Почему в Украине так много антивакцинаторов

Украинцы массово отказываются вакцинироваться / Униан

Если спросить у населения, как действовать во время эпидемии, то большинство скажет, что надо маски снять, ограничения отменить и тому подобное. Но если мы так поступим, у нас будет одна волна эпидемии, во время которой умрет огромное количество украинцев. При этом 90% умрет не из-за того, что их нельзя было спасти, а из-за того, что не хватило коек в реанимациях и врачебной опеки. Дальше будет спад, а через 8-10 месяцев опять начнется такая же волна заболеваемости, во время которой люди будут болеть и умирать. И это будет продолжаться бесконечно.

Читайте такжеВадим Аристов: Пандемия COVID-19 продлится еще года три, но после нее будет новаяЯ так уверенно говорю, что будет в таком случае, потому что в мире есть страны и города, где именно так власть повела себя в период пандемии. Например, город Манаус в Бразилии, где отказались от управления эпидситуацией, и у них эти волны повторяются каждые десять месяцев. Там безумная смертность. 67-98% населения переболело ковидом еще в период первой волны, и вторая волна была тоже чрезвычайно высокой, при которой у 30-50% – возможные реинфекции. И так будет продолжаться в дальнейшем, потому что иммунитет нарабатывается, но он не абсолютный и не бесконечный.

Поэтому общественное мнение – это существенный, но не определяющий фактор. С ним нужно работать. Но все равно нужно продвигать вакцинацию.

Просто для сравнения: если полный курс вакцинации стоит, условно говоря, 1 тысячу гривен, то госпитальное лечение обходится 52-201 тысячи гривен. И это не какие-то абстрактные деньги правительства, а наши деньги с налогов. Если мы будем так относиться к эпидемической ситуации, у нас не хватит средств на другие правительственные институты и инициативы.

Да, управление у нас недоказуемое, делается много неразумных вещей. Однако все равно эпидемия – это "черная дыра", в которую может вылететь любой бюджет. Поэтому ситуацией нужно управлять.

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Общественное мнение в Украине полноценно не формируется и никем не управляется, потому что создана монополия на коммуникации по теме вакцин. Фактически около 15 лет этим занимается одна и та же группа, которая получает все средства, выделяемые государством на это направление и получаемые как кредиты международных институций на эту работу. Эта группа средствами руководит, как умеет – скорее, "проедает" их. Последствия этого мы наблюдаем уже много лет – и в виде вспышек кори, дифтерии, полиомиелита, эпидемий туберкулеза и ВИЧ, и в виде волн сейчас эпидемии коронавирус.

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Больше чем полтора года бушует эпидемия коронавируса, но только сейчас у нас начались отдельные точечные шаги, которые нормальные страны осуществляли еще год назад. Например, только сейчас начинают внедряться пилотные проекты по отслеживанию контактов инфицированных (в Черновицкой области), только сейчас анонсируют, что будут с видеокамер измерить уровень приверженности к правилам ношения масок. Это все Китай ввел еще в феврале прошлого года, а у нас все только неспешно начинается, да и то в отдельных регионах.

Вопрос возникает следующий: почему этим в Украине должна заниматься международная структура, неужели под собственную необходимость мы не можем создать эффективную государственную институцию? У нас была собственная Санэпидслужба с 30 тысячами специалистов, которая исторически полвека эффективно руководила противоэпидемическими мероприятиями. И почему-то вместо нее ничего функционального так и не построили. У нас почему-то культивируется собственная неспособность управлять чем-либо и, соответственно, мысль о необходимости привлечения международных структур, которые осваивают эти средства в том темпе, в котором им удобно.

Из-за очевидных провалов, в частности, мы имеем высокий уровень недоверия к действиям правительства и того, что делается для преодоления эпидемии. В оправдание этого и распространяют разговоры о том, что якобы в Украине находится крупнейший антивакцинаторский центр всей Европы.

То есть речь идет не о монополизации ресурсов одной группой бракоделов и невыполнении ею своих функций, а о том, что виновата другая сторона: "кремлевские боты" или активисты-воры.

Очень много эпидемиологов и профессоров, которые вынуждены реагировать на провалы в вакцинальной коммуникации не по мотивам распространения идей антивакцинаторства – это естественная реакция экспертов на пробелы в работе монопольной группы бракоделов. Эти профессора, руководствуясь научной логикой, замечают и анализируют ее ошибки, озвучивают это, а также выдвигают собственные инициативы, действительно нужные государства. Однако у нас это раздувается как информационная война против вакцинации.

Все проблемы здесь у нас из-за низкого уровня управления противоэпидемическими мерами и недостаточной квалификации тех, кто должен выполнять эту функцию в нашей стране.