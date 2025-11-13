Вашингтон якобы добивается исключения упоминаний об оккупации Крыма Россией и описаний ухудшения ситуации с правами человека на оккупированных территориях.

Администрация Дональда Трампа выступила за исключение из проекта резолюции ООН формулировок, подтверждающих территориальную целостность Украины и осуждающих российскую оккупацию Крыма и других регионов, сообщает Kyiv Post.

В 2024 году США вместе с 77 другими странами поддержали ежегодную резолюцию, которую Украина вносит под названием "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Теперь же, по словам источников издания, Вашингтон якобы добивается исключения упоминаний об оккупации Крыма Россией и описаний ухудшения ситуации с правами человека на оккупированных территориях. США хотят, чтобы резолюцию подали в более общем формате — под названием "Война в Украине", без упоминаний о "территориальной целостности" или "агрессии".

"Вашингтон отходит от ключевых интересов Украины в решающий момент дипломатии. Если эти формулировки уберут, сигнал Москве будет однозначный: США больше не возглавляют защиту международного порядка", — сказал изданию один из европейских дипломатов, пытающихся убедить США изменить позицию.

Это крайне важный вопрос, который касается не терминологии, а фактической нормализации оккупации. Российские преступления должны последовательно получать жёсткую оценку в базовых документах международных организаций.

