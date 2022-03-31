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Почему Великобритания не рискует давать Украине гарантии безопасности, как у НАТО

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

31 марта 2022, 06:29

Длительная война в Украине и долгосрочное ослабление РФ дают Британии поле для фиксации как альтернативного полюса влияния на Западе.

Украина, Великобритания, флаг
Война в Украине создала возможности для Британии усилить свои позиции / Reuters

В Британии заявили, что не готовы давать нам гарантии, как в НАТО. Потому что мы не член НАТО. В которую они нас не примут. Но воевать с РФ надо.

Позиция Лондона относительно нашей войны - это такой микс американской политики "длинной войны" и турецкой политики "врезающегося клина".

С одной стороны, как и для США, длительная война в Украине и долгосрочное ослабление РФ дают Британии фон, повод и поле для постепенного цементирования своего позиционирования как альтернативного полюса влияния, автономного игрока на Западе, возвращающегося к глобальной роли в мире.

Для этого ослабление РФ должно быть долгосрочным, поэтапным и многоуровневым, что предполагает продолжение войны в той или иной форме.

С другой стороны, как и для Турции, война создала возможности для Британии "врезаться клином" в эту ситуацию с целью достигнуть более тактических и приземлённых задач: усилить свои позиции в Балто-Черноморском регионе, отработать недавно созданные механизмы санкционного давления, занять нишу главного антагониста РФ в Европе, цементировать свою позицию отдельного игрока, стать одним из внешних стейкхолдеров ситуации, смягчить свои разногласия с Европой, усилить "натовскую линию" в ЕС.

Даже визит Бориса Джонсона в Саудовскую Аравию на следующий день после того, как там казнили 81 человека, был призван попытаться решить вопрос увеличения добычи нефти, что показало бы, что Лондон, а не Вашингтон, сумел об этом договориться с Эр-Риядом. Хотя у Джонсона тоже не вышло.

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Потому что одно дело декларировать поддержку, а другое - брать на себя юридические военные обязательства. Заявления Британии - это и попытка сходу понизить ожидания их участия, и приглашение к торгу по поводу того, какова цена их участия, и что они получат взамен, не только от Украины, а скорее в рамках нового передела мирового влияния.

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