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Украинцев огорошили заявлением о поражении в войне

Александр Коваленко
9 января 2025, 06:10
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Кроме всего прочего в статье звучит странное утверждение о том, что украинские войска могут быть окружены в Курской области.
Коваленко, ВСУ
Коваленко о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Главред

Апокалиптические сценарии рисуют в The Washington Post…

Издание в последние дни разошлось не на шутку и огорошило украинцев материалом о том, что Украина проиграет войну.

В статье, были приведены в качестве глубоко аналитических примеров потери украинской армии, которые по словам журналистов намного выше официальных 400 тысяч убитых и раненных, причём в пропорции 1 к 8 (43 тыс погибших / 370 тыс раненных). Но, зачем изданию такие уточнения, когда достаточно назвать цифру и со всей ответственностью заявить, что она занижена, правда, не предоставив фактажа в подтверждение такого заявления.

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Это мне очень напоминает характер подачи информации от российских пропагандистов, либо от американских же конспирологов, например, полковника Дугласа МакГрегора или того же подполковника Дэниела Дэвиса. Большие любители рассказывать о том, что потери украинской армии катастрофические и уже чуть ли не миллион, чем пользуется российская пропаганда и затягивает в своё информационное пространство эту эпистолярщину как "авторитетное" мнение.

Увы, но в США уже давно сложился пул "экспертов", по какому-то странному совпадения мнение которых в унисон звучит с российской пропагандой. Полковник Дуглас МакГрегор, подполковник Дэинел Дэвис, майор Тулси Габбард, рядовой авиации первого класса Джек Тейшейра, унтер-офицер ВМС Сара Билс... и многие другие.

Кажется в США серьёзные проблемы с контрразведывательной деятельностью, если среди агентов россии в штатах так много именно военных. Но, похоже, проблема не только в контрразведывательной деятельности, но и у редакционной коллегии The Washington Post, если настолько непрофессиональный материал был опубликован в разделе "Мнение: Редакционная коллегия".

Кроме всего прочего в статье звучит странное утверждение о том, что украинские войска могут быть окружены в Курской области, что принципиально невозможно и латентный намёк на необходимость снижения мобилизационного возраста до 18 лет, за что в США высказываются так же, довольно сомнительные по степени аффилиации личности. Например, Виктория Спаркс, этническая украинка - украинофобка.

Потому статья в The Washington Post и не выглядит непредвзятой, рассудительной и глубоко проработанным аналитическим материалом. Статья выглядит, как попытка накидать на вентилятор клюквенных нарративов, которые используются годами конспирологическим сообществом США, вторящим российской пропаганде и создания соответствующего восприятия и понимания, во всех возможных искажённых смыслах, от происходящего в Украине.

Такие статьи, если уже наши уважаемые СМИ и тяните в наше информационное пространство, уж извольте не просто цитировать и помогать катализировать депрессивные и панические настроения в обществе, а сопровождайте разъяснениями.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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