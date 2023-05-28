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Почему "вагнеровцы" собрались выходить из Бахмута

Олег Жданов
28 мая 2023, 06:49
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Сейчас Пригожин продолжает тему "отпустите меня", понимая, что не сегодня-завтра "вагнеровцы" закончатся чисто физически.
Пригожин, Бахмут
Пригожин разглашает часть военной тайны / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, скриншот

Причины выхода "вагнеровцев" из Бахмута две – политическая и физическая. Пригожин видит, что войско, которое он курирует, умножают на ноль. Чтобы его хоть чуть-чуть сохранить, он спешил объявить о том, что Бахмут взят – мол, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Ведь без штыков Пригожин – никто и звать его никак. Поэтому он очень торопится вывести хоть кого-то.

Сейчас Пригожин продолжает тему "отпустите меня", понимая, что не сегодня-завтра "вагнеровцы" закончатся чисто физически.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

видео дня

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

В видео, которое Пригожин выложил утром 25 мая, речь идёт всего лишь о ротации. Сейчас в Бахмуте генеральный штаб российских оккупационных войск проводит операцию по ротации войск, заводя туда свежие силы. Скорее всего, россияне будут пытаться возобновить наступление на Часов Яр. Пригожин, естественно, тоже должен сменить своих людей – не могут же бойцы сидеть в Бахмуте вечно, их нужно вывести хотя бы на отдых. Но Пригожин подает это как угрозу – мол, "всё, мы встали и уходим".

Вот только не забывайте, что Пригожин не командует военными действиями и не управляет войсками на поле боя. Этим заведует генерал Герасимов как начальник генштаба и командующий "специальной военной операцией". Соответственно, без разрешения генштаба никто никуда не уйдет, в том числе "вагнеровцев" не выпустят из Бахмута, разве что на ротацию.

Поэтому Пригожин так себя и ведёт. Фактически он разглашает часть военной тайны о дислокации российских войск, их дальнейших действиях, по сути, он сливает нам информацию. Таким образом, Пригожин пытается принудить Герасимова к выполнению его требований.

Пригожин ведёт себя демонстративно – мол, "я взял Бахмут, а вы ещё попробуйте его удержать". Пригожин прекрасно понимает, что ситуация в Бахмуте может развернуться на 180 градусов, поскольку ВСУ взяли все господствующие высоты вокруг города, и теперь почти весь город находится под перекрёстным огнём украинской артиллерии. То есть любые перемещения в городе могут быть пресечены огнём нашей артиллерии. Он прекрасно понимает, что сейчас в Бахмуте может начаться ещё худшая "мясорубка", чем была, ситуация изменится в худшую для россиян сторону.

Поэтому Пригожин, с одной стороны, старается как можно быстрее покинуть Бахмут, а с другой – не может не укусить Герасимова с Шойгу. В принципе, он сам себе роет могилу, не идя на компромисс и примирение с Герасимовым и пытаясь его унизить. И при этом всём он требует выпустить ЧВК "Вагнер" из Бахмута. Да Герасимов теперь сделает всё, чтобы они там сдохли!

Олег Жданов, специально для Главреда

Олег Жданов Евгений Пригожин
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