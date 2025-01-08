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Новое заявление Трампа всколыхнуло весь мир

Сергей Фурса
8 января 2025, 19:10
262
Очень трудно игнорировать, когда избранный президент США повторяет российскую пропаганду относительно вступления Украины в НАТО.
Новое заявление Трампа всколыхнуло весь мир
Трамп и заявление об Украине / Коллаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, Генштаб ВСУ

Дания отдает все имеющееся оружие Украине. Потому что она в НАТО. И в случае чего ее защитят США.

Трамп: о, отдайте нам Гренландию. Оно мне надо

Британия наиболее активно выступает на стороне Украины с начала войны. Толкает союзников вперед.

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Маск: то давайте выбросим на помойку британский политиков, у них есть там прикольные пророссийские фашисты, то пусть будут они и мы сделаем Британию частью США

Канада всегда занимала радикальную проукраинскую позицию, первой поддерживала санкции против России

Трамп: то канадцы мечтают стать 51-м штатом США.

Только не понятно, при чем тут Панама....

Если серьезно, то пока что все это выглядит ужасно. Единственная надежда, что то, что говорит Трамп очень часто остается лишь тем, что говорит Трамп. Как часто говорят дипломаты, Трампа надо воспринимать серьезно, а не буквально. А люди часто воспринимают его именно буквально, а не серьезно.

Однако очень трудно игнорировать такое. Очень трудно игнорировать, когда избранный президент США повторяет российскую пропаганду относительно вступления Украины в НАТО. Очень трудно игнорировать то, когда лидер сильнейшей державы в мире, которая гарантирует или по крайней мере пытается гарантировать мировой порядок со времен Второй Мировой говорит, что не исключает применения силы в отношении своих союзников чтобы аннексировать часть территории, которая является ключевой для их безопасности. Так, кстати, когда-то Путин о Крыме говорил. Однако очень трудно игнорировать, когда ближайший миллиардер Трампа и самый богатый человек мира вмешивается в политические процессы ключевых европейских стран, продвигая там фашистские пророссийские партии.

Это уже новая реальность. И мир, которому в определенный момент времени может стать не до поддержки Украины....

Украинцы много критиковали Байдена. Очень часто с позиции "нам все должны". Забывая не только то, что нам никто ничего не должен, но и то, что без поддержки глобального Запада мы бы не могли продержаться против России. И эта поддержка была организована именно президентом США, который смог объединить достаточно разобщенный после предыдущего президентства Трампа мир и выступать с единой позицией. Сейчас мы говорим, что если что, нам поможет Европа. Но эта помощь Европы стала возможной в первую очередь благодаря активной работе Байдена.

А что теперь?

А теперь мечта китайцев и россиян реализуется в прямом эфире. США атакуют своих ближайших союзников вербально, разрушая это единство. Да, это пока что просто слова. Но слова также имеют силу. И словом вы не построите стену на границе, но можете выстроить стены в доверии между ближайшими людьми или союзниками.

И как такое игнорировать? Тем более что очень трудно понять, какая цель у этих действий Трампа. Какая-то приемлемая логическая цель. И в такие моменты очень трудно не склониться к теориям заговоров. Потому что просто неопределенность и хаос просто такие умоляют твой мозг найти простое и рациональное объяснение. Но его нет. И это был бы очень веселый сериал, который уже превосходит ожидания в новом сезоне, если бы мы жили где-то в Новой Зеландии и смотрели на это как зритель, с пивом и попкорном. Но, к сожалению, мы давно уже не просто зрители....

Кто такой Сергей Фурса

Сергей Владимирович Фурса - украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио - и телеведущий.
Родился в Киеве. Учился на экономическом профиле Политехнического лицея НТУУ КПИ в течение 1996-1999 гг. В 2002 году окончил институт прикладного системного анализа НТУУ КПИ по специализации "Системный анализ финансового рынка".Также в 2006 окончил Международный университет финансов.

Профессиональная карьера:

Аналитик, руководитель отдела анализа и отраслевых исследований — Укрсиббанк, 2005-2008;

Старший научный сотрудник по кредитам с фиксированным доходом — Renaissance Capital, 2008;

Старший аналитик — Astrum Investment Management, 2008-2011 гг.;

Специалист отдела продаж долговых инструментов, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами — Dragon Capital, с 2011.

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война в Украине НАТО Дональд Трамп Сергей Фурса
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