo-istericheskuyu-reakciyu-v-moskve-10628324.html Ссылка скопирована

Зеленский и новое интервью / Коллаж: Главред, фото: ОП, Фридман в соцсети Х

Беседу Зеленского с подкастером многие предсказуемо оценили через призму отношения к Зеленскому. Между тем.

Беседа вызвала истерическую реакцию в Москве. Путинский алкоминьон Медведев чуть не захлебнулся пеной. Что является демонстрацией температуры по части палаты.

Беседа вызвала истерическую реакцию в Минске. Лукашенко начал оправдываться перед Путиным и столпами своего режима. Мне очень понравился пассаж об ударе по Мозырскому НПЗ.

видео дня

Грыгоровыч надеется выпетлять и судьба Асада его крайне не устраивает.

Беседу процитировал Маск, она потихоньку расходится на правильную целевую аудиторию.

Пока вижу плюсов больше.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред